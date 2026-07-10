Phương Oanh Miss World Vietnam khoe sắc vóc quyến rũ trong thiết kế váy cúp ngực Nàng hậu Phương Oanh gây chú ý với bộ ảnh mới tôn vinh bờ vai trần và thần thái trưởng thành. Đây là bước tiến trong việc xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp sau đăng quang.

Phương Oanh, đương kim Miss World Vietnam, vừa chia sẻ bộ ảnh mới đầy cuốn hút trên trang cá nhân. Sau thời gian đăng quang, người đẹp không chỉ cho thấy sự thăng hạng về nhan sắc mà còn khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế qua những lựa chọn thời trang mang đậm dấu ấn cá nhân.

Ngôn ngữ thiết kế tôn vinh đường nét thanh lịch

Trong loạt ảnh này, Phương Oanh lựa chọn mẫu váy cúp ngực với điểm nhấn xẻ tà cao, giúp khai thác tối đa lợi thế hình thể và đôi chân thon dài. Thiết kế ôm sát không chỉ tôn vinh bờ vai trần gợi cảm mà còn giữ được sự sang trọng nhờ chất liệu và đường cắt may tinh tế. Sự kết hợp giữa lối trang điểm tông nhẹ nhàng và mái tóc buông tự nhiên tạo nên một tổng thể hài hòa, cuốn hút.

Phương Oanh khoe nhan sắc xinh đẹp trong loạt ảnh mới nhất. Ảnh: IGNV

Thần thái chuyên nghiệp và sự đón nhận từ công chúng

Bên cạnh trang phục, thần thái của Phương Oanh được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao nhờ sự tự tin, linh hoạt trong từng góc chụp. Những biểu cảm chuyên nghiệp giúp cô nhận về nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, kể từ khi sở hữu vương miện, Phương Oanh ngày càng định hình rõ nét phong cách cá nhân: trưởng thành, quyến rũ nhưng vẫn giữ được chuẩn mực của một hoa hậu.

Phương Oanh luôn thể hiện hình ảnh chỉn chu, xinh đẹp khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: FBNV

Hành trình duy trì hình ảnh và các hoạt động cộng đồng

Kể từ khi đăng quang Miss World Vietnam, Phương Oanh liên tục góp mặt tại các sự kiện lớn và tích cực tham gia các dự án quảng bá hình ảnh cũng như hoạt động thiện nguyện. Việc thường xuyên làm mới phong cách giúp người đẹp duy trì sức hút và ghi dấu ấn mạnh mẽ hơn với công chúng trong các lĩnh vực thời trang và giải trí.

Để giữ vững phong độ nhan sắc, nàng hậu chú trọng xây dựng lối sống khoa học. Chế độ ăn uống cân đối, kết hợp cùng việc tập luyện thể thao đều đặn và quy trình chăm sóc da chuyên sâu là những yếu tố then chốt giúp cô luôn rạng rỡ. Sự chỉn chu trong mỗi lần xuất hiện không chỉ thể hiện sự tôn trọng khán giả mà còn khẳng định tính chuyên nghiệp của một hoa hậu đương nhiệm.