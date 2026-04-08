Phim Mùa hè năm ấy tập 1: Nam sinh trộm tiền gia đình, sập bẫy chị đẹp trường múa Tập 1 phim Mùa hè năm ấy diễn biến kịch tính khi Khánh lén trộm tiền bố mẹ đi bar với Thúy, trong khi nhóm bạn thân bắt đầu nghi vấn về tung tích của hot girl này.

Tập 1 của bộ phim Mùa hè năm ấy chính thức lên sóng trên kênh VTV3, mở đầu bằng những tình huống dở khóc dở cười xoay quanh nhóm bạn thân gồm Khánh, Phương, Hoàng và Ly. Trong đó, tâm điểm chú ý dồn vào sai lầm của Khánh khi lén trộm tiền bố mẹ để chạy theo một chị đẹp trường múa.

Nhóm bạn thân và sự nghiêm khắc của cô bạn sao đỏ

Bộ phim mở đầu bằng việc giới thiệu mối quan hệ gắn bó giữa bốn người bạn học chung lớp và sống gần nhà nhau. Dù chơi thân, Phương (Lưu Ly) - trong vai trò Sao đỏ của trường - vẫn làm việc rất nguyên tắc và không bỏ qua bất kỳ vi phạm nào. Mọi hành vi giấu điện thoại của Hoàng (Hoàng Hải), ăn vặt trong lớp của Ly (Nguyễn Trinh) hay đi học muộn, trèo tường của Khánh (Long Vũ) đều bị Phương bắt quả tang.

Trong tiết Hóa, Khánh chỉ đạt 3 điểm bài kiểm tra. Khi cô giáo nhắc nhở Phương chưa kèm cặp bạn hiệu quả, Khánh đã thẳng thắn tự nhận do thực lực bản thân kém chứ không liên quan đến cô bạn thân.

Gia cảnh khó khăn và ước mơ du học của Phương

Trái ngược với hoàn cảnh khá giả của Khánh, gia đình Phương đang trải qua giai đoạn rất khó khăn. Bố Phương bị ung thư, phải nằm viện điều trị trong bối cảnh hai con gái đều đang ở chặng đường học tập quan trọng. Phương đứng trước áp lực đắn đo về tài chính khi hóa đơn viện phí đến hạn đóng.

Bên cạnh đó, dù gia đình thiếu hụt kinh phí, bố Phương vẫn kiên quyết dặn dò con gái không được bỏ lỡ cơ hội du học mà cô đã dành 2 năm nỗ lực giành học bổng. Ông mong muốn thành tích của con gái út sẽ là động lực lớn nhất giúp ông vượt qua bệnh tật.

Khánh trộm tiền bố mẹ, rơi vào bẫy đào mỏ ở quán bar

Vì cảm nắng Thúy - một hot girl trường múa, Khánh đã lén trộm 7 triệu đồng của bố mẹ để đi dự sinh nhật cô tại quán bar. Trước khi đi, Khánh sang nhà Phương gửi trả tiền học phí do mẹ nhờ, đồng thời tặng quà tự làm và nhờ Phương giải giúp bài tập về nhà.

Tại quán bar, Khánh bị Thúy cùng nhóm bạn chuốc rượu đến say mèm. Đến lúc thanh toán, Thúy nhắc khéo khiến Khánh đưa toàn bộ số tiền mang theo cho cô. Sau khi đạt mục đích, Thúy chở Khánh về thả ở đầu ngõ rồi bỏ đi mặc kệ cậu trong tình trạng say khướt.

Đáng chú ý, việc Khánh mất tích cùng số tiền 7 triệu đồng bị phát hiện khiến ông Vệ và bà Liên vô cùng giận dữ. Cả nhóm bạn của Phương đã tỏa đi tìm Khánh khắp nơi nhưng không thấy. Nhờ sự phối hợp nhanh trí của các bạn khi Khánh về nhà, cậu tạm thời thoát khỏi trận đòn ngay trong đêm.

Trận đòn cảnh tỉnh và kế hoạch điều tra chị đẹp trường múa

Sáng hôm sau, khi đã tỉnh rượu, Khánh phải chịu trận đòn răn đe từ ông Vệ (Anh Tuấn). Bố Khánh nghiêm khắc cảnh cáo sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà nếu tiếp tục tái phạm hành vi dối trá, trộm cắp.

Sau buổi học, nhóm bạn nhắc lại sự việc đêm qua, bao gồm việc Thúy bỏ mặc Khánh ở ngõ và hành động say xỉn của cậu. Mặc dù vậy, Khánh vẫn tự hào khoe Thúy là bạn gái hot girl của mình. Nhận thấy điểm bất thường, Phương và Ly yêu cầu Hoàng tiến hành điều tra lai lịch và sự uy tín của Thúy để bảo vệ bạn.

Những diễn biến tiếp theo về bộ mặt thật của Thúy sẽ được hé lộ trong tập 2 phim Mùa hè năm ấy, phát sóng vào lúc 20h00 thứ Ba ngày 04/8 trên kênh VTV3.