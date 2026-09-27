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Philadelphia Union 4-2 Orlando City SC: Philadelphia Union giành chiến thắng

Văn Thể27/09/2026 01:35

Philadelphia Union hướng tới mục tiêu duy trì chuỗi 5 trận toàn thắng khi tiếp đón đối thủ bám đuổi Orlando City SC trên sân nhà Talen Energy Stadium.

Philadelphia Union4 - 2Orlando City SCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Philadelphia Union tiếp đón Orlando City SC.

  • 11'BÀN THẮNG! Philadelphia Union (1-0)

    Phút 11': Milan Iloski (Philadelphia Union) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 12'Thẻ vàng

    Phút 12': Eduard Atuesta (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Philadelphia Union 51% - 49% Orlando City SC, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1.

  • 19'BÀN THẮNG! Philadelphia Union (2-0)

    Phút 19': Milan Iloski (Philadelphia Union) lập công (kiến tạo: Indiana Vassilev). Tỷ số: 2 - 0.

  • 25'Orlando City SC ép sân

    Cầm bóng: Philadelphia Union 34% - 66% Orlando City SC, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 37'Thẻ vàng

    Phút 37': Iago Teodoro (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Orlando City SC ép sân

    Cầm bóng: Philadelphia Union 37% - 63% Orlando City SC, dứt điểm 12 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 2.

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Joran Gerbet (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 47'BÀN THẮNG! Philadelphia Union (3-0)

    Phút 47': Indiana Vassilev (Philadelphia Union) lập công (kiến tạo: Jesus Bueno). Tỷ số: 3 - 0.

  • 49'Orlando City SC ép sân

    Cầm bóng: Philadelphia Union 38% - 62% Orlando City SC, dứt điểm 13 - 3 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 5 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 0 - 2.

  • 51'BÀN THẮNG! Philadelphia Union (4-0)

    Phút 51': Milan Iloski (Philadelphia Union) lập công (kiến tạo: Indiana Vassilev). Tỷ số: 4 - 0.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Orlando City SC): Harvey Graham Sarajian vào sân thay Bernardo Rhein.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Orlando City SC): Luis Otávio Costa de Aquino vào sân thay Joran Gerbet.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Orlando City SC): Vinicius Nogueira vào sân thay Zakaria Taifi.

  • 61'Orlando City SC ép sân

    Cầm bóng: Philadelphia Union 35% - 65% Orlando City SC, dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 5 - 5; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 0 - 2.

  • 62'Thẻ vàng

    Phút 62': Quinn Sullivan (Philadelphia Union) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 73'Orlando City SC ép sân

    Cầm bóng: Philadelphia Union 34% - 66% Orlando City SC, dứt điểm 16 - 7 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 6 - 6; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 12 - 10, cứu thua 0 - 3.

  • 77'Thẻ vàng

    Phút 77': Japhet Sery Larsen (Philadelphia Union) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 78'BÀN THẮNG! Orlando City SC (4-1)

    Phút 78': Iván Angulo (Orlando City SC) lập công (kiến tạo: Antoine Griezmann). Tỷ số: 4 - 1.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Philadelphia Union): Alejandro Bedoya vào sân thay Quinn Sullivan.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Philadelphia Union): Agustin Anello vào sân thay Milan Iloski.

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': Iván Angulo (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Philadelphia Union): Ezekiel Kwame Alladoh vào sân thay Bruno Damiani.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Philadelphia Union): Jeremy Rafanello vào sân thay Indiana Vassilev.

  • 85'Orlando City SC ép sân

    Cầm bóng: Philadelphia Union 36% - 64% Orlando City SC, dứt điểm 16 - 9 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 7 - 6; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 16 - 12, cứu thua 0 - 3.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Orlando City SC): Tiago Souza de Jesús Carvalho vào sân thay Daryl Dike.

  • 90'BÀN THẮNG! Orlando City SC (4-2)

    Phút 90': Martin Ojeda (Orlando City SC) lập công (kiến tạo: Harvey Graham Sarajian). Tỷ số: 4 - 2.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Philadelphia Union): Jordan Griffin vào sân thay Benjamin Bender.

  • KTKết thúc: Philadelphia Union 4-2 Orlando City SC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 2.

Cập nhật lúc 08:40 27/09/2026

Đội hình chính thức
Philadelphia Union
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ryan Richter
Orlando City SC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Perelman
76
A. Rick
16
B. Bender
5
Sery Larsen
26
N. Harriel
27
K. Wagner
33
Q. Sullivan
8
J. Bueno
4
J. Lukić
19
I. Vassilev
10
M. Iloski
9
B. Damiani
71
M. Crépeau
19
Z. Taifi
57
Iago
6
R. Jansson
44
Bernardo Rhein Goncalves
10
M. Ojeda
20
E. Atuesta
35
Joran Gerbet
77
I. Angulo
7
A. Griezmann
9
D. Dike
Dự bị
Philadelphia Union
23 E. Alladoh28 A. Anello11 A. Bedoya68 J. Griffin2 G. Martínez14 J. Rafanello66 F. Sundstrom31 G. Marks40 R. Uzcátegui
Orlando City SC
3 Adrián Marín12 Javier Otero23 Harvey Sarajian27 Vinícius Nogueira5 Luis Otávio70 J. Hylton65 Gustavo Caraballo Delgado21 N. Miller11 Tiago
Cập nhật đội hình lúc 06:04 27/09/2026
Philadelphia UnionThống kêOrlando City SC
36%
Kiểm soát bóng
64%
20
Dứt điểm
11
9
Trúng đích
2
7
Phạt góc
7
19
Phạm lỗi
13
5
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
M. Iloski
M. Iloski
Philadelphia Union
3 bàn
I. Vassilev
I. Vassilev
Philadelphia Union
1 bàn · 2 kiến tạo
M. Ojeda
M. Ojeda
Orlando City SC
1 bàn
I. Angulo
I. Angulo
Orlando City SC
1 bàn
A. Griezmann
A. Griezmann
Orlando City SC
1 kiến tạo · điểm 7.14
J. Bueno
J. Bueno
Philadelphia Union
1 kiến tạo · điểm 6.81

