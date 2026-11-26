Plzen 4-0 Benfica: Plzen giành chiến thắng Plzen không thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, còn Benfica thắng cả 5. Hai đội cùng đang có phong độ cao khi gặp nhau lúc 00:45 ngày 27/11/2026 trên sân Doosan Arena.

Plzen 4 - 0 Benfica Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Plzen tiếp đón Benfica.

12' Benfica ép sân Cầm bóng: Plzen 34% - 66% Benfica, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 2.

24' Benfica ép sân Cầm bóng: Plzen 28% - 72% Benfica, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 5; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 2.

30' BÀN THẮNG! Plzen (1-0) Phút 30': Patrik Hrošovský (Plzen) lập công (kiến tạo: Lukáš Červ). Tỷ số: 1 - 0.

36' Benfica ép sân Cầm bóng: Plzen 31% - 69% Benfica, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 0 - 6; phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 2 - 3.

43' BÀN THẮNG! Plzen (2-0) Phút 43': Prince Kwabena Adu (Plzen) lập công (kiến tạo: Christopher Kabongo). Tỷ số: 2 - 0.

44' BÀN THẮNG! Plzen (3-0) Phút 44': Christopher Kabongo (Plzen) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Benfica): Heorhii Sudakov vào sân thay Enzo Barrenechea.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' BÀN THẮNG! Plzen (4-0) Phút 46': Christopher Kabongo (Plzen) lập công (kiến tạo: Patrik Hrošovský). Tỷ số: 4 - 0.

48' Benfica ép sân Cầm bóng: Plzen 28% - 72% Benfica, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 1 - 6; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 2 - 3.

59' Thay người Phút 59' (Benfica): João Palhinha vào sân thay Manuel Silva.

59' Thay người Phút 59' (Benfica): Andreas Schjelderup vào sân thay Rafa Silva.

59' Thay người Phút 59' (Benfica): Claudio Echeverri vào sân thay Dodi Lukebakio.

60' Benfica ép sân Cầm bóng: Plzen 29% - 71% Benfica, dứt điểm 12 - 10 (trúng đích 9 - 2), phạt góc 3 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 2 - 5.

70' Thay người Phút 70' (Plzen): Denis Višinský vào sân thay Amar Memić.

70' Thay người Phút 70' (Plzen): Stefan Pirgic vào sân thay Lukáš Červ.

72' Benfica ép sân Cầm bóng: Plzen 30% - 70% Benfica, dứt điểm 13 - 11 (trúng đích 9 - 2), phạt góc 3 - 8; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 2 - 5.

75' Thay người Phút 75' (Plzen): Tomáš Ladra vào sân thay Christopher Kabongo.

75' Thay người Phút 75' (Plzen): Matěj Vydra vào sân thay Prince Kwabena Adu.

77' Thẻ vàng Phút 77': Adam Gabriel (Plzen) nhận thẻ vàng (Foul).

78' Thẻ vàng Phút 78': Andreas Schjelderup (Benfica) nhận thẻ vàng (Dissent).

80' Thay người Phút 80' (Plzen): Alexandr Sojka vào sân thay Patrik Hrošovský.

83' Thay người Phút 83' (Benfica): Jhon Durán vào sân thay Vangelis Pavlidis.

84' Benfica ép sân Cầm bóng: Plzen 30% - 70% Benfica, dứt điểm 14 - 11 (trúng đích 10 - 2), phạt góc 4 - 9; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 2 - 6.

KT Kết thúc: Plzen 4-0 Benfica Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 02:37 27/11/2026

Đội hình chính thức Plzen Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Kováč Benfica Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Marco Silva 44 F. Wiegele 2 T. Pališčák 40 S. Dweh 98 F. Prebsl 29 A. Gabriel 99 A. Memić 6 L. Červ 17 P. Hrošovský 14 Merchas Doski 80 P. Adu 25 C. Kabongo 1 A. Trubin 58 Daniel Banjaqui 3 A. Circati 44 Tomás Araújo 34 El Karouani 16 Manu 5 Barrenechea 11 D. Lukebakio 27 Rafa 13 J. Kamiński 14 V. Pavlidis Dự bị Plzen 18 T. Ladra 11 M. Vydra 9 D. Višinský 3 D. Vavro 1 D. Ťapaj 5 Karel Spáčil 19 C. Souaré 23 B. Faal 7 S. Lawal Benfica 10 H. Sudakov 72 A. Cabral 6 A. Bah 24 Samuel Soares 21 Schjelderup 36 João Palhinha 77 Gonçalo Carvalho Moreira 2 C. Lenglet 88 Tiago Freitas Cập nhật đội hình lúc 00:20 27/11/2026

