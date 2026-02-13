Đời sống Phú Thọ bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại 15 điểm: 3 cấp tỉnh, 12 cấp xã UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Công văn 1669/UBND-KGVX16 cho phép tổ chức bắn pháo hoa nổ dịp Tết Bính Ngọ 2026 tại 15 điểm, gồm 3 điểm cấp tỉnh và 12 xã, phường

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 1669/UBND-KGVX16 ngày 30/1/2026 về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tại các xã, phường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Văn bản thể hiện rõ quan điểm điều hành: tổ chức thiết thực, hiệu quả, đúng pháp luật và bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, tài sản, an ninh trật tự.

Phương án cấp tỉnh: 3 điểm trung tâm, bắn 15 phút đúng thời khắc Giao thừa

Theo kế hoạch ban đầu, tỉnh tổ chức bắn pháo hoa vào 0h00 ngày 17/02/2026 (đêm Giao thừa) tại 3 địa điểm trung tâm, thời lượng 15 phút:

Cầu đi bộ Công viên Văn Lang (phường Việt Trì)

Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Vĩnh Phúc)

Quảng trường Hòa Bình hoặc Cầu Hòa Bình (phường Hòa Bình)

12 xã, phường được phép bắn pháo hoa nổ (hình thức xã hội hóa)

Trên cơ sở đăng ký của địa phương, UBND tỉnh đồng ý cho 12 xã, phường tổ chức bắn pháo hoa nổ gồm: Xuân Hòa, Phú Thọ, Hiền Lương, Đan Thượng, Tây Cốc, Đông Thành, Cẩm Khê, Mai Châu, Lương Sơn, Yên Thủy, An Nghĩa, Kim Bôi.

Danh sách các xã, phường được cho phép bắn pháo hoa nổ Đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Nguồn: Báo Phú Thọ

Theo danh sách kèm công văn, các điểm bắn chủ yếu là sân vận động, quảng trường, khu đô thị, khu di tích – những vị trí bảo đảm điều kiện mặt bằng, khoảng cách an toàn và thuận lợi kiểm soát đám đông.

Số lượng giàn pháo tại các điểm dao động từ 60 đến 120 giàn (tầm thấp), tùy điều kiện từng địa phương.

Từ 22 điểm đề xuất xuống còn 15 điểm chính thức: Điều chỉnh trên cơ sở tiêu chí an toàn

Ban đầu có 19 xã, phường đăng ký tổ chức, nâng tổng số điểm dự kiến lên 22 (gồm cả cấp tỉnh và cấp xã). Tuy nhiên, do chưa xây dựng được tiêu chí cụ thể cho việc bắn pháo hoa tại cơ sở, căn cứ điều kiện địa lý, cơ sở vật chất, năng lực kỹ thuật và yêu cầu an ninh – an toàn, cơ quan chức năng đã tham mưu điều chỉnh còn 15 điểm chính thức. Phân bổ theo khu vực: Phú Thọ 6 điểm, Vĩnh Phúc 3 điểm, Hòa Bình 6 điểm.

Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026

UBND tỉnh giao: