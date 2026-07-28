Philippines đối đầu Myanmar tại AFF Cup 2026: The Azkals tái đấu đối thủ ưa thích Tái ngộ Myanmar sau chiến thắng 5-1 ở giao hữu, Philippines với dàn sao thi đấu tại châu Âu tự tin giành trọn 3 điểm trong trận ra quân bảng B AFF Cup 2026.

Chỉ hơn một tháng sau chiến thắng đậm đà 5-1 trong đợt FIFA Days tháng 6/2026, đội tuyển Philippines sẽ tái ngộ Myanmar tại lượt trận thứ hai bảng B AFF Cup 2026. Cuộc so tài diễn ra lúc 17h00 ngày 28/7/2026 trên sân Rizal Memorial không chỉ là màn ra quân của "The Azkals", mà còn là cơ hội để thầy trò HLV Carles Cuadrat khẳng định vị thế trước đối thủ duyên nợ.

Sức mạnh từ dàn sao châu Âu và đà hưng phấn của Philippines

Nền tảng giúp Philippines thi đấu lột lột trong thời gian qua chính là chính sách triệu tập các cầu thủ gốc Philippines thi đấu tại châu Âu và các giải quốc tế. Dưới sự dẫn dắt của HLV Carles Cuadrat, "The Azkals" đã xây dựng một lối chơi hiện đại, ưu tiên khả năng pressing tầm cao, chuyển trạng thái nhanh và tối ưu hóa ưu thế thể hình.

Chuỗi 5 trận bất bại gần nhất (thắng 4, hòa 1) với 15 bàn thắng ghi được là minh chứng rõ nét cho sự hiệu quả trong khâu tấn công. Đặc biệt, ở hai trận gần nhất, hàng công của Philippines đã nổ súng tới 10 lần, bao gồm hai chiến thắng cùng tỷ số 5-1 trước Guam và chính Myanmar. Những cái tên như Jefferson Tabinas, Santiago Rublico, Zico Bailey hay Bjørn Kristensen đang tạo nên trục xương sống đầy vững chắc và giàu tính đột biến.

Khó khăn bủa vây Myanmar và bài toán chống bóng bổng

Trái ngược với sự tự tin của đội chủ nhà, Myanmar bước vào cuộc so tài này với áp lực tâm lý nặng nề. Thất bại 1-2 trước Malaysia ở lượt trận mở màn – dù đã có bàn mở tỷ số trước – lộ rõ điểm yếu về bản lĩnh và khả năng duy trì sự tập trung của thầy trò HLV Jorn Andersen.

Hàng phòng ngự Myanmar đã để thủng lưới 7 bàn trong 5 trận gần đây, thường xuyên tỏ ra thất thế trong các tình huống tranh chấp không chiến và chống bài tạt cánh. Nếu không sớm khắc phục khoảng trống ở hai biên và cải thiện khả năng chống bóng bổng, Maung Maung Lwin cùng các đồng đội rất dễ tiếp tục rơi vào kịch bản vỡ trận trước áp lực dồn dập từ phía Philippines.

Thống kê phong độ và lịch sử đối đầu

Lịch sử đang ủng hộ hoàn toàn đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, Philippines giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Đáng chú ý, 3 trong 4 cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội đều có từ 5 bàn thắng trở lên.

Chỉ số thống kê Philippines Myanmar Phong độ 5 trận gần nhất Thắng 4, Hòa 1, Thua 0 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2 Số bàn thắng / bàn thua (5 trận) 15 bàn thắng / 4 bàn thua 8 bàn thắng / 9 bàn thua Thành tích đối đầu (5 trận gần đây) 3 thắng, 1 hòa, 1 thua 1 thắng, 1 hòa, 3 thua Kết quả chạm trán gần nhất Thắng 5-1 (Tháng 6/2026) Thua 1-5 (Tháng 6/2026)

Đội hình dự kiến và góc nhìn chiến thuật

Về mặt lực lượng, Philippines sở hữu đội hình mạnh nhất khi không có ca chấn thương nào đáng tiếc. Trong khi đó, Myanmar nhiều khả năng vẫn giữ nguyên bộ khung đã ra sân ở trận gặp Malaysia nhằm duy trì tính kết nối.

Philippines: Kammeraad; Bugas, Gayoso, Kellonen, Mrowka, Reyes, Rosquillo, Roblico, Sato, Tabinas, Woods.

Myanmar: Sann Sat Naing; Phone Khant, Zayar Lin, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw; Kyaw Min Oo, Maung Maung Lwin, Min Maw Oo; Soe Min Oo, Than Paing, Win Naing Tun.

Cuộc so tài trên sân Rizal Memorial hứa hẹn sẽ diễn ra cởi mở với thế trận dâng cao từ phía Philippines. Với phong độ ấn tượng cùng ưu thế sân nhà, thầy trò HLV Carles Cuadrat hoàn toàn đủ khả năng kiếm trọn 3 điểm, thậm chí tạo nên một chiến thắng tưng bừng trước đối thủ Myanmar.