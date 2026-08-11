Philadelphia Union 4-1 Toronto FC: Philadelphia Union giành chiến thắng Cả hai đội đều sở hữu hàng công hiệu quả, hứa hẹn màn đôi công tại Talen Energy Stadium lúc 04:00 ngày 08/11/2026 giữa Philadelphia Union và Toronto FC.

Philadelphia Union 4 - 1 Toronto FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Philadelphia Union tiếp đón Toronto FC.

11' VAR Phút 11': Bàn thắng không được công nhận — Quinn Sullivan (Philadelphia Union).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Philadelphia Union 56% - 44% Toronto FC, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 2.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Philadelphia Union 51% - 49% Toronto FC, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 4.

28' BÀN THẮNG! Philadelphia Union (1-0) Phút 28': Cavan Sullivan (Philadelphia Union) lập công (kiến tạo: Indiana Vassilev). Tỷ số: 1 - 0.

37' Philadelphia Union ép sân Cầm bóng: Philadelphia Union 43% - 57% Toronto FC, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 0 - 1.

41' BÀN THẮNG! Philadelphia Union (2-0) Phút 41': Quinn Sullivan (Philadelphia Union) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 0.

45' Thẻ vàng Phút 45': Jovan Lukic (Philadelphia Union) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Philadelphia Union): Andrew Rick vào sân thay Andre Blake.

45+4' VAR Phút 45+4': Bàn thắng không được công nhận — Francis Westfield (Philadelphia Union).

45+7' BÀN THẮNG! Toronto FC (2-1) Phút 45+7': Josh Sargent (Toronto FC) lập công (kiến tạo: Djordje Mihailovic). Tỷ số: 2 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Philadelphia Union ép sân Cầm bóng: Philadelphia Union 44% - 56% Toronto FC, dứt điểm 10 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 0 - 1.

58' BÀN THẮNG! Philadelphia Union (3-1) Phút 58': Cavan Sullivan (Philadelphia Union) lập công (kiến tạo: Quinn Sullivan). Tỷ số: 3 - 1.

61' Thay người Phút 61' (Toronto FC): Dániel Sallói vào sân thay Alejandro Piedrahita Díaz.

61' Philadelphia Union ép sân Cầm bóng: Philadelphia Union 47% - 53% Toronto FC, dứt điểm 15 - 4 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 0 - 3.

62' Thay người Phút 62' (Toronto FC): Theo Corbeanu vào sân thay Lewis Morgan.

62' Thay người Phút 62' (Toronto FC): Matheus Pereira de Souza vào sân thay Zane Monlouis.

67' Thẻ vàng Phút 67': Jonathan Osorio (Toronto FC) nhận thẻ vàng (Foul).

73' BÀN THẮNG! Philadelphia Union (4-1) Phút 73': Bruno Damiani (Philadelphia Union) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 4 - 1.

73' Philadelphia Union ép sân Cầm bóng: Philadelphia Union 45% - 55% Toronto FC, dứt điểm 16 - 5 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 0 - 4.

74' Thay người Phút 74' (Toronto FC): Niklas Dorsch vào sân thay Markus Cimermancic.

77' Thay người Phút 77' (Philadelphia Union): Benjamin Bender vào sân thay Jovan Lukic.

78' Thay người Phút 78' (Toronto FC): Emilio Aristizábal vào sân thay Josh Sargent.

82' Thay người Phút 82' (Philadelphia Union): Ezekiel Kwame Alladoh vào sân thay Bruno Damiani.

85' Philadelphia Union ép sân Cầm bóng: Philadelphia Union 44% - 56% Toronto FC, dứt điểm 18 - 5 (trúng đích 9 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 14 - 10, cứu thua 0 - 4.

87' Thẻ vàng Phút 87': Benjamin Bender (Philadelphia Union) nhận thẻ vàng (Foul).

90' Thay người Phút 90' (Philadelphia Union): Malik Jakupovic vào sân thay Cavan Sullivan.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Emilio Aristizábal (Toronto FC) nhận thẻ vàng (Foul).

90+4' Thay người Phút 90+4' (Toronto FC): Derrick Etienne Jr. vào sân thay Jonathan Osorio.

KT Kết thúc: Philadelphia Union 4-1 Toronto FC Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 06:11 08/11/2026

Đội hình chính thức Philadelphia Union Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ryan Richter Toronto FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. Fraser 18 A. Blake 39 F. Westfield 44 Neil Pierre 26 N. Harriel 27 K. Wagner 6 Cavan Sullivan 21 Jean-Jacques 4 J. Lukić 19 I. Vassilev 9 B. Damiani 33 Q. Sullivan 23 W. Yarbrough 22 R. Laryea 12 Z. Monlouis 38 J. Gilman 96 R. Chukwu 71 Cimermancic 21 J. Osorio 10 D. Mihailović 27 A. Piedrahita 9 J. Sargent 90 L. Morgan Dự bị Philadelphia Union 23 E. Alladoh 28 A. Anello 11 A. Bedoya 16 B. Bender 68 J. Griffin 51 M. Jakupovic 2 G. Martínez 14 J. Rafanello 76 A. Rick Toronto FC 17 Emilio Aristizábal Chavarriaga 7 T. Corbeanu 77 A. De Rosario 6 N. Dorsch 44 R. Edwards 11 D. Etienne 19 K. Franklin 3 Matheus Pereira 20 D. Sallói Cập nhật đội hình lúc 03:32 08/11/2026

