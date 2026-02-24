Phong Vũ tặng mã giảm giá 200.000 đồng cho khách hàng mua Microsoft 365 Khách hàng từng mua phần mềm Microsoft tại Phong Vũ trong năm 2025 sẽ nhận ngay ưu đãi 200.000 đồng khi gia hạn hoặc mua mới các gói Microsoft 365 Personal và Family.

Hệ thống Phong Vũ vừa công bố chương trình tri ân đặc biệt dành riêng cho nhóm khách hàng thân thiết đã từng mua phần mềm Microsoft trong năm 2025. Theo đó, khách hàng đủ điều kiện sẽ nhận được mã giảm giá trị giá 200.000 đồng để áp dụng cho các giao dịch mua mới hoặc gia hạn các gói bản quyền Microsoft 365 phổ biến.

Ưu đãi đặc biệt: Khách hàng thân thiết Microsoft nhận ngay 200.000 VNĐ

Chi tiết chương trình ưu đãi Microsoft 365

Chương trình được triển khai từ ngày 11/02 đến hết ngày 31/03/2025 trên toàn bộ hệ thống kênh bán hàng của Phong Vũ. Để nhận ưu đãi, khách hàng cần sử dụng mã giảm giá PVMCS2601. Tuy nhiên, mã này chỉ có hiệu lực với những số điện thoại đã nhận được thông báo trực tiếp qua ứng dụng (app) Phong Vũ.

Mức giảm 200.000 đồng sẽ được trừ trực tiếp vào hóa đơn khi khách hàng chọn mua các phiên bản Microsoft 365 Personal hoặc Microsoft 365 Family. Đây là giải pháp tối ưu giúp người dùng cá nhân và gia đình duy trì các công cụ làm việc và lưu trữ đám mây an toàn với chi phí tiết kiệm hơn.

Các sản phẩm áp dụng mã giảm giá

Dưới đây là danh sách các gói phần mềm bản quyền nằm trong diện ưu đãi của chương trình:

Tên sản phẩm Mã sản phẩm (SKU) Microsoft 365 Personal English APAC Subscr 1YR Medialess EP2-32409 Microsoft 365 Personal Subscr PK Lic 1YR Online APAC EM ESD EP2-32313 Microsoft 365 Family English APAC Subscr 1YR Medialess FY25H2 EP2-36878 Microsoft 365 Family Subscr PK Lic 1YR Online APAC EM ESD EP2-36890

Điều kiện và lưu ý khi sử dụng ưu đãi

Để đảm bảo quyền lợi, khách hàng cần lưu ý một số quy định quan trọng từ phía nhà bán lẻ. Cụ thể, chương trình chỉ dành cho khách hàng thân thiết đã có lịch sử mua hàng Microsoft 365 tại Phong Vũ trong năm 2025 và nhận được thông báo qua ứng dụng.

Bên cạnh đó, mã giảm giá 200.000 đồng có thể được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi từ các cổng thanh toán như VNPAY-QR, ZALOPAY hoặc các ưu đãi nội bộ khác của Phong Vũ. Tuy nhiên, người dùng không thể kết hợp mã PVMCS2601 với các loại mã coupon giảm giá khác trong cùng một đơn hàng.

Với số lượng mã giảm giá có hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến. Đây là cơ hội tốt để người dùng tiếp tục trải nghiệm các tính năng cao cấp của hệ sinh thái Microsoft với mức giá ưu đãi.