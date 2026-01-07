Phim tài liệu 'Một năm sắp xếp lại giang sơn': Dấu ấn cuộc đại cải cách bộ máy Tối 01/07/2026, VTV1 công chiếu phim tài liệu về hành trình một năm thực hiện mô hình quản trị quốc gia mới. Tác phẩm phân tích hiệu quả của bộ máy tinh gọn, tạo nền tảng vững chắc cho kỷ nguyên vươn mình.

Vào lúc 20h10 tối nay (01/07/2026), Đài Truyền hình Việt Nam sẽ chính thức phát sóng bộ phim tài liệu "Một năm sắp xếp lại giang sơn - Tinh gọn, gần dân, hiệu quả" trên kênh VTV1. Với thời lượng 30 phút, bộ phim cung cấp cái nhìn toàn cảnh về cuộc đại cải cách bộ máy hành chính lớn nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước.

Tầm nhìn chiến lược về một mô hình quản trị mới

Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về tiềm lực và vị thế quốc tế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, đất nước đòi hỏi một phương thức quản trị mới với bộ máy tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả hơn. Cuộc cách mạng về tổ chức này không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là điều kiện tiên quyết để giải phóng các nguồn lực phát triển.

Quy mô sắp xếp chưa từng có trong lịch sử

Đây là cuộc tái cấu trúc có phạm vi tác động rộng lớn nhất từ trước đến nay, chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh và xã). Việc xóa bỏ hoàn toàn cấp trung gian (quận/huyện) và tinh gọn từ 63 xuống còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh là một khối lượng công việc khổng lồ. Đáng chú ý, dù thay đổi mang tính bước ngoặt, hệ thống chính trị vẫn vận hành ổn định, không phát sinh khoảng trống quản lý, tạo được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Việc hoàn thành sắp xếp bộ máy đúng tiến độ là nền tảng quan trọng cho công tác nhân sự và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Từ tinh gọn bộ máy đến hiệu quả vận hành thực tế

Sau một năm triển khai, trọng tâm hiện nay đã chuyển từ việc sắp xếp xong bộ máy sang yêu cầu vận hành tối ưu. Mô hình mới hướng tới sự chuyên nghiệp hóa, nơi chính quyền phải gần dân và trách nhiệm hơn. Cải cách không chỉ dừng lại ở sơ đồ tổ chức mà phải đi sâu vào từng hồ sơ, từng dịch vụ công và quyết định hành chính nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ phim cũng nhấn mạnh quá trình rà soát, bổ sung và điều chỉnh mô hình sẽ được thực hiện liên tục để phù hợp với thực tiễn phát triển. Các đài phát thanh và truyền hình địa phương trên cả nước sẽ tiếp sóng bộ phim này trên các nền tảng số và báo điện tử để lan tỏa thông điệp về một kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.