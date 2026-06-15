Philips 24B2N2200G: Màn hình văn phòng đột phá với công nghệ phân cực tròn và tần số quét 144Hz Sự kết hợp giữa công nghệ bảo vệ mắt chuyên sâu đạt chuẩn y tế và trải nghiệm hiển thị siêu mượt mà giúp Philips 24B2N2200G thiết lập tiêu chuẩn mới cho phân khúc làm việc.

Philips 24B2N2200G là dòng màn hình văn phòng thế hệ mới vừa chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm gây chú ý khi tích hợp công nghệ phân cực tròn (Circular Polarization) kết hợp cùng SoftBlue, tạo ra một giải pháp hiển thị chuyên biệt nhằm bảo vệ thị lực và tối ưu hóa hiệu suất làm việc cho người dùng chuyên nghiệp.

Công nghệ phân cực tròn: Tái tạo ánh sáng tự nhiên giúp bảo vệ mắt

Điểm khác biệt lớn nhất của Philips 24B2N2200G so với các màn hình truyền thống nằm ở lớp phim đặc biệt giúp chuyển đổi luồng sáng thô. Thay vì sử dụng ánh sáng tuyến tính dễ gây mỏi mắt, thiết bị này chuyển đổi ánh sáng thành dạng phân cực tròn truyền đi theo hình xoắn ốc.

Công nghệ phân cực tròn trên Philips 24B2N2200G giúp bảo vệ mắt chuyên sâu

Cơ chế này mô phỏng đặc tính của ánh sáng tự nhiên, giúp phân bổ đều các bước sóng và triệt tiêu hiện tượng lóa hình cục bộ. Bên cạnh đó, giải pháp SoftBlue được tích hợp giúp giảm hơn 50% lượng ánh sáng xanh có hại trong dải 415-455nm nhưng vẫn giữ nguyên độ chính xác của màu sắc. Nhờ những cải tiến này, sản phẩm đã đạt được các chứng nhận bảo vệ mắt khắt khe như eyesafe® CERTIFIED 2.0 (RPF 40) và chuẩn TÜV Rheinland Circular Polarization.

Khả năng hiển thị sắc nét và tần số quét 144Hz vượt phân khúc

Về mặt kỹ thuật, Philips 24B2N2200G sử dụng tấm nền IPS kích thước 23.8 inch với độ phân giải Full HD. Màn hình sở hữu độ sáng lên tới 350 nits và độ tương phản thực 1500:1, đảm bảo hình ảnh có chiều sâu và rõ nét ngay cả trong môi trường có cường độ ánh sáng mạnh.

Philips 24B2N2200G sở hữu kích thước tiêu chuẩn 23.8 inch

Đáng chú ý, dù là sản phẩm hướng đến đối tượng văn phòng, Philips vẫn trang bị tần số quét lên đến 144Hz cùng thời gian phản hồi 4ms (GtG). Nâng cấp này giúp loại bỏ hoàn toàn hiện tượng bóng mờ và giật lag khi người dùng thao tác đa nhiệm, cuộn văn bản dài hoặc xử lý các nội dung chuyển động nhanh.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Philips 24B2N2200G

Thông số Chi tiết Kích thước màn hình 23.8 inch Tấm nền IPS Độ phân giải Full HD (1920 x 1080) Tần số quét 144Hz Độ sáng 350 nits Tỷ lệ tương phản 1500:1 Thời gian phản hồi 4ms (GtG)

Chế độ D-Mode chuyên dụng và hệ thống kết nối linh hoạt

Một tính năng kỹ thuật quan trọng khác là chế độ hiển thị D-Mode. Được tinh chỉnh theo tiêu chuẩn DICOM Part 14 GSDF, chế độ này tối ưu hóa khả năng nhận diện thang xám, giúp hiển thị rõ nét các chi tiết nhỏ trong vùng tối. Đây là công cụ đắc lực cho người dùng trong lĩnh vực thiết kế kỹ thuật hoặc xử lý dữ liệu hình ảnh y tế.

Philips 24B2N2200G sở hữu chế độ hiển thị D-Mode được tích hợp sẵn

Về khả năng tương tác, Philips 24B2N2200G cung cấp đầy đủ các cổng kết nối phổ biến hiện nay bao gồm 1 cổng VGA, 1 cổng HDMI 1.4 và 1 cổng DisplayPort 1.4. Thiết bị cũng tích hợp sẵn hệ thống loa kép công suất 2W x 2, đáp ứng tốt nhu cầu hội họp trực tuyến mà không cần lắp đặt thêm thiết bị ngoại vi, giúp tối ưu hóa diện tích bàn làm việc.

Ngoài ra, đối với những người dùng có nhu cầu không gian hiển thị lớn hơn, thị trường hiện cũng ghi nhận mẫu Philips 27E1N1510 với kích thước 27 inch và tần số quét 120Hz như một phương án thay thế trong hệ sinh thái của hãng.

Nhìn chung, Philips 24B2N2200G không chỉ đơn thuần là một công cụ hiển thị mà còn là một khoản đầu tư cho sức khỏe. Việc đưa tần số quét cao vào một thiết bị văn phòng kết hợp với công nghệ bảo vệ thị lực chuẩn y tế cho thấy định hướng thực dụng và tập trung vào trải nghiệm người dùng lâu dài của thương hiệu.