Philadelphia Union đang trải qua giai đoạn thi đấu rực sáng với phong độ thăng hoa tuyệt đối. Cuộc đối đầu với Orlando City SC diễn ra vào lúc 06:30 ngày 27/09/2026 trên sân vận động Talen Energy Stadium sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh quan trọng cho tham vọng tiếp tục chuỗi trận ấn tượng của đội chủ nhà.

Philadelphia Union và chuỗi toàn thắng ấn tượng

Điểm tựa lớn nhất của Philadelphia Union trước giờ bóng lăn chính là sự hưng phấn tột độ về mặt tinh thần lẫn phong độ thi đấu. Đội bóng áo xanh đang sở hữu mạch 5 trận toàn thắng liên tiếp, thể hiện sự ổn định và hiệu quả ở mọi tuyến trong các lần ra quân vừa qua.

Nhờ chuỗi trận thăng hoa này, Philadelphia Union hiện đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 36 điểm. Việc duy trì được sự kết nối nhịp nhàng và tinh thần hưng phấn sẽ là chìa khóa giúp thầy trò đội chủ nhà kiểm soát thế trận trên mặt cỏ quen thuộc của Talen Energy Stadium.

Orlando City SC và ưu thế từ thành tích đối đầu

Dù đối thủ đang có phong độ rất cao, Orlando City SC chắc chắn không phải cái tên dễ bị khuất phục. Đội khách đang bám sát ngay phía sau trên bảng xếp hạng với vị trí thứ 7 cùng 34 điểm, chỉ kém Philadelphia Union đúng 2 điểm.

Khoảng cách điểm số sít sao phản ánh sự tương đồng đáng kể về mặt trình độ giữa đôi bên. Đáng chú ý hơn, thành tích đối đầu trực tiếp gần đây lại nghiêng rõ rệt về phía các vị khách. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Orlando City SC đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để Philadelphia Union vượt qua đúng 1 lần.

Sự áp đảo về kết quả chạm trán trong quá khứ mang lại cho Orlando City SC sự tự tin lớn về mặt tâm lý. Đội khách hoàn toàn nắm rõ cách tiếp cận trận đấu để hóa giải các miếng đánh của đội chủ sân Talen Energy Stadium.

Cục diện giằng co tại Talen Energy Stadium

Cuộc so tài này hứa hẹn mang đến kịch bản đầy toan tính và cân não giữa hai tập thể đang cạnh tranh trực tiếp ở nhóm giữa bảng xếp hạng. Philadelphia Union có lợi thế sân nhà cùng mạch 5 trận thắng liên tiếp, nhưng họ cần hết sức dè chừng trước một Orlando City SC vốn rất có duyên giành kết quả thuận lợi mỗi khi đụng độ.

Nếu Philadelphia Union tiếp tục phát huy được sự nhịp nhàng và duy trì phong độ thăng hoa hiện tại, họ sẽ có cơ hội lớn để đòi lại món nợ từ các lần đối đầu trước. Ngược lại, bản lĩnh trong những lần đối đầu trực tiếp sẽ là điểm tựa để Orlando City SC hướng đến mục tiêu ngắt mạch bất bại của đối thủ.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Philadelphia Union · 1 thắng1 hòaOrlando City SC · 3 thắng
14/05/2026
Orlando City SC
4 - 3
Philadelphia Union
OCS
06/04/2025
Philadelphia Union
0 - 0
Orlando City SC
Hòa
23/02/2025
Orlando City SC
2 - 4
Philadelphia Union
PU
03/10/2024
Orlando City SC
2 - 1
Philadelphia Union
OCS
12/05/2024
Philadelphia Union
2 - 3
Orlando City SC
OCS
Philadelphia Union
26
Trận
10-6-10
T-H-B
50
Ghi (TB 1.9)
42
Thủng lưới
Orlando City SC
5 trận gần nhất
BBTTT
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC261763+3257THBHT
2New England Revolution261448+1246TTTBT
3Inter Miami2612104+1546HHHHT
5Chicago Fire251168+739BBHHH
6Philadelphia Union2610610+836TTTTT
7Orlando City SC2610412-1434BTTTH
8New York Red Bulls269611-1433TTBHB
Tình hình lực lượng
Philadelphia Union
A. Blake (International duty)
D. Jean Jacques (International duty)
P. Ndinga (Hamstring Injury)
N. Pierre (International duty)
C. Sullivan (International duty)
F. Westfield (International duty)
A. Blake (International duty)
D. Jean Jacques (International duty)
Orlando City SC
D. Brekalo (International duty)
W. Cartagena (International duty)
J. Ellis (International duty)
N. Miller (Knee Injury)
B. Ojeda (Foot Injury)
M. Pasalic (International duty)
T. Spicer (International duty)
G. Dorsey (Back Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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