Phim tài liệu Thanh âm khói mới: Khám phá vẻ đẹp di sản làng hương Việt cùng nhạc sĩ Giáng Son Phim tài liệu nghệ thuật Thanh âm khói mới đưa khán giả về thăm làng hương Cao Thôn và Quảng Phú Cầu, phát sóng lúc 22h30 ngày 01/08/2026 trên VTV1.

Bộ phim tài liệu nghệ thuật Thanh âm khói mới sẽ chính thức lên sóng lúc 22h30 ngày 01/08/2026 trên kênh VTV1. Tác phẩm đưa khán giả bước vào hành trình giàu cảm xúc, khám phá những giá trị văn hóa lâu đời qua câu chuyện về các làng nghề làm hương truyền thống tại Việt Nam.

Hành trình trở về cội nguồn và di sản làng nghề truyền thống

Lấy nhân vật trung tâm là nhạc sĩ Giáng Son, bộ phim dẫn dắt người xem trở về quê hương Cao Thôn (Hưng Yên) – nơi khởi nguồn ký ức tuổi thơ và nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ của chị. Từ những làn khói hương quen thuộc, tác phẩm mở rộng góc nhìn đến hai làng nghề làm hương nổi tiếng Cao Thôn và Quảng Phú Cầu, nơi lưu giữ tinh hoa văn hóa cùng tín ngưỡng lâu đời của người Việt.

Đồng hành cùng nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Lê Anh và nhạc sĩ Giáng Son, khán giả được tìm hiểu quy trình tỉ mỉ để tạo ra một nén hương hoàn chỉnh. Từ khâu chuẩn bị các nguyên liệu tự nhiên như thân tre, cây vầu, thảo mộc cho đến đôi bàn tay khéo léo của người nghệ nhân, mỗi công đoạn đều thể hiện sự trân trọng đối với di sản ông cha để lại.

Giao thoa giữa chất liệu đời sống và không gian nghệ thuật

Bên cạnh việc tái hiện nghề làm hương, Thanh âm khói mới còn truyền tải thông điệp sâu sắc về đạo hiếu, truyền thống thờ cúng tổ tiên và tinh thần uống nước nhớ nguồn. Sự nối tiếp giữa các thế hệ trong việc giữ gìn nghề cổ truyền chính là cầu nối bảo tồn bản sắc dân tộc qua thời gian.

Đáng chú ý, không gian nghệ thuật của bộ phim được làm phong phú nhờ sự đan xen giữa các thước phim đời sống chân thực và những tiết mục âm nhạc đặc sắc gắn liền với tên tuổi nhạc sĩ Giáng Son, mang đến cho người xem trải nghiệm lắng đọng.

Thông qua hình ảnh nén hương nhỏ bé, bộ phim gửi gắm thông điệp ý nghĩa: việc bảo tồn các làng nghề không chỉ đơn thuần là duy trì một nghề truyền thống, mà còn là cách gìn giữ ký ức và những giá trị bền vững trong tâm hồn người Việt. Khán giả có thể đón xem bộ phim tài liệu nghệ thuật Thanh âm khói mới trên kênh VTV1 vào lúc 22h30 ngày 01/08/2026.