Phim tài liệu Điểm cuối con đường huyền thoại: Ký ức Trường Sơn qua góc nhìn lịch sử Bộ phim tài liệu Điểm cuối con đường huyền thoại tái hiện hành trình lịch sử trên tuyến đường Trường Sơn qua lời kể chân thực của những nhân chứng sống.

Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, những cánh rừng từng là điểm cuối của tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn vẫn lưu giữ ký ức về thời kỳ xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Trên những cung đường ấy, từng dấu vết còn lại không chỉ ghi dấu những chuyến xe chi viện mà còn thể hiện ý chí, lòng quả cảm cùng sự hy sinh của hàng vạn con người đã góp phần làm nên lịch sử.

Phim tài liệu Điểm cuối con đường huyền thoại.

Ký ức chân thực từ những nhân chứng sống

Bộ phim tài liệu Điểm cuối con đường huyền thoại đưa người xem trở lại các địa danh lịch sử thông qua cuộc gặp gỡ với những cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia mở đường, vận chuyển hàng hóa, xây dựng đường ống xăng dầu và bảo đảm giao thông trên tuyến Trường Sơn.

Qua lời kể của các nhân chứng, bối cảnh lịch sử được tái hiện cụ thể và đầy cảm xúc. Tuyến chi viện không chỉ có bộ đội mà còn có sự đóng góp của hàng vạn thanh niên xung phong và dân quân hỏa tuyến. Những người lính công binh bám trụ giữa mưa bom bão đạn với lời thề "Sống bám đường, chết kiên cường, dũng cảm", ngày đêm san lấp hố bom để mở đường cho các đoàn xe hướng về chiến trường miền Nam.

Những con người bình dị làm nên huyền thoại.

Kỳ tích đường ống xăng dầu 1.600 km và sức mạnh đại đoàn kết

Bên cạnh đó, tác phẩm khắc họa chân thực hình ảnh những người thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi lên đường với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Đáng chú ý là chiến công của lực lượng chiến sĩ xăng dầu khi gùi từng đoạn ống trên vai để nối liền tuyến đường ống xuyên Trường Sơn dài hơn 1.600 km – một kỳ tích hậu cần được tạo nên từ sức lực và ý chí kiên cường.

Hành trình tìm về ký ức lịch sử Đường Trường Sơn.

Không chỉ dừng lại ở việc phản ánh sự khốc liệt của chiến tranh, bộ phim còn làm nổi bật sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Sự phối hợp giữa lực lượng bộ đội vận tải, công binh, xăng dầu cùng thanh niên xung phong và dân quân hỏa tuyến đã tạo nên sức mạnh tổng hợp hướng về mục tiêu chung.

Những địa điểm lịch sử là nơi gìn giữ các bài học sống động cho thế hệ trẻ hôm nay.

Lịch phát sóng bộ phim trên sóng VTV

Thông qua những thước phim tư liệu cùng câu chuyện của các nhân chứng, tác phẩm gửi gắm lời tri ân sâu sắc đến thế hệ đi trước, đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình và lịch sử dân tộc.

Bộ phim tài liệu Điểm cuối con đường huyền thoại chính thức phát sóng vào lúc 7h30 ngày 26/7 trên kênh VTV1 và phát lại vào lúc 9h ngày 27/7 trên kênh VTV9.