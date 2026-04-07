Phía bên kia thành phố tập cuối: Sự thật phơi bày và màn hóa giải mọi hiểu lầm Tập cuối 'Phía bên kia thành phố' chứng kiến bước ngoặt khi Tuyết Lan thú nhận hành vi chia rẽ. Cương và Khuê chính thức làm hòa, khép lại hành trình đầy sóng gió.

Tập cuối của bộ phim "Phía bên kia thành phố" đã chính thức khép lại, mang đến lời giải đáp thỏa đáng cho những mâu thuẫn kéo dài. Điểm nhấn quan trọng nhất của tập phim nằm ở màn đối chất trực tiếp, nơi mọi sự thật về cái chết của Huy và những âm mưu chia rẽ tình bạn được đưa ra ánh sáng.

Nút thắt tháo gỡ từ lời thú nhận của Tuyết Lan

Sau chuỗi biến cố tâm lý, Tuyết Lan quyết định đối diện với sự thật theo lời khuyên của bố. Một cuộc gặp gỡ tại bờ sông do Lan và Tiến sắp xếp đã trở thành bối cảnh để ba nhân vật chính đối diện với nhau. Ban đầu, Cương giữ thái độ cự tuyệt, nhưng trước sự kiên trì của Lan, anh và Khuê đã chấp nhận lắng nghe.

Tại đây, Lan đã tháo bỏ chiếc mặt nạ và thú nhận toàn bộ sự thật mà cô tìm thấy trong cuốn nhật ký của anh trai. Hóa ra, người từng bắt nạt Khuê chính là anh trai sinh đôi của Lan, và Cương cùng Khuê hoàn toàn không liên quan đến cái chết của Huy như cô vẫn lầm tưởng. Sự hận thù mù quáng đã khiến Lan dàn dựng hàng loạt tình huống nhằm phá hủy tình bạn giữa Cương và Khuê.

Lan quyết định nói ra sự thật để giải tỏa dằn vặt và tìm kiếm sự tha thứ từ những người bạn.

Sự tha thứ và màn hóa giải của những người mẹ

Phản ứng trước sự thật, Cương không giấu được sự tức giận vì lòng tin bị phản bội. Tuy nhiên, Khuê với cái nhìn bao dung hơn đã khẳng định rằng những mưu đồ của Lan không thể phá vỡ sợi dây liên kết giữa cậu và Cương. Dù cần thời gian để mọi chuyện trở lại như cũ, cả hai đã sẵn sàng mở lòng và bỏ qua những hiểu lầm trong quá khứ.

Mạch phim tiếp tục được đẩy lên cao trào khi Cương bị nhóm học sinh ở trường mới hành hung. Khuê xuất hiện kịp thời để bảo vệ bạn, dẫn đến việc cả hai phải lên đồn công an. Sự cố này vô tình trở thành cầu nối giúp bà Xuân và bà Phúc hóa giải những khúc mắc cá nhân. Hai người mẹ sau đó đã trở lại thân thiết, cùng vui mừng khi thấy con cái mình làm hòa.

Thông điệp về tình bạn và khởi đầu mới

Phim kết thúc bằng hình ảnh yên bình khi Cương và Khuê cùng đạp xe trở lại căn cứ địa quen thuộc sau kỳ thi cuối cấp đầy áp lực. Dù tương lai phía trước còn nhiều ngã rẽ, tình bạn đã được tôi luyện qua sóng gió trở thành điểm tựa vững chắc để họ cùng bước tiếp.

Khép lại 26 tập phim, "Phía bên kia thành phố" đã truyền tải thành công thông điệp về giá trị của sự tha thứ và lòng chân thành. Những hiểu lầm được hóa giải không chỉ giúp các nhân vật tìm lại chính mình mà còn mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho tuổi trẻ.