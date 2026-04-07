PlayStation chấm dứt kỷ nguyên đưa game độc quyền lên PC: Giải mã chiến lược từ cựu lãnh đạo Sony Cựu lãnh đạo Shawn Layden tiết lộ việc đưa các siêu phẩm lên PC trước đây chỉ nhằm mục đích quảng bá thương hiệu. Hiện tại, Sony đang dần thắt chặt các tựa game cốt truyện đơn, giữ chúng độc quyền trên hệ máy PS5.

Trong những năm gần đây, cộng đồng game thủ đã quen với việc các siêu phẩm của PlayStation dần xuất hiện trên nền tảng PC. Tuy nhiên, những tuyên bố mới nhất từ cựu lãnh đạo PlayStation, Shawn Layden, cho thấy kỷ nguyên này có thể đang đi đến hồi kết. Sony đang thực hiện một bước chuyển mình chiến lược, ưu tiên giữ vững hệ sinh thái phần cứng thay vì mở rộng doanh thu từ các cổng chuyển đổi (port) game trên máy tính.

Ảnh chụp từ đoạn giới thiệu Marvel's Wolverine trong sự kiện PlayStation Showcase

Mục đích ban đầu: Quảng bá thương hiệu thay vì lợi nhuận

Theo Shawn Layden, chiến lược đưa các trò chơi độc quyền lên PC trước đây không tập trung vào việc thu lợi nhuận trực tiếp. Thay vào đó, mục tiêu cốt lõi là mở rộng tầm ảnh hưởng của các thương hiệu lớn như Horizon hay God of War đến những đối tượng khách hàng chưa từng sở hữu máy console của Sony.

"Câu chuyện về PC, trong tâm trí tôi lúc đó, thành thật mà nói không phải để kiếm tiền," Layden chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. Ông nhấn mạnh rằng khi các sở hữu trí tuệ (IP) được chuyển thể sang điện ảnh, truyền hình hay truyện tranh, việc có càng nhiều người biết đến nhân vật và cốt truyện đó càng tốt. Việc đưa game lên PC là một cách để "thu hút mọi ánh nhìn" trước khi họ tiếp cận các sản phẩm giải trí khác cùng thương hiệu.

Tại sao việc chờ đợi 18 tháng không làm hại doanh số PS5?

Một trong những tranh luận lớn nhất là liệu việc đưa game lên PC có khiến người dùng ngừng mua máy PS5 hay không. Layden khẳng định rằng khoảng thời gian chờ đợi từ 12 đến 18 tháng để một bản port PC xuất hiện không hề ảnh hưởng đến doanh số phần cứng.

Lý do rất đơn giản: Những người sẵn sàng chờ đợi gần hai năm để chơi một tựa game trên PC vốn dĩ không phải là khách hàng tiềm năng của máy console. Sony không hề mất đi một giao dịch bán phần cứng nào từ nhóm đối tượng này, vì họ vốn đã không có ý định mua máy ngay từ đầu.

Sự phân hóa chiến lược giữa game cốt truyện và game dịch vụ

Dù kỷ nguyên đưa các game cốt truyện đơn (single-player) lên PC đang khép lại, Sony vẫn duy trì một ngoại lệ quan trọng cho các trò chơi dịch vụ trực tuyến (live-service). Dưới đây là bảng phân tích sự khác biệt trong cách tiếp cận của Sony đối với các dòng game trong tương lai:

Loại trò chơi Chiến lược phát hành Các tựa game tiêu biểu Cốt truyện đơn (Single-player) Độc quyền PS5 lâu dài hoặc vĩnh viễn Ghost of Yotei, Marvel’s Wolverine, God of War: Laufey Dịch vụ trực tuyến (Live-service) Hỗ trợ đa nền tảng (PC và PS5) Helldivers 2 và các dự án multiplayer tương lai Độc quyền có thời hạn (Third-party) Phát hành đồng thời trên nhiều nền tảng Final Fantasy VII: Revelations (dự kiến 2027)

Tương lai: PS5 trở thành "pháo đài" độc quyền

Các báo cáo mới nhất cho thấy Sony đã bắt đầu thắt chặt việc cấp phép các tựa game độc quyền của mình cho nền tảng PC. Những cái tên đình đám sắp tới như Ghost of Yotei hay Marvel’s Wolverine được cho là sẽ bị khóa chặt trên hệ máy PS5 vô thời hạn. Điều này cho thấy Sony đang quay trở lại với chiến lược truyền thống: Sử dụng nội dung độc quyền chất lượng cao làm đòn bẩy duy nhất để thúc đẩy doanh số bán máy chơi game.

Điểm sáng duy nhất còn lại cho game thủ đa nền tảng là các thỏa thuận với bên thứ ba như Square Enix. Ví dụ điển hình là phần cuối của bộ ba Final Fantasy VII Remake dự kiến sẽ phát hành đồng thời trên cả PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 và PC vào mùa xuân năm 2027. Tuy nhiên, đối với các sản phẩm "chính chủ" từ PlayStation Studios, cánh cửa lên PC đang dần đóng lại.