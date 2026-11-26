Pin thể rắn BMX SolidSafe ra mắt tại Việt Nam: chất điện phân rắn và hai bài thử nghiệm an toàn BMX cùng HDGROUP giới thiệu pin thể rắn SolidSafe tại sự kiện THE NEXT STATE ở TP.HCM, dùng chất điện phân rắn để giảm rủi ro quá nhiệt cho sạc dự phòng.

Pin thể rắn BMX ứng dụng công nghệ SolidSafe, thay chất điện phân dạng lỏng truyền thống bằng chất điện phân rắn để tăng độ ổn định cho cell pin và giảm nguy cơ quá nhiệt. Thương hiệu BMX cùng nhà phân phối HDGROUP đã chính thức giới thiệu công nghệ này đến thị trường Việt Nam tại sự kiện showcase THE NEXT STATE ở TP.HCM.

SolidSafe thay đổi điều gì bên trong cell pin?

Điểm khác biệt cốt lõi của SolidSafe nằm ở chất điện phân. Thay vì dùng chất điện phân dạng lỏng truyền thống, pin thể rắn BMX dùng vật liệu rắn. Theo nhà sản xuất, thay đổi này giúp cell pin ổn định hơn và giảm rủi ro quá nhiệt khi vận hành.

Bối cảnh của cải tiến này khá rõ. Nhiều năm qua, thị trường phụ kiện di động cạnh tranh mạnh về công suất sạc và dung lượng. Tuy nhiên, rủi ro đoản mạch và nhiệt độ khiến người dùng ngày càng quan tâm đến yếu tố an toàn. Việc chuyển từ chất điện phân dạng lỏng hoặc gel sang vật liệu thể rắn được kỳ vọng hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ.

Đặc tính kỹ thuật Lợi ích thực tế theo nhà sản xuất Điện phân thể rắn (SolidSafe™) Hạn chế rủi ro cháy nổ do quá nhiệt Cấu trúc cell pin ổn định Tăng cường tính vận hành bền bỉ Mật độ năng lượng cải tiến Tối ưu kích thước sạc dự phòng BMX

Ngoài ra, cấu trúc bên trong được tối ưu còn tạo tiền đề cho những thiết kế phụ kiện nhỏ gọn, mỏng nhẹ hơn trong tương lai. Đây là hướng phát triển mà thiết bị lưu trữ năng lượng thế hệ mới hướng tới, bên cạnh mức an toàn cao hơn.

Đóng đinh xuyên cell pin và cắt mẫu pin: những phép thử được trình diễn trực tiếp

Để chứng minh tuyên bố về độ an toàn, BMX thực hiện trực tiếp hai bài thử nghiệm vật lý khắc nghiệt ngay tại sự kiện: đóng đinh xuyên cell pin và cắt trực tiếp mẫu pin.

Thử nghiệm đóng đinh xuyên cell pin (Nail Penetration Test) là phương pháp tiêu chuẩn trong ngành nghiên cứu lưu trữ năng lượng. Phép thử này đánh giá phản ứng của thiết bị khi bị hư hại cơ học nghiêm trọng. Theo nguồn tin, khi bị đinh đâm xuyên qua, cell pin thể rắn của BMX vẫn giữ được tính ổn định và không phát sinh hiện tượng mất kiểm soát nhiệt.

Bên cạnh đó, màn cắt trực tiếp mẫu pin diễn ra trước sự quan sát của khách mời. Theo nhà sản xuất, cấu trúc pin không bị rò rỉ hóa chất và hạn chế phản ứng cháy ngay cả khi lớp vỏ bảo vệ bị phá hủy hoàn toàn.

Lưu ý từ nhà sản xuất

Đại diện BMX nhấn mạnh các bài thử nghiệm được thực hiện trong điều kiện kiểm soát, nhằm minh họa đặc tính vật liệu. Người dùng tuyệt đối không tự thử nghiệm tương tự tại nhà để tránh nguy hiểm.

HDGROUP và hệ sinh thái sạc của BMX tại thị trường Việt Nam

BMX hợp tác với đại lý HDGROUP để phát triển thị trường và mở rộng hệ thống phân phối tại Việt Nam. Sự kết hợp này đưa dòng sản phẩm pin thể rắn BMX cùng hệ sinh thái sạc thế hệ mới đến gần hơn với người tiêu dùng.

Tại không gian trưng bày, BMX giới thiệu nhiều sản phẩm sạc dự phòng và phụ kiện công nghệ. Một số nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia công nghệ như Cu Hiệp và Tony Phùng tham gia thảo luận, đưa ra đánh giá thực tế về xu hướng phát triển của ngành phụ kiện sạc.

Theo nguồn tin, HDGROUP giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng mạng lưới bán hàng, cung cấp chế độ hậu mãi và nâng cao nhận thức của người dùng về việc chọn thiết bị sạc an toàn.

Những điều cần lưu ý khi theo dõi công nghệ này

Nguồn tin hiện chưa công bố các thông số cụ thể như dung lượng, công suất sạc, mật độ năng lượng hay giá bán của sản phẩm pin thể rắn BMX. Vì vậy, người dùng chưa thể so sánh trực tiếp với các sạc dự phòng dùng chất điện phân lỏng hoặc gel trên cùng tiêu chí.

Dù vậy, việc đưa pin thể rắn vào phân khúc sạc dự phòng cho thấy yếu tố an toàn đang được đặt lên hàng đầu bên cạnh công suất và dung lượng. Sự xuất hiện của pin thể rắn BMX được kỳ vọng thúc đẩy các tiêu chuẩn an toàn mới cho thị trường phụ kiện di động tại Việt Nam trong thời gian tới.