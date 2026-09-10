Phụ nữ Hà Tĩnh bền bỉ tiếp sức cho sự học

Trần Thị Thu Hoài - 09/10/2026 19:06

Từ sự đồng hành bền bỉ của các cấp Hội Phụ nữ ở Hà Tĩnh, nhiều học sinh HCKK đã được tiếp thêm động lực học tập, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.