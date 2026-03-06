Phóng viên chuyên mảng AI của Ars Technica bị sa thải vì sử dụng trích dẫn do AI tạo ra Sự cố hy hữu tại Ars Technica khi phóng viên kỳ cựu Benj Edwards bị sa thải do nhầm lẫn tai hại: sử dụng nội dung diễn giải từ ChatGPT mà không đối chiếu thực tế.

Phóng viên Benj Edwards, một chuyên gia kỳ cựu phụ trách mảng xu hướng AI và lịch sử công nghệ tại Ars Technica, vừa bị sa thải sau một sai lầm nghiêm trọng liên quan đến đạo đức nghề nghiệp. Sự việc bắt nguồn từ việc một bài báo của ông chứa các trích dẫn sai sự thật do trí tuệ nhân tạo (AI) tự biên soạn và không được đối chiếu lại với nguồn tin gốc.

Sai sót nghiêm trọng trong quy trình biên tập

Vào ngày 15/2, Tổng biên tập Ken Fisher của Ars Technica đã chính thức đưa ra thông báo về vụ việc. Theo đó, bài báo của Edwards đã gán những trích dẫn không đúng sự thật cho một nguồn tin chưa từng phát biểu những nội dung đó. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng chính sách nội bộ của tòa soạn, vốn yêu cầu mọi nội dung do AI hỗ trợ tạo ra phải được dán nhãn minh bạch và kiểm chứng kỹ lưỡng.

Sự việc này được đánh giá là đặc biệt trớ trêu và gây chấn động, bởi Ars Technica vốn là đơn vị thường xuyên đưa ra những cảnh báo sắc bén về rủi ro của việc phụ thuộc quá mức vào các giải pháp công nghệ mới. Ngay sau khi sai sót bị phát hiện, Benj Edwards đã lên tiếng xin lỗi và giải thích về nguyên nhân dẫn đến sự cố này.

Sau đó Benj Edwards cũng đã lên tiếng và gửi lời xin lỗi đến mọi người (Nguồn: Internet)

Áp lực công việc và sự phụ thuộc vào công cụ AI

Giải thích trên mạng xã hội Bluesky, Edwards cho biết ông đã thực hiện bài viết trong tình trạng sức khỏe không ổn định do đang nhiễm COVID-19 và sốt cao. Trong nỗ lực trích xuất các đoạn văn từ một bài blog khác, ông đã sử dụng công cụ AI thử nghiệm dựa trên Claude Code. Tuy nhiên, khi công cụ này gặp sự cố về chính sách nội dung, ông đã chuyển văn bản sang ChatGPT để tìm hiểu nguyên nhân.

Dưới áp lực bệnh tật và thời gian, Edwards đã vô tình sao chép phiên bản diễn giải do AI tạo ra thay vì nội dung gốc của nguồn tin. Việc bỏ qua bước đối chiếu thông tin cuối cùng đã dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Edwards thừa nhận lỗi lầm của mình là nghiêm trọng và đầy cay đắng, nhất là đối với một phóng viên chuyên theo dõi mảng công nghệ AI.

Hành động quyết liệt từ tòa soạn Ars Technica

Ngay khi nhận ra sai sót, Edwards đã chủ động đề nghị tòa soạn gỡ bỏ bài viết để giảm thiểu thiệt hại. Phía Ars Technica cũng đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng các bài viết gần đây của ông và xác nhận chưa phát hiện thêm vấn đề tương tự nào khác. Đồng tác giả Kyle Orland được xác nhận không liên quan đến sai sót này.

Để ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai, Ars Technica thông báo sẽ sớm công bố hướng dẫn công khai chi tiết về việc sử dụng các công cụ như Gemini và các giải pháp AI khác trong hoạt động biên tập. Hiện tại, chức danh của Benj Edwards trên hệ thống của Ars Technica đã được chuyển sang thì quá khứ, đánh dấu một kết thúc đột ngột cho sự nghiệp của ông tại đây.