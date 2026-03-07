Phía bên kia thành phố tập cuối: Sự thật về Huy và lời xin lỗi muộn màng của Lan Tập cuối Phía bên kia thành phố hé lộ sự thật chấn động về Huy qua cuốn nhật ký, đồng thời chứng kiến sự hàn gắn đầy xúc động giữa gia đình bà Xuân và bà Phúc.

Tập cuối bộ phim Phía bên kia thành phố phát sóng tối nay trên kênh VTV1 hứa hẹn sẽ giải quyết triệt để những mâu thuẫn kéo dài. Tâm điểm của tập phim nằm ở sự thật về cái chết của Huy và quyết định đối diện với sai lầm của Lan sau nhiều năm ôm hận.

Sự thật từ cuốn nhật ký và lời xin lỗi muộn màng

Mạch phim đẩy lên cao trào khi Lan chính thức thừa nhận đã đọc được cuốn nhật ký của anh trai mình. Những dòng chữ để lại đã phơi bày một sự thật nghiệt ngã: chính Huy – người anh sinh đôi của Lan – mới là kẻ chủ mưu bắt nạt Khuê trong quá khứ. Điều này đồng nghĩa với việc Cương và Khuê hoàn toàn vô tội và không liên quan đến cái chết của Huy như Lan vẫn lầm tưởng.

Vì hiểu lầm và lòng thù hận mù quáng, Lan đã dành nhiều năm để lên kế hoạch chia rẽ tình bạn giữa Cương và Khuê. Khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng, Lan không giấu được sự hối hận và nghẹn ngào gửi lời xin lỗi trực tiếp đến những người bạn mà cô từng hãm hại.

Lan nghẹn ngào nói lời xin lỗi sau khi biết toàn bộ sự thật về anh trai.

Biến cố bạo lực học đường và thử thách cho tình bạn

Song song với việc hóa giải hận thù của Lan, diễn biến tập cuối còn xoay quanh vụ hành hung nghiêm trọng tại trường mới. Cương bị một nhóm học sinh đánh hội đồng dã man. Đáng chú ý, dù bị tấn công liên tiếp, Cương vẫn chọn cách im lặng chịu đựng mà không hề chống trả, dẫn đến thương tích nặng nề.

Khi chứng kiến bạn thân gặp nguy hiểm, Khuê đã không ngần ngại lao vào can ngăn nhưng cũng bị nhóm học sinh này hành hung. Vụ việc chỉ dừng lại khi lực lượng chức năng can thiệp, đưa tất cả về đồn công an để làm rõ. Biến cố này một lần nữa thử thách bản lĩnh và sự gắn kết giữa hai nhân vật chính trước khi bộ phim khép lại.

Vụ việc bạo lực khiến cả Cương và Khuê đều gặp rắc rối tại đồn công an.

Sự hàn gắn giữa hai thế hệ

Ở tuyến nhân vật phụ, mối quan hệ giữa mẹ Xuân (Huyền Sâm) và mẹ Phúc (Khánh Ly) đã có bước chuyển biến tích cực. Sau hàng loạt hiểu lầm và biến cố xảy đến với con cái, hai người mẹ đã chọn cách bao dung và thấu hiểu nhau hơn. Hình ảnh bà Xuân và bà Phúc thân thiết như xưa, cùng vui mừng khi thấy Cương và Khuê gắn bó như anh em ruột, đã tạo nên một cái kết ấm áp cho bộ phim.

Mẹ Xuân và mẹ Phúc trở lại thân thiết sau nhiều sóng gió.

Liệu sự tha thứ có thực sự đến với Lan sau tất cả những gì cô đã gây ra? Câu trả lời sẽ có trong tập cuối Phía bên kia thành phố, phát sóng lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.