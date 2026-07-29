Pin silicon-carbon trên Galaxy Z mở ra kỳ vọng gì cho Galaxy S27 năm 2027 Việc Samsung lần đầu đưa pin silicon-carbon lên Galaxy Z Flip 8 và Galaxy Z Fold 8 mở ra lựa chọn tăng dung lượng pin hoặc giảm độ dày thiết bị.

Pin silicon-carbon là thay đổi kỹ thuật đáng chú ý nhất trên thế hệ Galaxy Z mới của Samsung, bên cạnh camera, chip xử lý và trí tuệ nhân tạo. Công nghệ này có mật độ năng lượng cao hơn pin lithium-ion truyền thống, giúp hãng tăng dung lượng pin mà không phải mở rộng đáng kể thân máy, hoặc giữ thời lượng sử dụng trong thiết kế mỏng nhẹ hơn.

Samsung đã giới thiệu Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Fold 8 Ultra tại Galaxy Unpacked 2026. Dù hãng chưa xác nhận việc áp dụng pin silicon-carbon cho Galaxy S27, những thay đổi trên dòng điện thoại gập cho thấy công nghệ này có thể trở thành nền tảng quan trọng cho thế hệ flagship dự kiến ra mắt năm 2027.

Ảnh minh họa.

Điểm khác biệt nằm ở mật độ năng lượng

Samsung trước đây kiên trì với pin lithium-ion truyền thống, trong khi pin silicon-carbon đã được các nhà sản xuất Trung Quốc ứng dụng từ nhiều năm trước. Việc đưa công nghệ này lên dòng Galaxy Z cho thấy hãng đã xử lý được các rào cản liên quan đến độ ổn định và an toàn.

Thách thức lớn của pin silicon-carbon là silicon có thể giãn nở mạnh trong quá trình sạc. Theo thông tin từ nguồn, Samsung giải quyết vấn đề bằng cách kết hợp tỷ lệ silicon phù hợp cùng các giải pháp kỹ thuật và cấu trúc gia cường, nhằm duy trì độ ổn định của viên pin.

Lợi thế then chốt là mật độ năng lượng cao hơn. Nói cách khác, trong cùng một không gian bên trong thiết bị, nhà sản xuất có thể bố trí dung lượng pin lớn hơn. Ngược lại, nếu giữ nguyên dung lượng, phần không gian tiết kiệm được có thể phục vụ mục tiêu làm máy mỏng và nhẹ hơn.

Ba cách Samsung áp dụng công nghệ trên Galaxy Z

Các mẫu điện thoại gập mới thể hiện ba hướng đánh đổi khác nhau giữa dung lượng pin và kích thước thiết bị. Galaxy Z Fold 8 Ultra ưu tiên tăng dung lượng, trong khi Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8 tập trung nhiều hơn vào thiết kế thân máy.

Thiết bị Dung lượng pin Thay đổi được nêu trong nguồn Galaxy Z Fold 8 Ultra 5.000 mAh Tăng từ 4.400 mAh trên Galaxy Z Fold 7, trong khi kích thước tổng thể gần như không thay đổi Galaxy Z Fold 8 4.800 mAh Thân máy mỏng hơn, ngắn hơn và rộng hơn Galaxy Z Flip 8 4.300 mAh Giữ dung lượng tương tự thế hệ trước trong thiết kế mỏng gọn hơn

Đáng chú ý, pin silicon-carbon không tự động đồng nghĩa với thời lượng sử dụng dài hơn trong mọi trường hợp. Nhà sản xuất có thể dùng phần mật độ năng lượng tăng thêm để nâng dung lượng, giảm kích thước, hoặc phân bổ cho các linh kiện khác. Do đó, hiệu quả thực tế phụ thuộc vào lựa chọn thiết kế của từng mẫu máy.

Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Fold 8.

Galaxy S27 có thể hưởng lợi ra sao

Samsung chưa công bố kế hoạch chính thức cho Galaxy S27. Tuy vậy, giới phân tích được nguồn dẫn lại cho rằng việc chuyển công nghệ pin sang dòng Galaxy S là khả năng đáng chú ý, bởi đây là dòng sản phẩm cần cân bằng giữa dung lượng, độ mỏng và không gian cho phần cứng cao cấp.

Với Galaxy S27 tiêu chuẩn, Samsung có thể giữ mức 4.300 mAh như Galaxy S26 để làm máy mỏng nhẹ hơn, hoặc duy trì kiểu dáng và tăng dung lượng. Galaxy S27 Pro, theo các tin đồn được đề cập, có thể có màn hình 6,47 inch và pin 5.000 mAh, tương đương Galaxy S26 Ultra về dung lượng.

Đối với Galaxy S27 Ultra, mức pin được kỳ vọng là 5.300 mAh đến 5.500 mAh. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là lần đầu dung lượng pin của dòng Ultra tăng kể từ Galaxy S21 Ultra năm 2021. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là dự báo, không phải thông số đã được Samsung xác nhận.

Lợi ích lớn hơn có thể là không gian cho thiết kế

Tác động của pin silicon-carbon không chỉ nằm ở con số mAh. Một viên pin chiếm ít không gian hơn có thể giúp giải phóng diện tích bên trong máy, cho phép hãng tối ưu bố trí linh kiện hoặc theo đuổi thiết kế mỏng hơn mà không hy sinh quá nhiều thời lượng sử dụng.

Đây là bài toán đặc biệt quan trọng nếu Galaxy S27 Edge tiếp tục được phát triển. Galaxy S25 Edge từng có thiết kế mỏng nhẹ nhưng dung lượng pin 3.900 mAh bị xem là hạn chế. Theo lập luận từ nguồn, pin silicon-carbon có thể là phương án để một thiết bị siêu mỏng duy trì dung lượng phù hợp hơn.

Nhìn chung, ưu thế của pin silicon-carbon là tạo thêm lựa chọn kỹ thuật, thay vì chỉ đơn thuần kéo dài thời gian sử dụng. Galaxy Z Fold 8 Ultra đã cho thấy hướng tăng dung lượng trong kích thước gần như không đổi; bước tiếp theo của Samsung sẽ phụ thuộc vào việc hãng ưu tiên pin lớn, thân máy mỏng hay không gian cho các cải tiến phần cứng khác trên Galaxy S27.