Phim Lửa trắng tập 8: Lộ diện nội gián trong đội chuyên án Tập 8 bộ phim Lửa trắng mang đến bước ngoặt lớn khi danh tính kẻ tay trong của Lão Công chính thức lộ diện. Trong khi đó, một vụ nổ bom dàn dựng đã khiến cục diện điều tra tại Sơn Hải trở nên phức tạp.

Tập 8 của bộ phim hình sự "Lửa trắng" tiếp tục đẩy kịch tính lên cao trào với những diễn biến bất ngờ xoay quanh cuộc đối đầu giữa các băng nhóm tội phạm và lực lượng công an. Tâm điểm của tập phim là cuộc gặp mặt đầy căng thẳng giữa Lão Công và đại diện băng đảng Santana, dẫn đến một vụ nổ kinh hoàng được dàn dựng tinh vi.

Cuộc đàm phán bất thành và vụ nổ dàn dựng

Dù ban đầu từ chối, Lão Công cuối cùng đã đồng ý gặp Lê Trường (biệt danh Trường nổ). Để đảm bảo an toàn, Lão Công sai đàn em thân tín là Cung đi rà soát kỹ lưỡng khu vực hẹn gặp nhằm loại bỏ mọi nguy cơ bị phục kích.

Lão Công thận trọng rà soát địa điểm trước cuộc gặp quan trọng.

Lê Trường xuất hiện cùng Tiến Lẩu với mục đích thuyết phục Lão Công hợp tác để đưa ma túy vào tiêu thụ tại địa bàn Sơn Hải. Tuy nhiên, cuộc thương thảo nhanh chóng rơi vào bế tắc khi Lão Công tỏ ra vô cùng cứng rắn. Lão yêu cầu phải được gặp trực tiếp trùm băng Santana thay vì làm việc qua trung gian. Lê Trường đã khéo léo gạt đi với lý do cấp trên đang bận xử lý việc đột xuất.

Cuộc đối đầu căng thẳng giữa Lão Công và Lê Trường.

Đỉnh điểm của sự căng thẳng là khi Lê Trường kích hoạt các khối chất nổ đã được cài cắm sẵn xung quanh khu vực. Vụ nổ gây ra sự hoảng loạn tột độ, buộc tất cả những người có mặt phải tháo chạy thoát thân.

Hiện trường vụ nổ gây hoảng loạn tại điểm hẹn.

Mưu đồ "dương đông kích tây" và vai trò của Mai

Thực tế, vụ nổ là một phần trong kế hoạch của Lan nhằm thu hút toàn bộ sự chú ý của lực lượng công an vào Lão Công và công ty Hoàng Công. Trong lúc đội chuyên án của trưởng phòng Châu và Tân bận rộn với các cuộc tra khảo, một chuyến hàng lớn của băng Santana sẽ được vận chuyển trót lọt vào Sơn Hải.

Lan - người đứng sau kế hoạch đánh lạc hướng công an.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của Mai trong ê-kíp của Lão Công đã lọt vào tầm ngắm của Lan. Trong khi Mai bí mật báo cáo mọi diễn biến cho chỉ huy Đỗ Việt (C04), cô không hề biết rằng việc mình có mặt tại cuộc gặp thực chất là một phép thử của Lão Công nhằm xác minh thân phận thực sự của cô.

Mai đang nằm trong tầm ngắm nghi ngờ của cả hai phía.

Lộ diện nội gián trong đội chuyên án

Bất ngờ lớn nhất xảy ra ở cuối tập phim khi Lão Công gặp gỡ một nhân vật bí ẩn để trao đổi về tình hình hiện tại. Người đó chính là Bình - một thành viên trong đội chuyên án, người vốn sát cánh cùng Tài. Cuộc đối thoại cho thấy Bình và Lão Công đã cấu kết từ lâu, biến anh ta trở thành một "con bài" nguy hiểm ngay trong lòng lực lượng công an.

Bình chính thức lộ diện là tay trong của Lão Công.

Liệu Tài có sớm phát hiện ra sự phản bội của đồng đội? Những diễn biến tiếp theo sẽ có trong tập 9 phim "Lửa trắng", phát sóng vào 20h thứ Năm tuần tới trên kênh VTV3.