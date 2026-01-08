Phút 41 nghiệt ngã của Nguyễn Đình Bắc và thông điệp sắt đá từ HLV Kim Sang-sik Bị rút ra ở phút 41 sau 3 cơ hội lãng phí trước Singapore, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nhận bài học đắt giá về kỷ luật dưới thời HLV Kim Sang-sik tại ASEAN Cup 2026.

Tối 31/7, đội tuyển Việt Nam hòa Singapore 0-0 ở lượt trận thứ hai bảng đấu ASEAN Cup 2026. Điểm nhấn lớn nhất không nằm ở tỷ số trên bảng điện tử, mà là quyết định rút Nguyễn Đình Bắc rời sân ở phút 41 của HLV Kim Sang-sik. Việc một ngôi sao vừa ghi hat-trick ở lượt trận trước bị thay ra ngay trước khi hiệp 1 khép lại là tuyên ngôn đanh thép về tính kỷ luật và sự hiệu quả dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc.

Đình Bắc chơi nhạt nhòa trước Singapore. Ảnh chụp màn hình.

Trở về sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste, Đình Bắc là cái tên nhận được sự kỳ vọng lớn nhất. HLV Kim Sang-sik duy trì sự ổn định bằng việc tiếp tục tin dùng bộ ba tấn công gồm Xuân Son, Hoàng Hên và Đình Bắc. Với một tuần nghỉ ngơi trọn vẹn, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với thể trạng lý tưởng. Dù vậy, biểu đồ phong độ trong bóng đá không phải lúc nào cũng duy trì ở tuyến trên.

10 phút phung phí và nhịp thi đấu lệch pha

Được các đồng đội liên tục dồn bóng để phát huy khả năng đột phá cá nhân sở trường, Đình Bắc khởi đầu bằng pha đột phá căng ngang nỗ lực ở ngay phút đầu tiên. Nhưng đó cũng là dấu ấn tích cực duy nhất của tiền đạo mang áo số 9 trong suốt thời gian có mặt trên sân.

Khi Singapore thiết lập khối phòng ngự số đông đầy kỷ luật, tuyển Việt Nam đòi hỏi sự chắt chiu tuyệt đối trong các pha dứt điểm. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 10 phút, từ phút 12 đến phút 22, chân sút 21 tuổi đã liên tiếp bỏ lỡ 3 cơ hội rõ rệt:

Phút 12: Đình Bắc cầm bóng đột phá từ cánh vào trung lộ nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đi chệch cột dọc.

Đình Bắc cầm bóng đột phá từ cánh vào trung lộ nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đi chệch cột dọc. Phút 18: Từ cú sút xa của Trương Tiến Anh khiến thủ môn Singapore bắt không dính bóng, Đình Bắc đối mặt khung thành trống nhưng lại vung chân đưa bóng đi vọt xà ngang.

Từ cú sút xa của Trương Tiến Anh khiến thủ môn Singapore bắt không dính bóng, Đình Bắc đối mặt khung thành trống nhưng lại vung chân đưa bóng đi vọt xà ngang. Phút 22: Trương Tiến Anh thực hiện đường tạt bóng chính xác. Ở tư thế không bị ai kèm, thay vì một cú chạm bóng đơn giản, Đình Bắc lại chọn giải pháp bay người dứt điểm phức tạp đưa bóng ra ngoài.

HLV Kim Sang-sik không hài lòng với Đình Bắc. Ảnh chụp màn hình.

Sự nóng vội cùng thói quen phức tạp hóa các tình huống đơn giản khiến Đình Bắc mất hoàn toàn thước ngắm. Những pha xử lý lỗi nối tiếp ở cả hai hành lang cánh sau đó khiến hành lang tấn công của tuyển Việt Nam trở nên bế tắc.

Lời răn đe không nhân nhượng của HLV Kim Sang-sik

Thay vì chờ đến giờ nghỉ giải lao để điều chỉnh nhân sự như thói quen thông thường của các huấn luyện viên, HLV Kim Sang-sik đã đưa ra quyết định quyết đoán ở phút 41. Ông rút Đình Bắc ra nghỉ để tung nhân tố mới vào sân.

Quyết định thay người trước giờ nghỉ 5 phút mang thông điệp răn đe rõ ràng. Với chiến lược gia người Hàn Quốc, không có sự ưu ái nào dành cho vị trí ngôi sao nếu cá nhân đó thi đấu thiếu hiệu quả và làm lãng phí nỗ lực tập thể. Cái nhăn mặt nghiêm khắc của ông Kim khi Đình Bắc rời sân cho thấy tiêu chuẩn khắt khe mà ban huấn luyện đặt ra tại giải đấu năm nay.

Trận hòa 0-0 trước Singapore mang đến cái nhìn thực tế về sự khắc nghiệt ở cấp độ đội tuyển quốc gia. 41 phút trên sân Mỹ Đình là bài học đắt giá nhưng cần thiết cho sự phát triển của Nguyễn Đình Bắc, giúp anh nhận ra khoảng cách giữa sự hưng phấn nhất thời và năng lực duy trì sự hiệu quả bền bỉ.