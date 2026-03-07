Phim Trời cao nguyên xanh: Cuộc chiến an ninh kịch tính tại Tây Nguyên sắp lên sóng VTV1 Với bối cảnh Gia Lai hùng vĩ, Trời cao nguyên xanh tái hiện cuộc đấu tranh cam go của lực lượng an ninh nội địa nhằm bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc từ ngày 06/07.

Trời cao nguyên xanh là dự án phim truyền hình mới nhất khai thác đề tài an ninh nội địa, dự kiến lên sóng khung giờ vàng VTV1 từ ngày 06/07/2026. Bộ phim đưa khán giả đến với dải đất Tây Nguyên hoang sơ nhưng ẩn chứa nhiều biến động, nơi các chiến sĩ công an phải đối mặt với những âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Tâm điểm cuộc đấu trí nơi đại ngàn

Khác với các dòng phim hình sự thuần túy về vây bắt tội phạm, Trời cao nguyên xanh tập trung vào mặt trận an ninh nội địa – một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng khốc liệt. Kịch bản bóc trần những thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây rối trật tự xã hội. Để ngăn chặn từ sớm các mầm mống vi phạm, những cán bộ an ninh phải thực hiện nguyên tắc "bám dân, bám bản", thấu hiểu tâm tư của đồng bào để bảo vệ bình yên cho khu vực.

Phạm Minh: Hình tượng người lãnh đạo mưu trí

Nhân vật trung tâm của phim là Phạm Minh (do Hà Việt Dũng thủ vai), một lãnh đạo an ninh thuộc Công an tỉnh Gia Lai. Vai diễn đòi hỏi khả năng xử lý tình huống linh hoạt và nắm bắt tâm lý tội phạm sắc bén. Hà Việt Dũng chia sẻ, đây là một thử thách lớn khi anh phải xử lý khối lượng lời thoại chuyên ngành dày đặc, đồng thời thể hiện được những góc khuất nội tâm của một người lính luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu.

Diễn viên Hà Việt Dũng (Ảnh: Phạm Minh)

Ông Lok: Biến số khó lường trong cuộc chiến

Sự góp mặt của NSƯT Hoàng Hải trong vai ông Lok (hay ông Lóc) hứa hẹn tạo nên những nút thắt kịch tính. Đây là nhân vật có uy tín tuyệt đối tại bản làng nhưng lại mang vỏ bọc mập mờ giữa chính và tà. Với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, NSƯT Hoàng Hải mô tả nhân vật của mình bằng từ "Cháy", ám chỉ một màn trình diễn bùng nổ, đầy ẩn số về lòng người nơi đất đỏ.

NSƯT Hoàng Hải chia sẻ về nhân vật anh sẽ đảm nhận trong Trời cao nguyên xanh (Ảnh: Phạm Minh)

Những mảnh ghép đa chiều về con người và số phận

Bên cạnh cuộc đấu trí của lực lượng chức năng, phim còn khắc họa sâu sắc số phận của những người dân bản địa bị lôi kéo vào vòng xoáy tội lỗi. Nhân vật Quang Tuấn (Xuân Phúc) đại diện cho sức trẻ và sự nhiệt huyết, dùng chân thành để cảm hóa đồng bào. Tuy nhiên, anh cũng phải đối mặt với những trắc trở trong chuyện tình cảm với Vân (Ngọc Anh) – người phụ nữ chấp nhận làm hậu phương vững chắc cho người chiến sĩ.

Diễn viên Xuân Phúc (giữa) chia sẻ về vai diễn trong buổi họp báo ra mắt phim (Ảnh: Phạm Minh)

Ở phía đối diện, A Lang (Luân Nguyễn) và A Dũi (Thế Mạnh) là những mắt xích yếu bị các thế lực xấu thao túng tâm lý. Sự uất ức về đất đai và nhận thức phiến diện đã biến họ thành công cụ chống phá. Quá trình lầm đường lạc lối và sự thức tỉnh của các nhân vật này là lời cảnh tỉnh về sự cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc.

Luân Nguyễn trong vai A Lang trong phim Trời cao nguyên xanh (Ảnh: VFC)

A Dũi (Thế Mạnh) một nhân vật lầm đường lạc lối. (Ảnh: VFC)

Đánh dấu sự trở lại sau 3 năm, diễn viên Ngọc Anh trong vai Vân mang đến nốt trầm sâu lắng cho bộ phim. Sự phối hợp ăn ý giữa cô và Xuân Phúc giúp khắc họa rõ nét những hy sinh thầm lặng của thân nhân các chiến sĩ an ninh đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại vùng biên giới.

Ngọc Anh tái xuất màn ảnh nhỏ sau khi lập gia đình và sin con. (Ảnh: VFC)

Trời cao nguyên xanh sẽ được phát sóng vào lúc 21h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày 06/07/2026. Với dàn diễn viên thực lực và cốt truyện kịch tính, đây hứa hẹn là tác phẩm không thể bỏ qua của những người yêu mến dòng phim hình sự Việt Nam.