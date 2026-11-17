Philips Evnia M4 và M2 ra mắt tại Việt Nam: màn hình 425Hz, công nghệ Nature-Eye Care bảo vệ mắt Dải màn hình gồm 27M4P5501X, 27M4N3500PT và 34M2C5500Q: tần số quét tới 425Hz ở bản ép xung, Nature-Eye Care giảm mỏi mắt, khung vỏ dùng 85-90% nhựa PCR.

Philips Evnia vừa giới thiệu dải màn hình gaming M4 Series và M2 Series tại thị trường Việt Nam, với tần số quét cao nhất đạt 425Hz (ép xung) và công nghệ Nature-Eye Care giúp giảm mỏi mắt. Bộ ba sản phẩm tập trung vào tốc độ phản hồi cao, khả năng bảo vệ thị giác và thiết kế tối giản.

Ba mẫu được công bố gồm Philips Evnia 27M4P5501X, 27M4N3500PT và 34M2C5500Q. Mỗi mẫu hướng tới một nhu cầu riêng, từ thi đấu tốc độ cao đến chơi game góc rộng và làm việc đa nhiệm.

Từ hầm hố sang tối giản: ngôn ngữ thiết kế mới của Evnia

Dải màn hình Philips Evnia M4 và M2 Series loại bỏ phong cách hầm hố truyền thống để hướng tới ngôn ngữ thiết kế tối giản, hiện đại. Sản phẩm có bề mặt hoàn thiện nhám cùng các tông màu trắng thanh lịch, than chì và xám đá.

Riêng phiên bản 27M4P5501X được trang bị hệ thống đèn Iconglow ARGB tích hợp ở mặt lưng. Bên cạnh đó, nhà sản xuất chú trọng tính bền vững khi dùng từ 85% đến 90% nhựa PCR tái chế cho phần khung vỏ.

Nature-Eye Care: giảm mỏi mắt trong những phiên chơi game dài

Công nghệ Nature-Eye Care trên Philips Evnia 27M4P5501X sử dụng cơ chế phân cực tròn đạt chứng nhận TÜV Rheinland. Giải pháp này mô phỏng ánh sáng tự nhiên, hỗ trợ phân tán ánh sáng đồng đều và giúp mắt điều tiết thoải mái hơn khi thi đấu kéo dài.

Ngoài ra, các thiết bị còn tích hợp chế độ LowBlue Mode giảm ánh sáng xanh cùng công nghệ Flicker-free chống nhấp nháy. Mẫu 27M4N3500PT đạt tiêu chuẩn Eyesafe Certified 2.0, bảo vệ thị giác mà không làm sai lệch màu sắc.

Đặt ba mẫu cạnh nhau: khác biệt nằm ở tấm nền và tần số quét

Các mẫu mới đem lại hiệu năng toàn diện cho nhiều nhu cầu sử dụng, nổi bật với tần số quét 425Hz và khả năng tùy chỉnh linh hoạt. Bảng dưới đây tổng hợp thông số kỹ thuật theo công bố của Philips.

Tiêu chí Philips Evnia 27M4P5501X Philips Evnia 27M4N3500PT Philips Evnia 34M2C5500Q Kích thước và tấm nền 27 inch Fast IPS (phẳng) 27 inch Fast IPS (phẳng) 34 inch Fast VA (cong 1500R, 21:9) Độ phân giải QHD (2560x1440) QHD / FHD / HD UltraWide QHD (3440x1440) Tần số quét 425Hz (ép xung) Triple Mode (275Hz / 360Hz / 540Hz) 200Hz Tốc độ phản hồi 0.3ms Smart MBR / 1ms GtG 0.3ms Smart MBR 0.3ms Smart MBR / 1ms GtG Độ chuẩn màu 98% DCI-P3, 134% sRGB 98% DCI-P3, 100% sRGB DisplayHDR 400

Trong số ba mẫu, 27M4N3500PT gây chú ý với tính năng Triple Mode, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa các độ phân giải và tần số quét. Trong khi đó, 34M2C5500Q là màn hình cong với độ tương phản 4000:1, đáp ứng tốt các tựa game góc rộng và tác vụ đa nhiệm.

Lựa chọn rộng hơn cho người dùng Việt

Sự xuất hiện của dải Philips Evnia mới mang lại nhiều lựa chọn cho người dùng tại Việt Nam, từ phân khúc thi đấu chuyên nghiệp đến sáng tạo nội dung. Theo Philips, các sản phẩm dự kiến sẽ sớm được phân phối trên thị trường trong thời gian tới. Giá bán chưa được công bố.