Play-off Champions League: Real Madrid nắm lợi thế, Serie A trước nguy cơ sạch bóng đại diện Loạt trận lượt về play-off Champions League hứa hẹn kịch tính khi Real Madrid nắm giữ lợi thế mong manh, trong khi cả ba đại diện từ Serie A đều đứng trước thảm họa bị loại sớm.

Tám tấm vé cuối cùng tiến vào vòng 16 đội Champions League sẽ chính thức tìm được chủ nhân sau loạt trận lượt về play-off đầy rẫy biến động. Trong khi các ông lớn như Real Madrid hay PSG đang nắm giữ những lợi thế nhất định, bóng đá Ý lại đứng trước một kịch bản tồi tệ khi cả ba đại diện là Juventus, Inter Milan và Atalanta đều đang ở thế chân tường.

Báo động đỏ cho bóng đá Ý tại đấu trường châu lục

Tâm điểm của sự lo ngại đổ dồn về Serie A, nơi viễn cảnh không còn đại diện nào tại vòng knock-out đang hiện hữu rõ rệt. Đáng báo động nhất là trường hợp của Juventus. Sau thất bại nặng nề 2-5 trước Galatasaray tại Istanbul, đoàn quân của Luciano Spalletti đang phải đối mặt với một "ngọn núi" thực sự tại Turin.

Việc san lấp cách biệt 3 bàn trước một đối thủ đang sở hữu cặp tiền đạo thượng thặng Victor Osimhen và Mauro Icardi là thử thách cực đại. Khó khăn càng chồng chất cho "Lão bà" khi trung vệ trụ cột Gleison Bremer nhiều khả năng vắng mặt, để lại lỗ hổng lớn nơi trái tim hàng phòng ngự.

Các đại diện của Serie A đang gặp khó khăn.

Inter Milan và Atalanta cũng không khá khẩm hơn. Inter đã gây thất vọng khi để thua Bodo/Glimt 1-3 ở lượt đi. Dù được trở về thánh địa San Siro, Nerazzurri sẽ phải đối đầu với một tập thể Na Uy đang hưng phấn và không còn là một hiện tượng nhất thời. Trong khi đó, Atalanta cần một phép màu tại Bergamo để lật ngược thế cờ sau khi đã phơi áo 0-2 trước Dortmund.

Real Madrid và bản lĩnh của nhà vua tại Bernabeu

Trái ngược với sự ảm đạm của bóng đá Ý, Real Madrid đang tràn đầy tự tin trong cuộc đón tiếp Benfica. Với lợi thế dẫn trước một bàn từ lượt đi, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang nắm quyền tự quyết trong tay. Điểm sáng lớn nhất của Los Blancos chính là Vinicius Jr, cầu thủ đang duy trì phong độ hủy diệt với chuỗi 4 trận ghi bàn liên tiếp.

Vinicius sẽ là cái tên được quan tâm ở trận Real-Benfica.

Dù Benfica được dẫn dắt bởi một người cũ của Bernabeu là Jose Mourinho, nhưng việc chiến lược gia này bị cấm chỉ đạo sẽ là tổn thất không nhỏ về mặt liệu pháp tinh thần cho đội bóng Bồ Đào Nha. Các chuyên gia dự báo Real Madrid sẽ không chọn lối chơi thực dụng bảo toàn tỷ số mà sẽ chủ động tấn công để khẳng định vị thế và giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn nảy sinh từ lượt đi.

Những kịch bản khó lường tại các cặp đấu còn lại

Bên cạnh những cuộc đối đầu sinh tử của các ông lớn, cặp đấu giữa Atletico Madrid và Club Brugge cũng thu hút sự chú ý đặc biệt. Sau trận hòa 3-3 đầy kịch tính ở lượt đi, cả hai đội đã phô diễn một sức mạnh tấn công đáng nể nhưng lại lộ rõ sự lỏng lẻo trong phòng ngự. Tình thế buộc Diego Simeone phải từ bỏ triết lý thực dụng để chơi một trận đấu "tất tay" tại Madrid.

Ở những diễn biến khác, PSG được dự báo sẽ bảo toàn thành quả trước Monaco nhờ chất lượng đội hình vượt trội và lợi thế dẫn trước 1 bàn. Trong khi đó, Newcastle United gần như đã cầm chắc tấm vé vào vòng 16 đội sau chiến thắng cách biệt ở lượt đi, biến trận tái đấu với Qarabag tại St James' Park trở thành một thử thách quá tầm đối với đội bóng đến từ Azerbaijan.