Plzen Thống kê Benfica 31% Kiểm soát bóng 69% 15 Dứt điểm 16 11 Trúng đích 2 4 Phạt góc 10 15 Phạm lỗi 8 1 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 7

Cầu thủ nổi bật C. Kabongo Plzen 2 bàn · 1 kiến tạo P. Hrošovský Plzen 1 bàn · 1 kiến tạo P. Adu Plzen 1 bàn L. Červ Plzen 1 kiến tạo · điểm 7.23 F. Wiegele Plzen Điểm 7.3 S. Dweh Plzen Điểm 7.28

Plzen và Benfica bước vào trận đấu này với tinh thần hưng phấn. Chủ nhà chưa biết thua trong 5 trận gần nhất, trong khi đội khách có chuỗi 5 trận toàn thắng. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 27/11/2026 tại Doosan Arena.

Plzen: chuỗi 5 trận bất bại

Plzen đang có phong độ đáng chú ý. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa để thua trận nào. Trận mới nhất của họ là một chiến thắng, trước đó là một trận hòa, và 3 trận cũ hơn đều kết thúc với 3 điểm.

Chuỗi kết quả này cho thấy Plzen đang thi đấu ổn định và có sự tự tin. Đó là nền tảng để họ đón tiếp một đối thủ được đánh giá cao hơn trên sân nhà.

Benfica: 5 trận gần nhất đều thắng

Benfica ở trạng thái gần như hoàn hảo. Đội thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và khả năng giành điểm số đều đặn trong thời gian qua.

Vị trí trên bảng xếp hạng phản ánh phong độ đó. Benfica đang đứng thứ nhất với 12 điểm, vị trí cao nhất trong hai đội.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Dù phong độ gần đây của Plzen khá tốt, vị trí của họ trên bảng xếp hạng lại khác xa Benfica. Plzen đang xếp thứ 30 với 3 điểm, kém đội khách 9 điểm.

Chênh lệch này đặt ra một câu hỏi thú vị cho trận đấu: liệu Plzen có thể biến chuỗi trận bất bại thành kết quả tốt trước đội dẫn đầu, hay Benfica sẽ tiếp tục kéo dài mạch thắng của mình?

Điểm then chốt của trận đấu

Với Plzen, yếu tố quan trọng nhất là duy trì sự tự tin từ chuỗi 5 trận không thua và tận dụng lợi thế sân nhà. Trận đấu này cũng là cơ hội để họ cải thiện điểm số sau khởi đầu khiêm tốn.

Với Benfica, thử thách là giữ nguyên nhịp độ và sự ổn định đã giúp họ thắng liên tiếp. Đội khách có vị thế của đội đầu bảng và mạch 5 chiến thắng để làm điểm tựa tâm lý.

Nhận định

Hai đội cùng đến trận đấu trong trạng thái tốt. Benfica nhỉnh hơn về thành tích và vị trí trên bảng xếp hạng, nhưng Plzen không thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất nên khó bị xem nhẹ. Một trận đấu cân bằng, nhiều chiến thuật và quyết liệt đang chờ khán giả tại Doosan Arena.

Plzen 5 trận gần nhất T H T T T 6 Trận 2-0-4 T-H-B 8 Ghi (TB 1.3) 11 Thủng lưới Benfica 5 trận gần nhất T T T T T 10 Trận 8-1-1 T-H-B 32 Ghi (TB 3.2) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T … 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H … 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B … 29 Jagiellonia 4 1 0 3 -3 3 B B T B 30 Plzen 4 1 0 3 -4 3 T B B B 31 Marseille 4 1 0 3 -4 3 T B B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Plzen ✚ V. Jemelka (Knee Injury) ✚ M. Tvrdon (Off the roster) Benfica ✚ F. Aursnes (Injury) ✚ L. Barreiro (Injury) ✚ G. Prestianni (Muscle Injury)