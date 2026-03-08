Tin tức Phụ nữ Hà Tĩnh, từ đồng hành đến kiến tạo phát triển (Baohatinh.vn) - Trước những cơ hội và trách nhiệm ngày càng lớn trong bối cảnh chuyển đổi số và yêu cầu phát triển mới, phụ nữ Hà Tĩnh ngày càng tự tin khẳng định vai trò chủ thể trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy KT-XH tỉnh nhà.

Một sáng cuối tuần, tại cơ sở kinh doanh của chị Nguyễn Thị Tuyết - Chủ nhiệm CLB Doanh nhân nữ xã Mai Phụ, không khí rộn ràng bởi những câu chuyện trao đổi về buôn bán trong thời đại số. Siêu thị Bách hóa Thịnh Vượng của gia đình chị không chỉ là nơi kinh doanh, mà còn trở thành điểm hẹn để chị em chia sẻ cách bán hàng trực tuyến, cách xử lý đơn hàng qua mã QR, cách quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội.

Các thành viên CLB doanh nhân nữ xã Mai Phụ cùng trao đổi về sản phẩm do các thành viên sản xuất được bày bán tại Bách hóa Thịnh Vượng của chị Nguyễn Thị Tuyết -Chủ nhiệm CLB.

Chị Tuyết cho biết: “Sau 5 tháng thành lập, hiện CLB đã có gần 40 thành viên. Có người sở hữu mô hình kinh doanh vốn đầu tư khá lớn, có người chỉ buôn bán nhỏ lẻ tại chợ quê. Đến đây, chị em cùng nhau học cách quảng bá sản phẩm, cách chụp ảnh, livestream để phục vụ việc kinh doanh hiệu quả hơn trên nền tảng số”.

Chị Nguyễn Thị Tuyết (thứ 2 từ trái qua) cùng các thành viên CLB doanh nhân nữ xã Mai Phụ chia sẻ kinh nghiệm về livestream bán hàng trên không gian số.

Câu chuyện ở Mai Phụ không phải cá biệt. Dịp tết Bính Ngọ vừa qua, thông qua livestream trên mạng xã hội, chị Võ Thị Hoài - chủ cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP giò me Hoài Võ (xã Trường Lưu) đã bán được hơn 5 tấn sản phẩm, doanh thu đạt trên 1,5 tỷ đồng. Con số ấy không chỉ là thành công của một cơ sở sản xuất, mà còn là minh chứng cho sự nhanh nhạy trong nắm bắt xu thế thị trường số.

Chị Võ Thị Hoài - chủ cơ sở OCOP giò me Hoài Võ (xã Trường Lưu) trong một buổi livestream bán hàng Tết Nguyên đán 2026.

Tại nhiều địa phương khác, các mô hình do phụ nữ làm chủ như mô hình của chị Võ Thị Thu Hằng (HTX Chế biến nông sản, dược liệu Thu Hằng, xã Tứ Mỹ), chị Nguyễn Thị Thùy Dung (cơ sở nông sản, dược liệu Dung Nguyễn, xã Kỳ Khang), chị Nguyễn Thị Huyền Trang (Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Linh Trang, phường Thành Sen)… đã từng bước nâng tầm sản xuất từ nhỏ lẻ lên quy mô chuyên nghiệp, tạo việc làm cho hàng chục lao động nữ.

Từ những nguyên liệu bản địa nhiều phụ nữ Hà Tĩnh đã "chuyển hóa" thành sản phẩm có giá trị tạo thương hiệu tiêu dùng được yêu thích trên thị trường. Ảnh: Công nhân sơ chế nguyên liệu sắn dây tại HTX chế biến nông sản dược liệu Thu Hằng (xã Tứ Mỹ).

Chị Võ Thị Thu Hằng - Giám đốc HTX chế biến nông sản dược liệu Thu Hằng giới thiệu sản phẩm của cơ sở tại Hội chợ mùa Xuân 2026, diễn ra ở Hà Nội dịp đầu năm.

Điểm chung ở họ không chỉ là doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, mà là tư duy đổi mới: biết khai thác tài nguyên bản địa, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ, chủ động tiếp cận thị trường. Ở đó, phụ nữ không còn đứng phía sau hỗ trợ, mà trực tiếp kiến tạo giá trị.

Sự thay đổi vai trò không chỉ diễn ra trong lĩnh vực kinh tế. Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều cán bộ hội phụ nữ phải đảm nhiệm địa bàn rộng hơn, phương thức hoạt động đổi mới hơn, yêu cầu kỹ năng cao hơn.

Chị Nguyễn Thị Anh Chương - Chủ tịch Hội LHPN phường Thành Sen cho biết: “Địa bàn rộng, cán bộ chuyên trách tinh gọn chỉ còn 1-2 người nên nếu không ứng dụng công nghệ thông tin thì rất khó triển khai công việc. Chúng tôi sử dụng nền tảng số để tuyên truyền chủ trương, hướng dẫn hội viên thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, triển khai phong trào qua nhóm mạng xã hội. Ban đầu, nhiều chị em còn lúng túng, nhưng khi được tập huấn, hướng dẫn cụ thể thì dần dần làm được”.

