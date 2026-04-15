Pin hạt nhân Zhulong-1: Giải pháp năng lượng bền bỉ hơn 100 năm không cần sạc

Bảo Long15/04/2026 17:35

Các nhà khoa học tại Cam Túc, Trung Quốc vừa ra mắt pin hạt nhân Zhulong-1 với mật độ năng lượng gấp 10 lần pin lithium-ion và khả năng vận hành ổn định suốt một thế kỷ.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Sư phạm Tây Bắc, tỉnh Cam Túc, vừa công bố một bước tiến đột phá trong công nghệ năng lượng với loại pin hạt nhân mang tên Zhulong-1. Thiết bị này được thiết kế để hoạt động liên tục trong môi trường cực đoan mà không yêu cầu sạc lại trong suốt hơn 100 năm.

Hiệu suất vượt trội và khả năng thích nghi môi trường cực đoan

Theo công bố từ đội ngũ phát triển, Zhulong-1 không chỉ gây ấn tượng bởi tuổi thọ mà còn bởi khả năng chịu đựng các điều kiện khắc nghiệt. Ông Cai Dinglong, trưởng dự án, cho biết viên pin có thể hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ từ âm 100 độ C đến 200 độ C, một phạm vi mà các loại pin hóa học truyền thống không thể duy trì hiệu suất.

Pin hạt nhân Zhulong-1: Hoạt động bền bỉ hơn 100 năm
Pin hạt nhân Zhulong-1: Hoạt động bền bỉ hơn 100 năm (Nguồn: Internet)

Về mặt kỹ thuật, Zhulong-1 sở hữu mật độ năng lượng cao gấp 10 lần so với các dòng pin lithium-ion phổ biến hiện nay. Đáng chú ý, tỷ lệ suy giảm hiệu suất của thiết bị được kiểm soát ở mức cực thấp, chỉ dưới 5% trong suốt 50 năm tuổi thọ thiết kế ban đầu.

Thông số kỹ thuậtChi tiết
Tuổi thọ hoạt độngTrên 100 năm
Dải nhiệt độ vận hànhTừ -100°C đến 200°C
Mật độ năng lượngGấp 10 lần pin lithium-ion
Tỷ lệ suy giảm hiệu suấtDưới 5% sau 50 năm

Tiềm năng ứng dụng và định hướng tương lai

Với những đặc tính ưu việt về độ bền và tính ổn định, pin hạt nhân Zhulong-1 được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn cung cấp năng lượng lý tưởng cho các thiết bị y tế như máy tạo nhịp tim, cũng như các thiết bị thăm dò không gian, trạm nghiên cứu tại vùng cực hoặc dưới lòng biển sâu.

Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang tiến hành phát triển thế hệ thứ hai mang tên Zhulong-2. Phiên bản mới này tập trung vào việc tối ưu hóa chi phí sản xuất và thu nhỏ kích thước. Ông Cai chia sẻ, Zhulong-2 dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau với kích thước chỉ tương đương một đồng xu, giúp mở rộng khả năng tích hợp vào các thiết bị điện tử nhỏ gọn.

