Phong Vũ triển khai chương trình trả góp 3 không và tặng quà khi mua iPhone 17e Khách hàng mua iPhone 17e tại Phong Vũ sẽ được áp dụng chính sách trả góp không lãi suất, không phí chuyển đổi cùng quà tặng sạc dự phòng Magsafe trị giá 790.000 đồng.

Hệ thống bán lẻ Phong Vũ vừa chính thức công bố chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho mẫu điện thoại iPhone 17e. Đây là nỗ lực của đơn vị nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận dòng sản phẩm cao cấp của Apple với các giải pháp tài chính tối ưu.

Chính sách trả góp 3 không đột phá

Điểm nhấn quan trọng nhất trong đợt mở bán này là đặc quyền trả góp "3 không". Cụ thể, khách hàng khi lựa chọn hình thức thanh toán chia nhỏ sẽ được hưởng các lợi ích bao gồm: Không lãi suất, không phí chuyển đổi và không phụ phí phát sinh.

Giải pháp tài chính này giúp người mua dàn trải áp lực thanh toán mà vẫn đảm bảo tổng giá trị chi trả tương đương với giá niêm yết trực tiếp. Đây là phương thức mua sắm thông minh, đặc biệt phù hợp với những người dùng muốn cân đối ngân sách cá nhân.

Quà tặng kèm và dịch vụ hậu mãi

Bên cạnh ưu đãi về thanh toán, khách hàng sở hữu iPhone 17e tại Phong Vũ còn nhận được bộ quà tặng công nghệ giá trị. Đáng chú ý là sạc dự phòng Magsafe Mazer MagAir19 dung lượng 5.000mAh, một phụ kiện chuyên dụng hỗ trợ sạc không dây tiện lợi.

Sở hữu iPhone 17e với ưu đãi trả góp 3 không tại Phong Vũ

Sản phẩm quà tặng này hiện có giá trị niêm yết là 790.000 đồng, giúp gia tăng trải nghiệm sử dụng thiết bị trong các hoạt động di chuyển hằng ngày mà không lo về vấn đề năng lượng.

Cách thức tham gia và trải nghiệm

Hiện tại, chương trình đã được kích hoạt trên toàn hệ thống cửa hàng Phong Vũ cũng như trên nền tảng website trực tuyến. Khách hàng có thể đến trực tiếp các showroom để trải nghiệm sản phẩm trước khi quyết định mua sắm hoặc nhận tư vấn chi tiết về các thủ tục trả góp.

Với việc kết hợp giữa chính sách giá tốt, ưu đãi tài chính linh hoạt và quà tặng thực tế, Phong Vũ đang tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể trong việc phân phối dòng iPhone mới nhất trên thị trường hiện nay.