Philadelphia Union Thống kê Toronto FC 43% Kiểm soát bóng 57% 19 Dứt điểm 6 9 Trúng đích 1 6 Phạt góc 1 15 Phạm lỗi 11 4 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Cavan Sullivan Philadelphia Union 2 bàn Q. Sullivan Philadelphia Union 1 bàn · 1 kiến tạo B. Damiani Philadelphia Union 1 bàn J. Sargent Toronto FC 1 bàn I. Vassilev Philadelphia Union 1 kiến tạo · điểm 7.42 D. Mihailović Toronto FC 1 kiến tạo · điểm 6.43

Philadelphia Union và Toronto FC đều có hàng công hiệu quả, nên trận đấu tại Talen Energy Stadium lúc 04:00 ngày 08/11/2026 được kỳ vọng sẽ diễn ra cởi mở, với những pha lên bóng liên tục ở cả hai phía. Chủ nhà đang đứng cao hơn trên bảng xếp hạng, nhưng phong độ gần đây của hai đội lại khá tương đồng.

Hai hàng công, một thế trận cởi mở

Khi cả hai đội đều có khả năng tận dụng cơ hội trước khung thành, trận đấu khó có chỗ cho lối chơi phòng ngự thận trọng. Đội nào giữ được sự tỉnh táo ở khâu chuyển trạng thái và hoàn tất tốt các tình huống tấn công sẽ có lợi thế. Ngược lại, chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung nơi hàng thủ cũng có thể bị trừng phạt ngay.

Phong độ: cùng chững lại sau trận thua gần nhất

Trong 5 trận gần nhất, Philadelphia Union thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà vừa nhận thất bại ở trận mới nhất, trước đó là chuỗi kết quả đan xen giữa hòa và thua.

Toronto FC có thành tích thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận cùng giai đoạn. Đội khách cũng thua ở lượt đấu gần nhất, song hai chiến thắng trong 5 trận cho thấy họ vẫn có khả năng tạo ra kết quả tích cực khi vào nhịp.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Philadelphia Union thắng 1 trận, Toronto FC thắng 1 trận và 3 trận còn lại kết thúc với kết quả hòa. Xu hướng này cho thấy hai đội thường xuyên bất phân thắng bại, và khoảng cách giữa họ trên sân không lớn như những gì thể hiện trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Philadelphia Union đang đứng thứ 6 với 47 điểm, trong khi Toronto FC xếp thứ 12 với 39 điểm. Chênh lệch 8 điểm mang lại lợi thế nhất định cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, với phong độ gần đây không quá khác biệt, thứ hạng chưa đủ để khẳng định đội nào chiếm ưu thế rõ rệt.

Điểm then chốt về chiến thuật

Philadelphia Union được chơi trên sân nhà và có vị trí cao hơn, nên nhiều khả năng sẽ chủ động hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Toronto FC cần nhanh chóng ổn định sau trận thua gần nhất, và có thể tìm cơ hội từ những pha phản công khi chủ nhà dâng cao.

Đáng chú ý, lịch sử đối đầu nghiêng về những trận hòa, vì vậy mỗi bàn thắng mở tỷ số có thể tác động lớn đến diễn biến. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ sau bàn thắng đầu tiên sẽ có nhiều cơ hội hơn để định đoạt cục diện.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có lối đá thiên về tấn công và phong độ gần đây khá giống nhau. Philadelphia Union nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và thứ hạng, nhưng Toronto FC hoàn toàn đủ khả năng gây khó khăn. Một trận đấu nhiều cơ hội ở cả hai khung thành là kịch bản đáng chờ đợi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Philadelphia Union · 1 thắng 3 hòa Toronto FC · 1 thắng Toronto FC 3 - 3 Philadelphia Union Hòa Philadelphia Union 1 - 1 Toronto FC Hòa Toronto FC 1 - 2 Philadelphia Union PU Toronto FC 2 - 1 Philadelphia Union TF Philadelphia Union 0 - 0 Toronto FC Hòa

Philadelphia Union 5 trận gần nhất B H B H T 33 Trận 13-8-12 T-H-B 62 Ghi (TB 1.9) 51 Thủng lưới Toronto FC 5 trận gần nhất B T B T H 33 Trận 9-12-12 T-H-B 51 Ghi (TB 1.5) 63 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 33 22 8 3 +44 74 T H T H T 2 Inter Miami 33 16 11 6 +21 59 T H B T T 3 New England Revolution 33 18 4 11 +9 58 B T T T T … 5 Charlotte 33 15 8 10 +15 53 T T B H B 6 Philadelphia Union 33 13 8 12 +11 47 B H B H T 7 FC Cincinnati 33 12 10 11 -6 46 T H T T B … 11 New York City FC 33 9 12 12 +3 39 H T H H B 12 Toronto FC 33 9 12 12 -12 39 B T B T H 13 Atlanta United FC 33 9 6 18 -14 33 T B B B T …