Trước những yêu cầu mới Hội LHPN phường Thành Sen tích cực chuyển đổi số để thực hiện hiệu quả công tác hội. Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Quyên (thứ 3, từ trái sang) - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao đổi với cán bộ, hội viên Hội LHPN phường Thành Sen về công tác hội trong bối cảnh mới.

Theo chị, thách thức lớn nhất không phải là thiếu tinh thần, mà là rào cản về kỹ năng số. Vì vậy, hội đã chú trọng tập huấn, cầm tay chỉ việc cho chi hội trưởng, tổ trưởng phụ nữ. Chúng tôi xác định nếu cán bộ hội không thay đổi trước thì khó truyền cảm hứng cho hội viên”.

Chị em phụ nữ xã Thạch Xuân quảng bá du lịch địa phương tại KDL Đá Bạc Eco.

Từ thực tiễn ấy, phụ nữ Hà Tĩnh đang dần trở thành hạt nhân trong quản trị xã hội cơ sở: tham gia tổ hòa giải, vận động xây dựng khu dân cư văn minh, bảo vệ môi trường, thực hiện chuyển đổi số cộng đồng... Vai trò của họ không còn giới hạn trong những hoạt động phong trào mang tính biểu tượng, mà gắn với nhiệm vụ chính trị và sự phát triển bền vững của địa phương.

Song hành với vai trò kinh tế và quản trị xã hội, phụ nữ vẫn là lực lượng gìn giữ và lan tỏa các giá trị nhân văn. Hàng trăm mô hình CLB “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có - NTM kiểu mẫu”, xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng giới… đã góp phần định hình những chuẩn mực mới về gia đình và cộng đồng.

Một góc phường Thành Sen.

Bà Nguyễn Thị Thơ (thôn Thành Phú, xã Tiên Điền) chia sẻ: “Giờ đây, việc phân loại rác thải đã trở thành ý thức. Nếu ai lơ là, chị em đều nhắc nhở. Trong thôn có gia đình ốm đau, hoạn nạn, phụ nữ luôn là người chủ động thăm hỏi, động viên. Chúng tôi làm vì tình nghĩa xóm làng, vì muốn giữ nếp sống văn minh”.

Phụ nữ xã Tiên Điền tích cực thực hiện cuộc vận động 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Chỉ trong hơn 2 tháng đầu năm 2026, các cấp hội đã vận động đỡ đầu mới 163 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền cam kết hỗ trợ trên 2,53 tỷ đồng. Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô hoạt động, mà còn là minh chứng cho sự chung tay đầy trách nhiệm.

Chỉ trong hơn 2 tháng đầu của năm 2026, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã vận động nhận đỡ đầu được 163 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hội LHPN xã Cẩm Bình cùng các mạnh thường quân trao đỡ đầu cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (năm 2026).

Chị Biện Thị Thúy Huyền - Chủ tịch Hội LHPN xã Đồng Tiến cho biết: “Dịp này, chúng tôi vận động đỡ đầu thêm 18 trẻ mồ côi. Với chị em, đây không chỉ là phong trào mà là trách nhiệm và tình thương. Nhiều người sẵn sàng trích một phần thu nhập hằng tháng để đồng hành lâu dài với các cháu”.

Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2026, Hội LHPN xã Đồng Tiến đã vận động đỡ đầu 18 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Để phụ nữ tự tin hơn trong cuộc sống và chủ động tham gia phát triển KT-XH, Hội LHPN tỉnh cùng các địa phương đã đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng nâng cao năng lực hội viên thông qua đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp, hướng dẫn kỹ năng số và kết nối nguồn lực.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: “Kỷ nguyên số mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức, đặt ra yêu cầu cao đối với phụ nữ. Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh cùng các cấp hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tập trung, chú trọng tổ chức các khóa, lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao tri thức, nhất là kỹ năng số cho chị em. Qua đó, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc; trao quyền thực chất để mỗi phụ nữ phát huy năng lực, tự tin hội nhập và đóng góp nhiều hơn cho xã hội, sự phát triển chung của tỉnh nhà”.

Cán bộ, hội viên phụ nữ các địa phương Hà Tĩnh đồng loạt hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài" 2026 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động

Trong nhịp sống của kỷ nguyên số, từ làng chài ven biển đến nương ngô miền núi, từ công xưởng doanh nghiệp hàng chục công nhân hay chỉ một gian bếp làm giò, làm bánh của chị em, phụ nữ Hà Tĩnh đang lặng lẽ tạo nên những thay đổi tích cực.

Cán bộ Hội LHPN Hà Tĩnh hưởng ứng Tuần lễ Áo dài 2026, quảng bá điểm đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Bằng khát vọng vươn lên, họ đã và đang bước vào “thời đại mới” với tư thế của những người kiến tạo, những chủ thể phát triển, đồng hành cùng quê hương trên hành trình đổi mới và hội nhập.

BÀI, ẢNH: THIÊN VỸ

THIẾT KẾ: HUY TÙNG