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Philippines 1-4 Myanmar: Myanmar giành chiến thắng

Văn Thể28/07/2026 12:01

Philippines có lợi thế rõ rệt về đối đầu khi gặp Myanmar tại ASEAN Cup, trong trận đấu diễn ra lúc 17h ngày 28/07/2026 tại New Clark City Athletics Stadium.

Philippines1 - 4MyanmarKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Philippines tiếp đón Myanmar.

  • 7'BÀN THẮNG! Myanmar (0-1)

    Phút 7': Kyaw Min Oo () lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 11'Thẻ vàng

    Phút 11': Sandro Reyes () nhận thẻ vàng.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Philippines 45 - 55 Myanmar, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 21'Thẻ vàng

    Phút 21': Maung Maung Lwin () nhận thẻ vàng.

  • 22'Thẻ vàng

    Phút 22': Hein Zeyar Lin () nhận thẻ vàng.

  • 24'Myanmar ép sân

    Cầm bóng: Philippines 54 - 46 Myanmar, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 2 - 0.

  • 28'BÀN THẮNG! Myanmar (0-2)

    Phút 28': Than Paing () lập công (kiến tạo: Maung Maung Lwin). Tỷ số: 0 - 2.

  • 34'VAR

    Phút 34': VAR — Jarvey Gayoso ().

  • 34'Thẻ vàng

    Phút 34': Myat Phone Khant () nhận thẻ vàng.

  • 36'Philippines ép sân

    Cầm bóng: Philippines 59 - 41 Myanmar, dứt điểm 3 - 9 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 2 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): K. Nishioka vào sân thay Pocholo Bugas.

  • 48'Philippines ép sân

    Cầm bóng: Philippines 58 - 42 Myanmar, dứt điểm 4 - 11 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 3 - 1.

  • 61'Philippines ép sân

    Cầm bóng: Philippines 60 - 40 Myanmar, dứt điểm 9 - 12 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 4 - 1.

  • 68'BÀN THẮNG! Philippines (1-2)

    Phút 68': Jarvey Gayoso () lập công (kiến tạo: Javier Mariona). Tỷ số: 1 - 2.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (): Nyein Chan Aung vào sân thay Lwin Moe Aung.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (): Phyo Pyae Sone vào sân thay Myat Phone Khant.

  • 73'Philippines ép sân

    Cầm bóng: Philippines 60 - 40 Myanmar, dứt điểm 12 - 15 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 4 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 4 - 1.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (): Zwe Khant Min vào sân thay Hein Phyo Win.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (): R. Ritarita vào sân thay Oskari Kekkonen.

  • 78'Thẻ vàng

    Phút 78': Daisuke Sato () nhận thẻ vàng.

  • 81'BÀN THẮNG! Myanmar (1-3)

    Phút 81': Win Naing Tun () lập công (kiến tạo: Nyein Chan Aung). Tỷ số: 1 - 3.

  • 83'BÀN THẮNG! Myanmar (1-4)

    Phút 83': Than Paing () lập công (kiến tạo: Myat Kaung Khant). Tỷ số: 1 - 4.

  • 85'Philippines ép sân

    Cầm bóng: Philippines 61 - 39 Myanmar, dứt điểm 12 - 17 (trúng đích 2 - 8), phạt góc 4 - 4; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 4 - 1.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (): A. Aldeguer vào sân thay Daisuke Sato.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (): Wai Lin Aung vào sân thay Myat Kaung Khant.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (): Aung Myo Khant vào sân thay Win Naing Tun.

  • KTKết thúc: Philippines 1-4 Myanmar

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 18:54 28/07/2026

Đội hình chính thức
Philippines
Sơ đồ 4-5-1
Myanmar
Sơ đồ 4-2-3-1
1
Q. Kammeraad
21
Daisuke Sato
4
N. Leddel
24
Santi Rublico
5
Scott Woods
17
Cole Mrowka
6
Sandro Reyes
14
Oskari Kekkonen
22
J. Mariona
19
Pocholo Bugas
9
Javier Gayoso
23
Zin Nyi Nyi Aung
2
Hein Phyo Win
4
Soe Moe Kyaw
3
Hein Zeyar Lin
25
Myat Phone Khant
11
Maung Maung Lwin
6
Kyaw Min Oo
7
Lwin Moe Aung
20
Myat Kaung Khant
10
Win Naing Tun
9
Than Paing
Dự bị
Philippines
2 Adrian Ugelvik8 G. Muens10 J. Lucero11 K. Nishioka12 J. Rosquillo13 M. Rey15 E. Mangaoang16 Patrick Deyto18 A. Aldeguer
Myanmar
1 Sann Satt Naing5 Nanda Kyaw8 Wai Lin Aung13 Khun Kyaw Zin Hein14 Aung Myo Khant15 Zwe Khant Min17 Phyo Pyae Sone18 Nay Lin Htet19 Hein Htet Aung
Cập nhật đội hình lúc 17:00 28/07/2026
PhilippinesThống kêMyanmar
62%
Kiểm soát bóng
38%
13
Dứt điểm
18
2
Trúng đích
8
5
Phạt góc
4
11
Phạm lỗi
13
1
Việt vị
3
4
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
T
Than Paing
Myanmar
2 bàn
Kyaw Min Oo
Kyaw Min Oo
Myanmar
1 bàn
J
Javier Gayoso
Philippines
1 bàn
W
Win Naing Tun
Myanmar
1 bàn
J
J. Mariona
Philippines
1 kiến tạo
M
Maung Maung Lwin
Myanmar
1 kiến tạo

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Philippines vs Myanmar

Thời gian: 17h ngày 28/07/2026

Sân vận động: New Clark City Athletics Stadium

Philippines và Myanmar bước vào cuộc đối đầu tại ASEAN Cup trong bối cảnh cả hai đội đều chưa có điểm trên bảng xếp hạng. Philippines đang đứng hạng 3, còn Myanmar xếp hạng 4. Sự khác biệt về vị trí không đi kèm khoảng cách điểm số, vì vậy trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát áp lực và tận dụng những thời điểm quan trọng.

Philippines có ưu thế trong lịch sử đối đầu

Thống kê 5 lần gặp nhau gần nhất nghiêng đáng kể về phía Philippines. Đội bóng này giành 3 chiến thắng và hòa 2 trận, trong khi Myanmar chưa thắng lần nào. Xu hướng này tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho Philippines, đặc biệt khi họ đã nhiều lần duy trì được kết quả tích cực trước đối thủ.

Tuy nhiên, những con số đối đầu chỉ phản ánh xu hướng tổng quát, không thể thay thế cho màn trình diễn trong trận đấu sắp tới. Myanmar vẫn có cơ hội thay đổi cục diện nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ hơn và hạn chế để Philippines làm chủ các tình huống then chốt.

Myanmar cần phản ứng sau trận gần nhất

Dữ liệu phong độ gần nhất của Myanmar là một thất bại. Đây là tín hiệu cho thấy đội bóng cần nhanh chóng tìm cách cải thiện khả năng phản ứng trong trận đấu tiếp theo, nhất là khi họ đang đứng hạng 4 và chưa có điểm.

Trong khi đó, dữ liệu không cung cấp chuỗi phong độ gần đây của Philippines. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ ổn định của đội bóng này trước cuộc đối đầu. Dù vậy, ưu thế đối đầu vẫn là cơ sở để Philippines bước vào trận với sự tự tin cao hơn.

Cuộc đấu ở khả năng kiểm soát thế trận

Với Philippines, trọng tâm chiến thuật nhiều khả năng là duy trì sức ép đủ lớn nhưng không để khoảng trống phía sau hàng tiền vệ. Khi đối đầu có xu hướng nghiêng về mình, đội bóng này cần biến lợi thế tâm lý thành sự chủ động trong cách triển khai bóng, thay vì chỉ trông chờ vào những khoảnh khắc riêng lẻ.

Myanmar có thể ưu tiên một cách tiếp cận thận trọng hơn. Sau thất bại gần nhất, việc giữ cự ly đội hình và giảm sai sót trong khâu chuyển trạng thái sẽ rất quan trọng. Nếu phòng ngự quá thấp trong thời gian dài, Myanmar có nguy cơ bị đẩy vào thế chống đỡ; ngược lại, việc dâng đội hình thiếu tính toán có thể mở ra khoảng trống cho Philippines khai thác.

Điểm then chốt nằm ở khả năng hai đội xử lý giai đoạn chuyển đổi giữa phòng ngự và tấn công. Philippines cần tránh để ưu thế đối đầu khiến họ đánh mất sự tập trung, còn Myanmar phải duy trì kỷ luật để kéo trận đấu về thế cân bằng lâu nhất có thể.

Nhận định trước trận

Philippines được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thành tích đối đầu tích cực, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa trong 5 lần gặp Myanmar gần nhất. Myanmar bước vào trận sau một thất bại, nhưng lợi thế của Philippines không đồng nghĩa với một trận đấu dễ dàng.

Vị trí hạng 3 và hạng 4 cùng số điểm 0 cho thấy cả hai đội đều cần một màn trình diễn chắc chắn hơn. Philippines có cơ sở để chiếm ưu thế nếu kiểm soát tốt nhịp độ, trong khi Myanmar sẽ phải dựa vào tổ chức phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội. Trận đấu vì thế nhiều khả năng được định đoạt bởi đội giữ được sự tỉnh táo tốt hơn ở các thời điểm bước ngoặt.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Philippines · 3 thắng2 hòaMyanmar · 0 thắng
09/06/2026
Philippines
5 - 1
Myanmar
PHI
12/12/2024
Philippines
1 - 1
Myanmar
Hòa
18/12/2021
Myanmar
2 - 3
Philippines
PHI
30/11/2012
Philippines
2 - 0
Myanmar
PHI
08/12/2010
Myanmar
0 - 0
Philippines
Hòa
Philippines
5 trận gần nhất
TTH
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi bàn
0
Thủng lưới
Myanmar
5 trận gần nhất
BBBTT
1
Trận
0-0-1
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Thái Lan1100+53T
2Malaysia1100+13T
3Philippines000000
4Myanmar1001-10B
5Lào1001-50B
Tình hình lực lượng
Philippines
Không có thông tin
Myanmar
Zin Nyi Nyi Aung (Neck Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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