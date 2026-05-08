Phim Mùa hè năm ấy tập 2: Khánh vỡ vụn khi tận mắt chứng kiến bạn gái đi nhà nghỉ Tóm tắt phim Mùa hè năm ấy tập 2: Dù được nhóm bạn thân cảnh báo, Khánh vẫn u mê Thúy cho đến khi tận mắt chứng kiến cô đi nhà nghỉ cùng người đàn ông khác.

Trong tập 2 của bộ phim Mùa hè năm ấy, bi kịch tình cảm của Khánh (Long Vũ) chính thức đẩy lên đỉnh điểm. Dù được nhóm bạn thân hết lời cảnh báo, Khánh vẫn chìm đắm trong tình yêu mù quáng với Thúy cho đến khi tận mắt chứng kiến cô đi ra từ nhà nghỉ cùng người đàn ông khác.

Sự u mê của Khánh và nỗ lực cảnh báo từ nhóm bạn thân

Mở đầu diễn biến, Khánh tâm sự với Hoàng (Hoàng Hải) về lần đầu đi bar mừng sinh nhật Phương và ngỏ ý vay 7 triệu đồng để bù vào khoản chi phí đắt đỏ. Nhận thấy Khánh đang bị Thúy – cô sinh viên trường múa – lợi dụng tài chính, Phương (Lưu Ly) và Hoàng đã quyết định can thiệp.

Phương chủ động báo cho ông Vệ (bố của Khánh) đến bắt quả tang con trai đưa đón bạn gái tại cổng trường. Tuy nhiên, trước sự bức xúc của ông Vệ, Thúy lập tức đáp trả phũ phàng, khẳng định Khánh mới là người chủ động đeo bám cô.

Sự can thiệp của các bạn khiến Khánh tức giận và quay sang trách móc nhóm bạn thân. Do quá bận tâm đến Thúy, Khánh lơ đễnh trong giờ học và chỉ nhận được điểm 2 ở bài kiểm tra miệng môn Hóa. Cả ngày hôm đó, mọi tin nhắn và cuộc gọi của Khánh gửi cho Thúy đều không nhận được phản hồi.

Kế hoạch bắt quả tang và cú sốc mối tình đầu

Sau khi điều tra và biết Thúy đã có người yêu chính thức lại thường xuyên ra vào nhà nghỉ, Hoàng cùng Phương lập kế hoạch để Khánh tự mình đối diện với sự thật. Phương và Ly canh chừng tại khu vực nhà nghỉ, thậm chí cố tình dàn cảnh va chạm xe với bạn trai Thúy để giữ chân cặp đôi cho đến khi Khánh có mặt.

Khi Khánh tới nơi và tự nhận là người yêu của Thúy, nam thanh niên đi cùng cô lập tức tuyên bố mình mới là người yêu thực sự. Đáng đau đớn hơn, Thúy thẳng thừng phủ nhận tình cảm với Khánh và gọi cậu là "trẻ trâu". Bức xúc trước thái độ lật lọng, Khánh lao vào giữ xe lại dẫn đến xô xát giữa hai bên. Thấy bạn bị tát, Phương xông vào ứng cứu trước khi cả nhóm phải bỏ chạy vì đối phương gọi thêm đồng mồi.

Bài học trưởng thành và khoảng lặng ấm áp

Tổn thương sâu sắc sau cú sốc tình cảm đầu đời, Khánh tìm đến môn bóng rổ để giải tỏa cảm xúc. Sau đó, cậu vào bệnh viện thăm bố của Phương và nhận được lời khuyên sâu sắc về giá trị của những người bạn chân thành: chỉ có người cực kỳ quan tâm mới sẵn sàng chỉ ra lỗi sai của mình ngay cả khi bị giận dỗi.

Nhận ra sự thấu hiểu từ bạn bè, Khánh trở về nhà Phương để chủ động làm lành. Cả hai đã có những chia sẻ thẳng thắn và chân thành về góc nhìn tình cảm cũng như những điều quan trọng nhất trong cuộc sống hiện tại.

Tập 3 của bộ phim Mùa hè năm ấy sẽ tiếp tục phát sóng lúc 20h thứ Tư (5/8) trên kênh VTV3.