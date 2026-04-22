Phong Vũ tung ưu đãi Đại lễ 2026: Giảm trực tiếp đến 500.000 đồng cho thiết bị công nghệ Từ ngày 22/04 đến 09/06/2026, khách hàng mua sắm tại Phong Vũ sẽ nhận được coupon giảm giá cộng dồn lên đến 500.000 đồng. Chương trình áp dụng rộng rãi cho nhiều danh mục từ linh kiện, gaming gear đến điện máy trên toàn bộ hệ thống bán hàng.

Hệ thống bán lẻ công nghệ Phong Vũ vừa chính thức công bố chương trình khuyến mãi quy mô lớn mang tên "Đại lễ sale to". Diễn ra trong hơn một tháng, từ ngày 22/04 đến hết ngày 09/06/2026, chiến dịch tập trung vào việc hỗ trợ người dùng tối ưu chi phí khi mua sắm các thiết bị điện tử, văn phòng và đồ gia dụng thông qua cơ chế coupon giảm giá trực tiếp theo giá trị đơn hàng.

Chi tiết các mức ưu đãi theo giá trị đơn hàng

Điểm nổi bật của chương trình lần này là hình thức giảm giá 3% cộng dồn trực tiếp, phân cấp theo bốn mức giá trị đơn hàng khác nhau. Giải pháp này giúp khách hàng dễ dàng tính toán mức tiết kiệm thực tế dựa trên nhu cầu mua sắm cụ thể. Dưới đây là bảng tổng hợp các mức giảm giá được áp dụng:

Giá trị đơn hàng tối thiểu Mức giảm phần trăm Giá trị giảm tối đa Từ 500.000 đồng 3% 50.000 đồng Từ 3.000.000 đồng 3% 100.000 đồng Từ 8.000.000 đồng 3% 250.000 đồng Từ 22.000.000 đồng 3% 500.000 đồng

Mức ưu đãi này bao phủ hầu hết các nhu cầu từ mua sắm phụ kiện lẻ đến các dàn máy tính cao cấp hoặc thiết bị điện máy giá trị lớn. Đối với các game thủ hoặc người làm việc chuyên nghiệp, đây là thời điểm phù hợp để trang bị thêm gaming gear hoặc nâng cấp hệ thống lưu trữ, thiết bị ngoại vi.

Điều kiện áp dụng và các lưu ý quan trọng

Để đảm bảo quyền lợi tối đa, người tiêu dùng cần chú ý đến các quy định về danh mục hàng hóa và khả năng kết hợp khuyến mãi. Chương trình được thiết kế linh hoạt nhưng có một số giới hạn cụ thể để đảm bảo tính minh bạch.

Sản phẩm áp dụng: Toàn bộ mặt hàng đang kinh doanh tại hệ thống, bao gồm thiết bị văn phòng, phụ kiện, điện máy và gia dụng.

Danh mục ngoại trừ: Ưu đãi không áp dụng cho CPU, các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Apple, hàng thanh lý và thẻ cào điện thoại.

Kết hợp khuyến mãi: Khách hàng được phép áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi hiện hành khác của hệ thống và ưu đãi từ ví điện tử Zalopay.

Giới hạn: Không áp dụng đồng thời hai loại coupon khuyến mãi khác nhau trên cùng một đơn hàng.

Chương trình được triển khai đồng bộ trên tất cả các kênh bán hàng, bao gồm hệ thống cửa hàng vật lý và kênh trực tuyến. Việc duy trì thời gian khuyến mãi kéo dài hơn 45 ngày giúp người dùng có đủ thời gian cân nhắc và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế.