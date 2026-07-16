PlayStation Store hoàn tiền cho Call of Duty: Black Ops trên PS5 sau sự cố hack server Nhiều game thủ PS5 được chấp nhận hoàn tiền cho các bản port Call of Duty: Black Ops sau khi hệ thống chơi mạng bị hacker tấn công, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm và chỉ số người chơi.

Nhiều chủ sở hữu Call of Duty: Black Ops 1 và 2 trên hệ máy PS5 đang đồng loạt yêu cầu PlayStation Store hoàn tiền do những bất cập về hiệu suất và tình trạng gian lận nghiêm trọng. Dù Sony vốn nổi tiếng với chính sách hoàn trả kỹ thuật số khắt khe, nhưng các sự cố bảo mật gần đây đã buộc hãng phải có những ngoại lệ đối với cộng đồng game thủ.

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Lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong chế độ chơi mạng

Nguyên nhân chính dẫn đến làn sóng phẫn nộ là tình trạng hacker lũng đoạn các máy chủ chơi mạng. Theo phản ánh từ người dùng trên Reddit, các cá nhân bất chính đã khai thác các máy chủ được mod lại để thao túng điểm kinh nghiệm (XP). Trong khi những kẻ gian lận tăng cấp chóng mặt, nhiều người chơi chân chính lại bị hạ cấp xuống mức âm, gây mất trắng công sức cày cuốc.

Ngay cả những người không bị ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số cũng gặp khó khăn khi tham gia trận đấu. Tình trạng hacker liên tục kết nối và ngắt kết nối khiến các trận đấu bị gián đoạn thường xuyên. Activision đã nỗ lực cập nhật máy chủ sau khi tạm thời vô hiệu hóa một số danh sách phát (playlists), nhưng mối lo ngại về bảo mật vẫn hiện hữu khi các phiên bản trên PS3 trước đây cũng từng gặp phải những vấn đề tương tự.

Trải nghiệm kỹ thuật chưa tương xứng với giá thành

Bên cạnh vấn đề bảo mật, các bản port của Call of Duty: Black Ops trên PS5 còn bị chỉ trích vì thiếu các nâng cấp về hiệu suất dù mức giá không hề rẻ. Người chơi thường xuyên gặp khó khăn khi lập đội cùng bạn bè và tình trạng mất kết nối diễn ra phổ biến.

Đáng chú ý, hiện tượng trễ đầu vào (input lag) đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp độ chiến đấu, khiến các thao tác di chuyển và tấn công không đạt được độ chính xác cần thiết. Chính những yếu tố này đã trở thành luận điểm thuyết phục để nhân viên hỗ trợ của PlayStation Store đồng ý thực hiện lệnh hoàn tiền cho một số trường hợp cụ thể.

Thách thức từ chính sách hoàn tiền của Sony

Mặc dù đã có những trường hợp hoàn tiền thành công, nhưng quy trình này vẫn là một thử thách đối với phần lớn người dùng. So với Steam hay các nền tảng kỹ thuật số đối thủ, quy định của Sony được đánh giá là rất cứng nhắc. Khách hàng có 14 ngày để gửi yêu cầu, nhưng việc tải xuống hoặc bắt đầu chơi game thường sẽ làm mất hiệu lực quyền được hoàn tiền.

Để được hoàn trả, người dùng cần chứng minh được trò chơi đang ở trạng thái "không thể vận hành". Thực tế cho thấy, sự kiên trì trong việc trao đổi với đội ngũ hỗ trợ là yếu tố then chốt. Trước đây, một số tựa game gặp lỗi nặng khi ra mắt trên PS5 như Crimson Desert hay Starfield cũng từng ghi nhận các trường hợp được hoàn tiền thành công nhờ sự quyết liệt từ phía người mua.

Xu hướng số hóa và quyền lợi người tiêu dùng

Sự việc này một lần nữa làm dấy lên những tranh luận về việc Sony cần xem xét lại chính sách hoàn tiền trên PlayStation Store. Với các trò chơi vật lý, việc trả lại hàng cho các đại lý bán lẻ thường dễ dàng hơn ngay cả khi đã qua sử dụng. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngành công nghiệp game đang chuyển dịch hoàn toàn sang phân phối kỹ thuật số (dự kiến vào đầu năm 2028), quyền lợi của người tiêu dùng đối với các sản phẩm lỗi đang trở thành vấn đề cấp thiết cần được giải quyết thỏa đáng.