Pin thể rắn Trung Quốc: Lộ trình thương mại hóa và mục tiêu sản xuất năm 2026 Các nhà sản xuất pin và ô tô hàng đầu Trung Quốc đồng loạt công bố kế hoạch sản xuất thử nghiệm pin thể rắn vào năm 2026, hướng tới mật độ năng lượng 500 Wh/kg.

Cuộc đua phát triển công nghệ pin thể rắn tại Trung Quốc đang bước vào giai đoạn then chốt khi các đơn vị sản xuất pin và các hãng ô tô lớn xác nhận mốc thời gian thương mại hóa cụ thể. Theo đó, giai đoạn sản xuất ban đầu và triển khai thí điểm dự kiến bắt đầu từ năm 2026, tạo tiền đề cho việc ứng dụng rộng rãi trên xe điện vào cuối thập kỷ này.

Bản đồ công nghệ đa dạng và sự trỗi dậy của các ông lớn

Khác với thị trường pin lithium sắt photphat (LFP) vốn đã có những nhà cung cấp thống trị, ngành pin thể rắn Trung Quốc hiện là một sân chơi đa dạng với nhiều hướng tiếp cận hóa chất khác nhau. Các doanh nghiệp đang song song phát triển các dòng chất điện phân sunfua, oxit, polyme và cấu trúc trạng thái ngưng tụ lai.

CATL, nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới, đang triển khai nhiều hướng đi cùng lúc. Đáng chú ý, dòng pin trạng thái lai rắn - lỏng của hãng đã đạt mật độ năng lượng 500 Wh/kg và bắt đầu mở rộng sản xuất. Bên cạnh đó, CATL cũng hoàn tất phát triển thử nghiệm pin thể rắn hoàn toàn dựa trên sunfua với mục tiêu sản xuất thử nghiệm vào năm 2026 và tích hợp lên xe vào năm 2027.

Ngược lại, BYD tập trung vào pin thể rắn dựa trên sunfua kết hợp với cực âm niken cao và cực dương silicon. Công nghệ này nhắm tới mật độ năng lượng 400 Wh/kg với tuổi thọ ấn tượng lên đến 10.000 chu kỳ sạc. Ngoài ra, BYD đang xây dựng dây chuyền sản xuất pin oxit công suất 20 GWh tại Trùng Khánh để phục vụ các chương trình thử nghiệm trước năm 2030.

Sự vào cuộc của các hãng xe và chuỗi cung ứng

Không chỉ các nhà sản xuất pin, các hãng ô tô cũng đang ráo riết chuẩn bị cho kỷ nguyên mới. Geely và Chery đã công bố kế hoạch trình diễn xe hơi sử dụng pin thể rắn vào khoảng năm 2027. Các doanh nghiệp nhà nước như Dongfeng Motor và GAC Aion cũng không đứng ngoài cuộc với các dự án nghiên cứu hệ thống pin mật độ năng lượng cao thế hệ tiếp theo.

Sự phát triển này được hỗ trợ mạnh mẽ bởi chuỗi cung ứng thiết bị và vật liệu. Các công ty như Lead Intelligent đang cung cấp thiết bị chuyên dụng cho quy trình sản xuất thể rắn, trong khi các đối tác khác tập trung tối ưu hóa chất điện phân và cực âm tương thích.

Bảng so sánh mục tiêu công nghệ của các nhà sản xuất pin

Nhà sản xuất Công nghệ chủ đạo Mật độ năng lượng mục tiêu (Wh/kg) Năm sản xuất thử nghiệm CATL Sunfua / Lai (Hybrid) 450–500 2026 BYD Sunfua / Oxit 400 2030 (triển khai rộng) Gotion High-Tech Nguyên mẫu Jinshi 360 2026 Ganfeng Lithium Oxit / Kim loại lithium 360–400 2026–2027

Ưu thế vượt trội của pin thể rắn

Pin thể rắn được kỳ vọng sẽ giải quyết hai điểm yếu lớn nhất của xe điện hiện nay: mật độ năng lượng thấp và nguy cơ cháy nổ. Bằng cách thay thế chất điện phân lỏng dễ cháy bằng vật liệu rắn, loại pin này không chỉ cải thiện độ ổn định nhiệt mà còn cho phép xe di chuyển quãng đường dài hơn đáng kể sau mỗi lần sạc.

Nhìn chung, lộ trình phát triển đã được định hình rõ ràng: năm 2026 khởi động sản xuất thử nghiệm, năm 2027 kiểm chứng thực tế trên xe và giai đoạn 2027–2030 sẽ là thời điểm bùng nổ thương mại hóa tùy thuộc vào khả năng tối ưu hóa chi phí và quy mô sản xuất của các doanh nghiệp.