Phong Vũ tung mã giảm giá đến 83.000 đồng mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2026 Khách hàng mua sắm tại Phong Vũ duy nhất trong ngày 8/3/2026 sẽ nhận được mã giảm giá lên đến 83.000 đồng, áp dụng cho đa số các mặt hàng công nghệ và điện máy.

Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3/2026, hệ thống bán lẻ công nghệ Phong Vũ triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng mua sắm trong ngày. Chương trình áp dụng mã giảm giá trực tiếp lên đến 83.000 đồng cho các đơn hàng đủ điều kiện trên toàn bộ các kênh bán hàng của hệ thống.

Chi tiết các mức ưu đãi tại Phong Vũ ngày 8/3

Chương trình khuyến mãi chỉ diễn ra duy nhất trong ngày 08/03/2026 với số lượng mã giảm giá có hạn. Tùy thuộc vào giá trị hóa đơn, khách hàng sẽ nhận được các mức chiết khấu tương ứng như sau:

Giảm 38.000 đồng: Dành cho các đơn hàng có giá trị từ 1.000.000 đồng trở lên.

Dành cho các đơn hàng có giá trị từ 1.000.000 đồng trở lên. Giảm 83.000 đồng: Dành cho các đơn hàng có giá trị từ 2.000.000 đồng trở lên.

Ưu đãi này được áp dụng trên tất cả các kênh (All channels), từ mua sắm trực tiếp tại cửa hàng đến đặt hàng trực tuyến, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm công nghệ mong muốn.

Sản phẩm áp dụng và điều kiện ràng buộc

Chương trình bao quát hầu hết các danh mục sản phẩm đang kinh doanh tại hệ thống, tuy nhiên có một số ngoại lệ cụ thể cần lưu ý. Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết:

Ngành hàng áp dụng Giá trị giảm Đơn hàng tối thiểu Tất cả sản phẩm (ngoại trừ CPU, Apple, hàng thanh lý, thẻ cào) 38.000đ 1.000.000đ Tất cả sản phẩm (ngoại trừ CPU, Apple, hàng thanh lý, thẻ cào) 83.000đ 2.000.000đ

Bên cạnh đó, để tối ưu hóa quyền lợi cho khách hàng, Phong Vũ cho phép áp dụng đồng thời mã giảm giá này với các chương trình khuyến mãi của Zalopay và các chiến dịch ưu đãi khác đang diễn ra tại hệ thống. Tuy nhiên, mã giảm giá 8/3 sẽ không được sử dụng cộng dồn với các chương trình mã giảm giá (coupon) khác.

Với thời gian áp dụng giới hạn trong 24 giờ của ngày 08/03, đây là cơ hội phù hợp để người dùng mua sắm các thiết bị điện tử, linh kiện máy tính hoặc quà tặng công nghệ với mức giá ưu đãi hơn thường lệ.