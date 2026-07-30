Phim tài liệu Nhà bác học Lê Quý Đôn lên sóng VTV1 dịp kỷ niệm 300 năm ngày sinh Bộ phim tài liệu đặc biệt về nhà bác học Lê Quý Đôn sẽ phát sóng lúc 20h10 ngày 30/7/2026 trên kênh VTV1, tái hiện cuộc đời và di sản của danh nhân được UNESCO vinh danh.

Phim tài liệu "Nhà bác học Lê Quý Đôn" sẽ chính thức phát sóng vào lúc 20h10 thứ Năm, ngày 30/7/2026 trên kênh VTV1. Tác phẩm do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hình ảnh trong phim tài liệu "Nhà bác học Lê Quý Đôn"

Di sản trí tuệ và tầm vóc quốc tế của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Bộ phim là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn (1726 - 2026). Đây không chỉ là dịp tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của ông đối với lịch sử dân tộc, mà còn là cơ hội nhìn nhận sâu sắc các giá trị trí tuệ làm nên bản lĩnh Việt Nam qua nhiều thời kỳ.

Đáng chú ý, tại Kỳ họp lần thứ 43 diễn ra ở Samarkand (Uzbekistan) vào ngày 31/10/2025, Đại hội đồng UNESCO đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh của ông. Hồ sơ trình UNESCO khẳng định Lê Quý Đôn là hiện tượng đặc biệt trong lịch sử văn hóa Việt Nam thế kỷ 18 với nhiều thành tựu vượt trội trên các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, văn hóa, giáo dục và khoa học.

Hình ảnh trong phim tài liệu "Nhà bác học Lê Quý Đôn"

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

Cuộc đời và sự nghiệp của nhà bác học Lê Quý Đôn là minh chứng sinh động cho tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và khát vọng học tập, sáng tạo không ngừng. Việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các di sản của ông đóng vai trò quan trọng trong việc làm giàu nền tảng văn hóa, tri thức, đồng thời tạo động lực góp phần xây dựng đất nước phồn vinh và phát triển.