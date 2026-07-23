Pin Nitecore NL1840R: Dung lượng 4.000mAh tích hợp cổng USB-C tiện lợi Nitecore NL1840R là mẫu pin 18650 mới sở hữu dung lượng 4.000mAh, tích hợp cổng sạc USB-C trực tiếp và đèn LED báo trạng thái, giúp loại bỏ sự phụ thuộc vào bộ sạc rời.

Nitecore vừa chính thức ra mắt mẫu pin NL1840R, một bước tiến mới trong dòng pin sạc 18650. Điểm khác biệt lớn nhất của sản phẩm này so với các thế hệ trước là việc tích hợp trực tiếp cổng sạc USB Type-C vào thân pin, mang lại sự linh hoạt tối đa cho người dùng trong các hoạt động di chuyển hoặc sử dụng hàng ngày.

Giải pháp sạc linh hoạt và thông minh

Với việc trang bị cổng USB-C, người dùng NL1840R không còn bắt buộc phải mang theo bộ sạc rời cồng kềnh. Viên pin này có thể sạc trực tiếp từ sạc dự phòng, máy tính hoặc bất kỳ nguồn điện USB nào. Để hỗ trợ người dùng theo dõi quá trình nạp năng lượng, Nitecore đã tích hợp một đèn LED nhỏ ở phần đầu pin: đèn sẽ sáng đỏ khi đang sạc và chuyển sang màu xanh khi pin đã đầy.

Viên pin NL1840R có cổng USB để sạc

Đáng chú ý, tính năng sạc qua USB-C là một tùy chọn bổ sung. NL1840R vẫn hoàn toàn tương thích với các bộ sạc rời dành cho pin Li-ion truyền thống và các thiết bị (như đèn pin) có mạch sạc tích hợp bên trong.

Thông số kỹ thuật và hiệu năng ấn tượng

Về mặt năng lượng, NL1840R cung cấp dung lượng 4.000mAh (tương đương 14.4Wh) ở mức điện áp 3.6V. Đây là mức dung lượng cao trong phân khúc pin 18650 hiện nay, đảm bảo thời gian hoạt động dài cho các thiết bị tiêu thụ điện năng lớn.

Thông số Chi tiết Loại pin 18650 Lithium-ion Dung lượng 4.000mAh (14.4Wh) Điện áp 3.6V Cổng sạc USB Type-C Độ bền Ít nhất 500 chu kỳ sạc Chiều dài 2.8 inch (khoảng 71.1mm)

Theo công bố từ nhà sản xuất, viên pin này hỗ trợ ít nhất 500 chu kỳ sạc. Sau khi đạt mốc này, pin vẫn có khả năng duy trì khoảng 80% dung lượng ban đầu, giúp kéo dài tuổi thọ sử dụng và tiết kiệm chi phí cho người dùng.

Lưu ý về kích thước và khả năng tương thích

Một điểm người dùng cần lưu ý là chiều dài của NL1840R đạt mức 2.8 inch (71.1mm). Do phải tích hợp thêm mạch quản lý sạc và cổng USB-C, phiên bản này dài hơn một chút so với các mẫu pin 18650 tiêu chuẩn hoặc các biến thể khác trong dòng NL1840 của Nitecore. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng lắp đặt trong một số mẫu đèn pin có không gian chứa pin quá hẹp.

Hiện tại, Nitecore chưa công bố mức giá chính thức cho NL1840R. Tuy nhiên, dựa trên mức giá của dòng NL1840HP (khoảng 23.95 USD tại thị trường Mỹ), phiên bản tích hợp USB-C này dự kiến sẽ có mức giá cao hơn một chút. Sản phẩm hiện đã bắt đầu được phân phối tới các đại lý ủy quyền trên toàn cầu.