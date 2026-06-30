PlayStation 6 có thể vượt ngưỡng 1.000 USD khi Sony chấm dứt kỷ nguyên bán máy bù lỗ Sony dự kiến không còn chấp nhận bù lỗ phần cứng, khiến giá PlayStation 6 có thể vượt mốc 1.000 USD do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng linh kiện bộ nhớ toàn cầu.

Thế hệ máy chơi game tiếp theo của Sony, PlayStation 6 (PS6), đang đứng trước khả năng trở thành chiếc console đắt đỏ nhất lịch sử với mức giá dự kiến vượt ngưỡng 1.000 USD. Nguyên nhân cốt lõi đến từ việc Sony thay đổi chiến lược kinh doanh: không còn chấp nhận bù lỗ nặng cho phần cứng để đổi lấy thị phần.

Bước ngoặt trong chiến lược định giá của Sony

Trong một buổi hỏi đáp gần đây tập trung vào bộ phận Dịch vụ Trò chơi và Mạng của Sony, các lãnh đạo tập đoàn đã làm rõ quan điểm về định giá sản phẩm trong tương lai. Khi được hỏi liệu Sony có tiếp tục ưu tiên lợi nhuận phần cứng khi ra mắt nền tảng thế hệ mới hay không, câu trả lời nhận được từ phía tập đoàn Nhật Bản cho thấy một kịch bản không mấy khả quan cho túi tiền của người dùng.

Sony giải thích rằng họ không còn khả năng hấp thụ toàn bộ chi phí linh kiện đang tăng phi mã. Thực tế, hãng đã bắt đầu điều chỉnh tăng giá tại nhiều khu vực bên ngoài Nhật Bản. Đáng chú ý, bất chấp việc tăng giá, nhu cầu của thị trường đối với các dòng máy PlayStation vẫn duy trì ở mức cao, điều này càng củng cố quyết tâm của Sony trong việc duy trì biên lợi nhuận dương cho phần cứng.

The PS5.

Khủng hoảng bộ nhớ đẩy giá linh kiện lên cao

Một trong những rào cản lớn nhất khiến PS6 khó có mức giá rẻ là cuộc khủng hoảng bộ nhớ toàn cầu. Các nhà phân tích dự báo giá bộ nhớ sẽ có thêm hai đợt tăng mạnh vào nửa cuối năm 2026 và có thể kéo dài sang năm 2027. Vì bộ nhớ và lưu trữ là những thành phần thiết yếu của các hệ máy console hiện đại, chi phí sản xuất sẽ bị đẩy lên rất cao.

Nếu tình trạng này không được cải thiện khi PS6 ra mắt (dự kiến vào năm 2027 hoặc đầu năm 2028), Sony nhiều khả năng sẽ chuyển toàn bộ phần chi phí tăng thêm này sang người tiêu dùng thay vì tự gánh lỗ như các thế hệ trước đây.

Bảng so sánh mức giá các dòng PlayStation (Đơn vị: USD)

Sản phẩm Mức giá niêm yết Tình trạng PlayStation 5 (Tiêu chuẩn) 649,99 USD Đã tăng giá PlayStation 5 Pro 899,99 USD Mới nhất PlayStation 6 Trên 1.000 USD Dự báo

Tương lai của thị trường Console

Việc PS6 có thể chạm mốc 1.000 USD không còn là một tin đồn thiếu căn cứ. Với việc PS5 hiện tại đã tăng lên 649,99 USD và bản PS5 Pro chạm ngưỡng 899,99 USD, khoảng cách đến mốc bốn chữ số là rất ngắn. Sony khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi thị trường và điều chỉnh chiến lược, đồng thời đảm bảo khách hàng hiểu rõ giá trị công nghệ mà họ nhận được từ sản phẩm.

Dù chưa có thông báo chính thức, nhưng những động thái gần đây của Sony cho thấy kỷ nguyên của những chiếc máy chơi game cấu hình cao với mức giá "dễ thở" có thể sắp kết thúc, nhường chỗ cho một phân khúc sản phẩm cao cấp và đắt đỏ hơn.