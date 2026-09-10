Về Báo Hà Tĩnh
Khuyến học hồng lam

Phụ nữ Hà Tĩnh bền bỉ tiếp sức cho sự học

Trần Thị Thu Hoài - 09/10/2026 19:06
Từ sự đồng hành bền bỉ của các cấp Hội Phụ nữ ở Hà Tĩnh, nhiều học sinh HCKK đã được tiếp thêm động lực học tập, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Tin liên quan
Hội Phụ nữ Hà Tĩnh kết nối yêu thương, xây dựng hy vọng
Phụ nữ và cuộc sống

Hội Phụ nữ Hà Tĩnh kết nối yêu thương, xây dựng hy vọng

Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO