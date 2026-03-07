Phim Lửa trắng tập 6: Trùm ma túy Lão Công dùng thẻ đen ngã giá với con gái Tập 6 phim Lửa trắng xoay quanh cuộc đối đầu tâm lý căng thẳng khi Lão Công dùng tiền bạc ép buộc Mai phải rời xa mẹ để về sống cùng ông trùm sau khi nhận lại cha con.

Mối quan hệ huyết thống giữa Mai và Lão Công chính thức được xác nhận trong tập 6 phim Lửa trắng, mở ra một chương mới đầy sóng gió. Thay vì bù đắp cho con gái, ông trùm ma túy lại chọn cách dùng quyền lực tài chính để kiểm soát và độc chiếm cô, tạo nên những mâu thuẫn gay gắt.

Toan tính của ông trùm đằng sau chiếc thẻ đen

Sau khi có kết quả xét nghiệm huyết thống khẳng định Mai là con gái mình 100%, Lão Công lập tức tìm cách đưa cô về ở hẳn với mình. Tuy nhiên, điều kiện mà ông trùm đưa ra vô cùng khắc nghiệt: Mai phải cắt đứt hoàn toàn liên lạc với mẹ, người vốn có mối thâm thù sâu sắc với Lão Công.

Để đạt được mục đích, Lão Công đã đưa ra một chiếc thẻ đen quyền lực, hứa hẹn sẽ chi trả toàn bộ kinh phí chữa bệnh cho mẹ Mai. Đổi lại, cô phải gọi điện tuyên bố sẽ ở lại với cha và không quay về với mẹ nữa. Đây được xem là đòn đánh tâm lý trực diện vào hoàn cảnh khó khăn hiện tại của Mai.

Sự phản kháng quyết liệt của Mai

Trái với mong đợi của Lão Công, Mai không hề bị khuất phục bởi sự cám dỗ của đồng tiền. Cô giữ thái độ lạnh lùng và đưa ra yêu cầu ngược lại: tiền phải được chuyển trước và ca phẫu thuật của mẹ phải kết thúc thành công thì cô mới thực hiện lời hứa. Sự bất cần và cứng rắn của Mai khiến ông trùm phải đặt câu hỏi về quyền kiểm soát tình thế.

Đỉnh điểm của cuộc đối đầu là khi Lão Công mỉa mai lòng hiếu thảo của Mai. Đáp lại, cô gằn giọng khẳng định mẹ mình thà tự sát còn hơn để con gái bị ông trùm cướp mất. Mai nhấn mạnh rằng cuộc đời mẹ cô đã bị Lão Công hủy hoại, và cô sẽ không để điều đó lặp lại với chính mình. Phản ứng quyết liệt này là điều mà một kẻ lọc lõi như Lão Công cũng không lường trước được.

Tập 6 phim Lửa trắng với những diễn biến tâm lý phức tạp sẽ được phát sóng vào lúc 20h hôm nay, ngày 03/07 trên kênh VTV3. Khán giả đang chờ đợi xem liệu Lão Công sẽ dùng thủ đoạn nào tiếp theo để khuất phục đứa con gái bướng bỉnh này.