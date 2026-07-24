Phim Mùa hè năm ấy chính thức lên sóng VTV3: Hành trình thanh xuân và trưởng thành Mùa hè năm ấy sẽ chính thức phát sóng lúc 20h thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên kênh VTV3 từ ngày 3/8/2026, quy tụ dàn diễn viên hai thế hệ đầy tài năng.

Chiều ngày 24/7, Trung tâm Phim truyền hình (VFC) thuộc Đài Truyền hình Việt Nam đã ra mắt bộ phim Mùa hè năm ấy. Tiếp sóng sau bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn, tác phẩm thuộc thể loại tâm lý, lãng mạn đan xem yếu tố hài hước, hứa hẹn mang đến hành trình xúc động về tình bạn, tình yêu và sự trưởng thành.

Bộ phim chính thức phát sóng vào lúc 20h các ngày thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 3/8/2026.

Đại diện ekip và dàn diễn viên trẻ trung của phim giao lưu với báo chí.

Cốt truyện sâu lắng đan xen hai khoảng thời gian 10 năm

Nội dung phim Mùa hè năm ấy xoay quanh hành trình tình cảm giữa Khánh và Phương. Ở thời điểm cuối cấp ba, Phương là nữ sinh ưu tú, chín chắn, luôn gánh vác trách nhiệm gia đình khi bố đau ốm. Trái ngược hoàn toàn, Khánh là cậu học trò bốc đồng, ham chơi nhưng sống tình cảm và luôn âm thầm bảo vệ bạn bè. Cùng với Hoàng, Ly và Tùng, họ tạo nên một nhóm bạn thân thiết với những ký ức tuổi trẻ hồn nhiên.

Khi tình cảm giữa Khánh và Phương vừa chớm nở, một biến cố bất ngờ xảy đến khiến mùa hè cuối cùng của tuổi học trò khép lại trong dở dang. Cả hai rời xa nhau và chọn những hướng đi riêng.

Đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh (giữa) và hai diễn viên trẻ.

Sau 10 năm, Phương trở về nước và trở thành một nữ quản lý thành đạt, bản lĩnh. Trái lại, Khánh sống khép mình dưới áp lực công việc, gia đình cùng những mặc cảm trong quá khứ. Cuộc gặp lại tình cờ đặt hai người vào hai vị thế đối lập, tạo ra nhiều xung đột giữa sự quan tâm và tự trọng tổn thương.

Sự chuyển giao giữa hai dàn diễn viên thanh xuân và trưởng thành

Đáng chú ý, dự án của đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh có sự phân chia dàn diễn viên theo hai giai đoạn cách nhau 10 năm. Ở thời điểm học sinh, nhóm bạn do các diễn viên trẻ như Long Vũ (vai Khánh), Lưu Ly (vai Phương), Hà Thành (vai Tùng), Nguyễn Trinh (vai Ly) và Hoàng Hải (vai Hoàng) đảm nhận.

Dàn diễn viên giai đoạn trưởng thành phim "Mùa hè năm ấy".

Ở giai đoạn trưởng thành, các nhân vật được thể hiện bởi dàn diễn viên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ: Tô Dũng (vai Khánh), Minh Thu (vai Phương), Trọng Lân (vai Tùng), Châu Dương (vai Ly), Phan Thắng (vai Hoàng) và Thùy Dương (vai Yến Nhi).

Bên cạnh đó, phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên kinh nghiệm như Vân Dung trong vai bà Ngọc (mẹ Phương) cùng Anh Tuấn và Hồng Hạnh vào vai bố mẹ của Khánh, hứa hẹn mang đến những góc nhìn chân thực về mảng màu gia đình bên cạnh câu chuyện tình yêu của giới trẻ.