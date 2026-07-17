Phim Lửa trắng tập 10: Xuất hiện nghi vấn nội gián Santana trong đội chuyên án Tập 10 phim Lửa trắng xoay quanh nghi vấn về tay trong của băng đảng Santana trong đội chuyên án và quyết định loại bỏ bí danh N1 của Lan sau sự cố vận chuyển hàng.

Diễn biến mới nhất của bộ phim Lửa trắng cho thấy sự phức tạp trong cuộc đối đầu giữa lực lượng chức năng và các băng đảng tội phạm. Không chỉ đối mặt với sự theo dõi từ đội chuyên án, băng đảng Santana còn phải dè chừng các thế lực đối thủ như Lão Công, tạo nên một cục diện đa chiều đầy căng thẳng.

Sự cố vận chuyển hàng và sự hy sinh của Đồng

Lê Trường (biệt danh Trường Nổ) đang thực hiện phi vụ vận chuyển một chuyến hàng lớn vào Sơn Hải. Tuy nhiên, hành tung của Trường và em họ là Đồng đã bị bại lộ, dẫn đến cuộc truy đuổi gắt gao. Trước tình thế nguy cấp, để đảm bảo chuyến hàng và sự an toàn cho Trường, Đồng đã chấp nhận bị bắt để anh mình có cơ hội trốn thoát.

Mặc dù không muốn bỏ lại em mình, Lê Trường buộc phải một mình thoát thân để bảo toàn kế hoạch.

Mệnh lệnh tàn khốc và nguy cơ của bí danh N1

Sau khi thoát khỏi cuộc truy đuổi, Lê Trường có cuộc gặp gỡ với Lan. Tại đây, Lan bày tỏ sự nghi ngờ rằng Trường đang bị theo dõi nhằm dẫn dắt lực lượng chức năng tìm ra cô ta và ông trùm. Đáng chú ý, Lan đã đưa ra yêu cầu Lê Trường phải loại bỏ Sương (bí danh N1). Quyết định này đặt ra dấu hỏi lớn về việc liệu danh tính thực sự của Sương đã bị lộ hay đây chỉ là một đòn nghi binh trong nội bộ tổ chức.

Nghi vấn nội gián trong hàng ngũ chuyên án

Ở một diễn biến khác, Thượng tá Đỗ Việt đã có cuộc báo cáo quan trọng với Cục trưởng Quốc Đạt. Sau khi phân tích đoạn băng ghi âm cuộc đối thoại của Lê Trường với một đối tượng lạ mặt, Cục trưởng Quốc Đạt đặt nghi vấn về việc có người của băng đảng Santana đang cài cắm ngay trong đội chuyên án. Sự xuất hiện của nội gián không chỉ đe dọa đến tiến độ điều tra mà còn đặt các thành viên trong đội vào tình thế nguy hiểm.

Danh tính của kẻ phản bội vẫn còn là một ẩn số. Những diễn biến tiếp theo nhằm giải đáp các nút thắt này sẽ có trong tập 10 của bộ phim Lửa trắng, phát sóng vào lúc 20h hôm nay trên kênh VTV3.