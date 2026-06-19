Pickleball D-Joy Tour 2026: Bước tiến đưa Việt Nam thành trung tâm Pickleball châu Á Với gần 1.300 lượt đăng ký và cụm 52 sân quy mô nhất châu lục, giải đấu D-Joy Tour 2026 không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là lời khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam.

Sáng ngày 19/3/2026, tại Phường Tân Mỹ, TP.HCM, lễ ký kết đối tác chiến lược và khai mạc giải đấu Pickleball D-Joy Tour 2026 - Leg 1 - Petrolimex Cup đã chính thức diễn ra. Đây được xem là cột mốc quan trọng, không chỉ đối với đơn vị tổ chức mà còn là bước ngoặt cho phong trào Pickleball chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Sự đồng hành của các đối tác và nhà tài trợ không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ nguồn lực, mà còn cùng D-Joy theo đuổi tầm nhìn dài hạn, kiến tạo hệ sinh thái thể thao chuyên nghiệp, bền vững.

Những con số định nghĩa đẳng cấp quốc tế

Ngay từ chặng khởi đầu (Leg 1 - Petrolimex Cup), D-Joy Tour 2026 đã tạo nên một sức hút chưa từng có trong cộng đồng thể thao. Chỉ sau 3 tuần công bố, giải đấu đã ghi nhận 1.296 lượt đăng ký thi đấu. Đáng chú ý, sự góp mặt của 149 vận động viên quốc tế đã chứng minh sức hút của giải đấu vượt ra ngoài biên giới lãnh thổ, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ Pickleball thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Quang Anh - Chủ tịch D-Joy nhấn mạnh tầm nhìn dài hạn thay vì những tăng trưởng ngắn hạn. Ông cho biết đơn vị cam kết xây dựng một nền tảng vững chắc thông qua việc vận hành chuẩn mực và truyền thông mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa cho cộng đồng yêu thể thao.

Chủ tịch D-Joy anh Đặng Quang Anh phát biểu khai mạc và tri ân các đối tác.

Giải đấu năm nay quy tụ sự đồng hành của nhiều thương hiệu lớn như Petrolimex (Nhà tài trợ danh xưng), Tập đoàn TTC, Vietnam Airlines, Coca-Cola và nhiều đơn vị uy tín khác. Sự tin tưởng từ các tập đoàn lớn cho thấy tiềm năng thương mại và giá trị xã hội mà Pickleball đang mang lại trong việc thúc đẩy lối sống năng động.

Hệ sinh thái Pickleball quy mô bậc nhất châu Á

Một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất của D-Joy chính là hạ tầng cơ sở vật chất. Hiện tại, đơn vị này đã phát triển hệ thống gồm 76 sân tại 3 cụm trọng điểm. Trong đó, cụm 52 sân tại Phường Tân Mỹ, TP.HCM chính thức trở thành cụm sân Pickleball lớn nhất châu Á, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất để tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp tầm cỡ quốc tế.

Giải Pickleball D-Joy Tour 2026 - Leg 1 - Petrolimex Cup được diễn ra từ ngày 19/3 đến ngày 22/3/2026 tại cụm sân Pickleball D-Joy Nam Sài Gòn (Số 61 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP.HCM).

Không chỉ dừng lại ở hạ tầng, D-Joy còn là đại diện duy nhất của Việt Nam đồng sáng lập Liên minh Pickleball Toàn cầu. Việc hợp lực cùng các tổ chức từ Mỹ, Úc, Ấn Độ, Anh và Canada giúp chuẩn hóa hệ thống thi đấu và xếp hạng thế giới, đưa các vận động viên Việt Nam tiệm cận gần hơn với các đấu trường lớn như SEA Games, ASIAD và Olympic.

Chiến lược bồi dưỡng tài năng trẻ và "xuất khẩu" mô hình

D-Joy Tour 2026 đặc biệt chú trọng đến hệ thống giải Junior nhằm tìm kiếm và đào tạo thế hệ kế thừa ngay từ lứa tuổi học đường. Thông qua mối quan hệ đối tác với Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT), các vận động viên trẻ xuất sắc sẽ có cơ hội nhận học bổng giá trị, kết hợp hài hòa giữa đam mê thể thao và nền tảng kiến thức vững chắc.

Các thành viên CLB Pickleball D-Joy đạt thành tích cao tại Malaysia.

Bên cạnh đó, quy trình huấn luyện chuyên sâu và chuẩn hóa kỹ thuật đang giúp D-Joy tự tin thực hiện dự án nhượng quyền mô hình vận hành giải đấu sang Malaysia. Đây là minh chứng cho việc tiêu chuẩn của Việt Nam hoàn toàn đủ sức cạnh tranh và vươn tầm châu lục.

Với tiềm năng bùng nổ mạnh mẽ, Pickleball Việt Nam đang đứng trước “thời điểm vàng” để vươn mình trở thành một điểm sáng mới trên bản đồ thể thao quốc tế.

Với lộ trình bài bản từ cơ sở vật chất đến đào tạo và tổ chức, D-Joy đang hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm Pickleball của khu vực, kiến tạo một hệ sinh thái thể thao bền vững và chuyên nghiệp.

Thông tin giải đấu Pickleball D-Joy Tour 2026 - Leg 1