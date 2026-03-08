Phim Mùa hè năm ấy tập 1: Khánh nói dối bố mẹ trốn học nhóm đi chơi đến mức say mèm Tập 1 phim Mùa hè năm ấy hé lộ tình huống dở khóc dở cười khi Khánh nói dối bố mẹ đi sinh nhật rồi về say mèm, khiến nhóm bạn thân đứng trước nguy cơ liên lụy.

Bộ phim truyền hình Mùa hè năm ấy chính thức lên sóng tập 1 trên kênh VTV3, mở đầu bằng chuỗi tình huống xoay quanh nhóm bốn người bạn thân gồm Phương, Khánh, Hoàng và Ly. Ngay trong tập mở màn, bộ phim đã mang đến những câu chuyện học đường gần gũi và không kém phần rắc rối.

Phương công tâm xử lý vi phạm của nhóm bạn thân

Dù là bạn bè thân thiết cả ở trường lẫn đời thường, Phương vẫn giữ nguyên tắc công tâm khi thực hiện nhiệm vụ sao đỏ. Cô không bỏ qua cho bất kỳ hành vi vi phạm nội quy nào, kể cả với những người bạn thân nhất.

Cụ thể, Ly mang đồ ăn vặt lên lớp còn Hoàng đem theo hai chiếc điện thoại di động. Cả hai trường hợp này đều bị Phương phát hiện, tịch thu toàn bộ vật dụng và chuyển gửi tại phòng bảo vệ nhà trường.

Khánh trốn học nhóm đi tiệc sinh nhật và uống rượu say

Bên cạnh những quy định nghiêm khắc tại trường, diễn biến rắc rối hơn nằm ở nhân vật Khánh. Mặc dù bố mẹ quản lý rất chặt và đã nhờ nhóm bạn trông chừng, Khánh vẫn tìm cách nói dối là sang nhà bạn học nhóm để đi dự sinh nhật.

Buổi tiệc khiến Khánh uống quá đà và rơi vào tình trạng say mèm không còn biết gì, đến mức phải nhờ bạn gái đưa về. Hành vi nói dối này không chỉ đẩy Khánh vào nguy cơ bị gia đình xử phạt mà còn khiến nhóm bạn đứng trước rắc rối lớn vì liên lụy.

Tập 1 phim Mùa hè năm ấy được phát sóng vào lúc 20h ngày 3/8 trên kênh VTV3.