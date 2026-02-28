Về Báo Hà Tĩnh
Tin tức

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy làm Bí thư Lào Cai

28/02/2026 11:37

Ông Dương Quốc Huy, Phó tổng Thanh tra Chính phủ, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Quyết định điều động nhân sự của Bộ Chính trị được công bố sáng 28/2. Ông Huy đảm nhiệm cương vị Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai thay ông Trịnh Việt Hùng đã được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Dương Quốc Huy. Ảnh: Hoàng Phong
Ông Dương Quốc Huy. Ảnh: Hoàng Phong

Ông Dương Quốc Huy 52 tuổi, quê Hưng Yên; thạc sĩ Luật; Ủy viên Trung ương khóa 14. Ông từng làm Tổng biên tập Tạp chí Thanh tra, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ, Vụ trưởng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo kinh tế ngành.

Tháng 7/2023, ông Dương Quốc Huy được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ và giữ chức vụ này đến nay. Tại Đại hội Đảng 14 tháng 1/2026, ông lần đầu trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng.

Tỉnh Lào Cai mới nằm giữa vùng Đông Bắc và Tây Bắc, hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Lào Cai và Yên Bái hồi tháng 6; với diện tích 13.250 km2; dân số gần 1,8 triệu. Lào Cai tiếp giáp với tỉnh Lai Châu, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La và có đường biên giới hơn 182 km với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Vũ Tuân

Theo vnexpress.net
https://vnexpress.net/pho-tong-thanh-tra-chinh-phu-duong-quoc-huy-lam-bi-thu-lao-cai-5044916.html
Copy Link
https://vnexpress.net/pho-tong-thanh-tra-chinh-phu-duong-quoc-huy-lam-bi-thu-lao-cai-5044916.html
Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Tin tức
              Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy làm Bí thư Lào Cai
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO