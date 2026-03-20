Phong tỏa eo biển Hormuz: Tầm nhìn xe điện giúp Trung Quốc thoát bẫy năng lượng Cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz khiến giá dầu Brent vọt lên 93 USD/thùng, gây sốc thị trường toàn cầu. Trong bối cảnh đó, chiến lược xe điện dài hạn của Trung Quốc đã bộc lộ ưu thế vượt trội về an ninh quốc gia.

Ngày 28/2, thị trường năng lượng và tài chính toàn cầu rúng động sau khi Hoa Kỳ và Israel phát động tấn công quân sự vào Iran, khiến lãnh đạo tối cao Ayatollah Khamenei tử vong. Đáp trả hành động này, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, tạo ra một cuộc khủng hoảng nguồn cung nghiêm trọng và đẩy giá dầu thế giới biến động dữ dội.

Thị trường năng lượng toàn cầu trước cú sốc Hormuz

Chỉ trong vòng một tuần, giá dầu Brent đã tăng mạnh từ mức 70,0 USD (~1.750.000 VNĐ) lên gần 93,0 USD (~2.325.000 VNĐ), tương đương mức tăng gần 30%. Eo biển Hormuz là yết hầu vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và một lượng lớn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới mỗi ngày. Việc tuyến đường này bị đóng cửa đã buộc các chuyên gia phải định giá lại toàn bộ hệ thống rủi ro chuỗi cung ứng.

Chi phí vận tải biển từ Trung Đông sang châu Á đã tăng ngay lập tức từ 6,0–10,0 USD/thùng (~150.000–250.000 VNĐ). Đáng chú ý, giá cước tàu VLCC trên tuyến Trung Đông – Trung Quốc đã tăng gấp 4–5 lần chỉ trong một tháng. Các quốc gia phụ thuộc nặng nề vào dầu mỏ Trung Đông như Nhật Bản (96%) và Hàn Quốc (70%) đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung trầm trọng dù đã sử dụng đến kho dự trữ chiến lược.

Chỉ số năng lượng Trước khủng hoảng Sau khủng hoảng Mức thay đổi Giá dầu Brent (USD/thùng) 70,0 93,0 +30% Phí vận chuyển (USD/thùng) Gốc +6,0 - 10,0 Tăng mạnh Tuyến Trung Đông - Trung Quốc Gốc Tăng 4-5 lần Cước tàu VLCC

Lợi thế từ chiến lược xe năng lượng mới của Trung Quốc

Trong khi nhiều quốc gia đối mặt với áp lực chi phí xăng dầu tăng vọt, đời sống thường ngày tại Trung Quốc ghi nhận sự ổn định đáng ngạc nhiên. Nhờ hệ thống điện năng vững chắc và tỷ lệ phổ biến cao của xe điện, người dân vẫn có thể di chuyển bình thường mà không chịu tác động trực tiếp từ giá xăng. Sự chuyển dịch này không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của một tầm nhìn kéo dài hơn ba thập kỷ.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 1992, khi nhà khoa học Qian Xuesen đề xuất Trung Quốc nên bỏ qua giai đoạn tập trung vào xe chạy xăng để tiến thẳng lên xe năng lượng mới nhằm bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng. Đến năm 2000, xe điện chính thức trở thành chiến lược quốc gia với các chương trình hỗ trợ về thuế, biển số và hạ tầng trạm sạc quy mô lớn.

Sự trỗi dậy của chuỗi cung ứng nội địa

Một bước ngoặt quan trọng xảy ra vào năm 2019 khi nhà máy Tesla tại Shanghai đi vào hoạt động với yêu cầu nội địa hóa nhanh chóng. Điều này đã thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước nâng cấp công nghệ pin, động cơ và bộ điều khiển. Hiện nay, các hãng xe như BYD không chỉ vượt Tesla về doanh số nội địa mà còn làm chủ hoàn toàn chuỗi cung ứng, giúp kiểm soát chi phí tối ưu trong bối cảnh lạm phát năng lượng toàn cầu.

Ngược lại, các nhà sản xuất ô tô truyền thống tại châu Âu và các hãng xe Nhật Bản đang gặp khó khăn do gián đoạn chuỗi cung ứng và chi phí sản xuất tăng cao. Việc tích hợp các công nghệ thông minh như 5G và V2X (kết nối xe với mọi thứ) đã biến xe điện Trung Quốc thành một hệ sinh thái di động hiện đại, tạo ra khoảng cách lớn về công nghệ so với các đối thủ vẫn đang loay hoay với bài toán nhiên liệu hóa thạch.

Cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz lần này là minh chứng rõ nét nhất cho thấy việc đầu tư vào năng lượng tái tạo và xe điện không chỉ là bài toán môi trường, mà còn là lá chắn chiến lược quan trọng bảo vệ nền kinh tế trước những biến động địa chính trị không thể dự báo.