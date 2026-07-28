Philippines tiếp Myanmar: Sức ép sân Rizal Memorial và mục tiêu tái lập tỷ số 5-1 Philippines gặp Myanmar lúc 17h00 ngày 28/7 ở lượt 2 bảng B AFF Cup 2026, với phong độ sân nhà, chiều sâu lực lượng và chiến thắng 5-1 tháng 6 làm điểm tựa.

Philippines gặp Myanmar lúc 17h00 ngày 28/7 tại sân vận động Rizal Memorial, trong trận đấu thuộc lượt 2 bảng B AFF Cup 2026. Đội chủ nhà bước vào ngày ra quân với lợi thế về phong độ, lực lượng và ký ức chiến thắng 5-1 trước chính Myanmar trong tháng 6.

Myanmar, trái lại, đã chịu thất bại 1-2 trước Malaysia ở lượt mở màn dù từng dẫn trước. Áp lực giành điểm khiến đội bóng của HLV Jorn Andersen khó chỉ phòng ngự, nhưng việc dâng đội hình cũng có thể mở ra các khoảng trống cho Philippines khai thác.

Thông tin trận Philippines gặp Myanmar

Nội dung Thông tin Giải đấu AFF Cup 2026 Thời gian 17h00 ngày 28/7/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Sân vận động Rizal Memorial, Philippines Vòng đấu Lượt 2 bảng B Trực tiếp VTV6, TV360, FPT Play

Đây là trận mở màn của Philippines tại bảng B, trong khi Myanmar đã không còn nhiều dư địa sau trận thua Malaysia. Bởi vậy, cách đội khách cân bằng giữa nhu cầu tìm bàn thắng và yêu cầu bảo vệ hàng thủ sẽ là một trong những điểm then chốt.

Philippines có nhiều nền tảng để áp đặt nhịp độ

Đội bóng của HLV Carles Cuadrat đang có chuỗi 5 trận bất bại, gồm 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Philippines ghi 15 bàn, thủng lưới 4 lần trong giai đoạn này; riêng hai trận giao hữu tháng 6 trước Guam và Myanmar đều kết thúc với tỷ số 5-1.

Những con số ấy phản ánh một tập thể có khả năng tạo sức ép liên tục. Philippines được đánh giá cao nhờ các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, yếu tố giúp đội hình cải thiện về thể hình, tốc độ và kinh nghiệm quốc tế.

Về cách tiếp cận, đội chủ nhà có xu hướng gây áp lực ngay sau khi mất bóng, nhanh chóng đưa bóng ra hai biên và tìm kiếm ưu thế trong các pha tạt bóng hoặc tình huống cố định. Trên mặt sân quen thuộc tại Rizal Memorial, Philippines nhiều khả năng sẽ đẩy cao đội hình từ sớm để buộc Myanmar lùi sâu.

Điểm đáng chú ý nằm ở các pha chuyển trạng thái. Nếu Philippines đoạt bóng ở khu vực giữa sân khi Myanmar đang triển khai phản công, tốc độ của những cầu thủ phía trên có thể biến vài nhịp bóng ngắn thành cơ hội rõ rệt.

Myanmar phải giải quyết bài toán phòng ngự

Myanmar có thành tích 2 thắng, 1 hòa và 2 thua trong 5 trận gần nhất, ghi 8 bàn nhưng để lọt lưới 9 lần. Thất bại 1-2 trước Malaysia ở lượt đầu cho thấy hàng thủ của họ vẫn có thể mất kiểm soát khi bị đối phương duy trì áp lực.

Trận thua đó đặc biệt đáng lưu ý bởi Myanmar từng có bàn dẫn trước nhưng không bảo toàn được lợi thế. Trước Philippines, một đội bóng vừa thắng họ 5-1 trong tháng 6, yêu cầu giữ cự ly đội hình và hạn chế khoảng trống giữa hàng tiền vệ với hàng thủ càng trở nên quan trọng.

Myanmar có thể khởi đầu với khối đội hình thấp, chờ cơ hội phản công qua các pha thoát pressing nhanh. Tuy nhiên, họ cần điểm để tránh rơi vào thế bất lợi ở bảng B. Nếu bị dẫn bàn, đội khách sẽ phải dâng cao hơn và đó là thời điểm trận đấu có thể trở nên cởi mở.

Cuộc đấu ở hai hành lang biên

Đây nhiều khả năng là khu vực quyết định cục diện. Philippines thường xuyên tổ chức các đợt lên bóng từ hai cánh, hướng tới những quả đưa bóng vào khu vực cấm địa. Hai trong ba trận gần nhất của The Azkals có hơn 9 quả phạt góc, cho thấy cường độ tấn công biên của họ.

Myanmar cũng có 4 trong 5 trận gần đây chạm hoặc vượt 9 quả phạt góc. Khi một đội chủ động tấn công và đội còn lại buộc phải tìm kiếm bàn gỡ trong trường hợp bị dẫn trước, các tình huống bóng đi hết đường biên ngang có thể xuất hiện thường xuyên.

Ba trong bốn lần đối đầu gần nhất giữa hai đội có ít nhất 5 bàn thắng. Dữ liệu này không bảo đảm một trận cầu nhiều bàn, nhưng cho thấy các cuộc chạm trán gần đây thường mở ra khi một bên không duy trì được cấu trúc phòng ngự.

Lực lượng và đội hình dự kiến

Philippines không ghi nhận tổn thất đáng chú ý về nhân sự. Kammeraad, Tabinas, Sato, Gayoso và Woods được kỳ vọng là những nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Carles Cuadrat.

Myanmar cũng có lực lượng gần như đầy đủ. HLV Jorn Andersen nhiều khả năng giữ phần lớn đội hình đã gặp Malaysia, đồng thời đặt yêu cầu cao hơn về khả năng bọc lót ở tuyến dưới.

Philippines dự kiến

Kammeraad; Bugas, Gayoso, Kellonen, Mrowka, Reyes, Rosquillo, Roblico, Sato, Tabinas, Woods.

Myanmar dự kiến

Sann Sat Naing; Phone Khant, Zayar Lin, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw; Kyaw Min Oo, Mg Mg Lwin, Min Maw Oo; Soe Min Oo, Than Paing, Win Naing Tun.

Lợi thế nghiêng về đội chủ nhà

Philippines thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 lần gặp Myanmar gần nhất. Chiến thắng 5-1 hồi tháng 6 là kết quả gần nhất, đồng thời tạo ra lợi thế tâm lý đáng kể cho The Azkals trước lần tái đấu này.

Với phong độ ghi 15 bàn trong 5 trận, lợi thế sân nhà và một Myanmar vừa bộc lộ vấn đề khi chịu sức ép, Philippines có cơ sở để kiểm soát thế trận. Nếu chuyển hóa được ưu thế đầu trận thành bàn thắng, đội chủ nhà sẽ có điều kiện lý tưởng để khai thác khoảng trống khi Myanmar buộc phải thay đổi cách tiếp cận.