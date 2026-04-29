Phil Foden và cơn hạn hán bàn thắng 24 trận: Liệu đã đến lúc rời Manchester City? Ngôi sao 25 tuổi Phil Foden đang đối mặt với cuộc khủng hoảng phong độ tồi tệ nhất sự nghiệp khi tịt ngòi 24 trận liên tiếp, khiến tương lai tại sân Etihad và suất dự World Cup 2026 lung lay.

Trong vòng hai tháng qua, Phil Foden đã xuất hiện tại sân Wembley nhiều hơn cả sân vận động Etihad. Tuy nhiên, tất cả những lần xuất hiện đó đều khép lại bằng một kịch bản quen thuộc và buồn bã: tiền vệ của Manchester City và đội tuyển Anh bị thay ra sau một màn trình diễn cá nhân vô cùng thất vọng. Sự sa sút này không chỉ là một giai đoạn phong độ nhất thời mà dường như đang trở thành một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc đối với ngôi sao từng được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng bất tử của nửa xanh thành Manchester.

Foden đang trải qua giai đoạn sa sút.

Thống kê báo động và sự trỗi dậy của Rayan Cherki

Những con số thống kê trong năm 2026 thực sự gây báo động cho người hâm mộ Manchester City. Phil Foden đã không ghi được bàn thắng nào trong 24 lần ra sân gần nhất cho câu lạc bộ, chỉ đóng góp duy nhất một đường kiến tạo trong suốt thời gian đó. Đây là một sự tương phản nghiệt ngã so với hình ảnh của chính anh hai năm trước, khi ghi 19 bàn và có 8 kiến tạo để giúp đội bóng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ tư liên tiếp, đồng thời thâu tóm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.

Trận đấu với Southampton tại bán kết FA Cup mới đây là lần đầu tiên Foden được đá chính sau 7 tuần. Việc anh được lựa chọn trong khi những ngôi sao như Erling Haaland, Jeremy Doku hay Bernardo Silva ngồi dự bị chỉ là lời nhắc nhở rằng anh đã bị đẩy ra rìa đội hình chính và chỉ còn là phương án xoay tua. Sự trỗi dậy của Rayan Cherki – bản hợp đồng trị giá 34 triệu bảng từ Lyon – chính là rào cản lớn nhất của Foden hiện tại. Tuyển thủ Pháp đã soán ngôi Foden để trở thành tiền vệ tấn công chủ lực của City. Tại Wembley, khi được xếp đá cùng nhau, Foden trông hoàn toàn lạc lõng và thường xuyên giẫm chân Cherki, người đang nắm quyền điều phối lối chơi của toàn đội.

Cậu học trò cưng của Pep đã để lại những màn trình diễn đẳng cấp ở phía sau.

Nỗi lo về "vết xe đổ" mang tên Jack Grealish

Pep Guardiola, người từng gọi Foden là "tài năng nhất mà tôi từng huấn luyện", giờ đây cũng phải thừa nhận thực tế khắc nghiệt. Khi so sánh giữa Foden và Cherki, ông nhấn mạnh rằng thời gian không chờ đợi bất kỳ ai, kể cả một cầu thủ gắn bó với câu lạc bộ từ năm 8 tuổi. Pep khẳng định rằng trong khi những huyền thoại như Wayne Rooney có thể duy trì phong độ đỉnh cao suốt 15 năm, những người khác đôi khi sẽ gặp phải những cú trượt dài và phải chấp nhận thử thách cạnh tranh khốc liệt.

Thực trạng này gợi nhớ đến trường hợp của Jack Grealish. Người hâm mộ Manchester City không khỏi cảm thấy lo ngại khi nghe Pep liên tục tuyên bố "không có chút nghi ngờ nào về Phil" hay "Phil sẽ trở lại". Trước đây, Pep cũng từng dùng những lời lẽ tương tự cho Grealish trước khi cầu thủ này mờ nhạt dần và bị đẩy sang Everton dưới dạng cho mượn. Hiện tại, ở tuổi 25, sự nghiệp của Foden đang trôi đi theo một hướng tương tự một cách đáng sợ, từ vị thế của một siêu sao hàng đầu đến một cầu thủ phải vật lộn tìm chỗ đứng.

Áp lực từ World Cup 2026 và ngã rẽ tương lai

Vấn đề càng trở nên cấp bách hơn khi World Cup 2026 đang cận kề. Thomas Tuchel, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh, đã bóng gió rằng Foden có thể không được triệu tập nếu phong độ không cải thiện. Những màn trình diễn thiếu sức sống trước Uruguay và Nhật Bản là minh chứng rõ nét cho sự bế tắc của anh trên bình diện quốc tế. Với một cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp, việc vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ là một đòn giáng mạnh vào tham vọng cá nhân.

Với hợp đồng hiện tại chỉ còn thời hạn đến năm 2027, ban lãnh đạo Manchester City có thể sẽ phải cân nhắc lại việc trao một bản hợp đồng dài hạn với mức lương khủng cho một cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch tác chiến chính thức. Phil Foden vốn được kỳ vọng sẽ là huyền thoại gắn bó trọn đời với câu lạc bộ, nhưng trong bóng đá hiện đại, lòng trung thành đôi khi phải nhường chỗ cho tính hiệu quả. Việc rời khỏi Etihad, dù đau đớn, có lẽ là cách duy nhất để "người con của Stockport" tìm lại bản ngã và cứu vãn sự nghiệp đang trên đà lao dốc.