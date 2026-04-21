Poco C81 và C81X chốt ngày ra mắt: Pin khủng 6,300 mAh cùng tính năng sạc ngược Poco xác nhận bộ đôi smartphone giá rẻ C81 và C81X sẽ ra mắt vào ngày 23/04 tại Ấn Độ. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở viên pin dung lượng tới 6,300 mAh và khả năng sạc ngược.

Thương hiệu Poco vừa chính thức xác nhận ngày ra mắt cho dòng điện thoại thông minh phổ thông hỗ trợ mạng 4G mang tên C81 series tại thị trường Ấn Độ. Theo kế hoạch, bộ đôi Poco C81 và C81X sẽ trình làng vào ngày 23/04 và được phân phối độc quyền thông qua nền tảng thương mại điện tử Flipkart.

Bộ đôi Poco C81 và C81X sẽ chính thức được giới thiệu vào ngày 23 tháng 4

Poco C81: Pin 6,300 mAh và khả năng sạc ngược

Poco C81 được định vị là phiên bản kế nhiệm của chiếc Poco C71 ra mắt vào năm ngoái. Điểm nổi bật nhất trên thiết bị này là viên pin dung lượng khổng lồ 6,300 mAh, vượt trội so với hầu hết các đối thủ trong cùng phân khúc giá rẻ. Với mức dung lượng này, thiết bị hướng tới những người dùng cần duy trì liên lạc bền bỉ suốt cả ngày dài.

Về công nghệ sạc, Poco C81 hỗ trợ sạc nhanh có dây với công suất 15W. Đáng chú ý, máy còn tích hợp tính năng sạc ngược có dây với công suất 7.5W, cho phép người dùng sử dụng điện thoại như một trạm sạc dự phòng để nạp năng lượng cho các thiết bị nhỏ khác. Hệ thống camera sau của máy sử dụng cảm biến chính độ phân giải 13 megapixel.

Poco C81X: Lựa chọn thực dụng cho phân khúc phổ thông

Song song với bản tiêu chuẩn, Poco C81X cũng sở hữu thông số pin khá ấn tượng ở mức 5,200 mAh. Dù thấp hơn so với C81, con số này vẫn đảm bảo thời gian sử dụng dài cho các tác vụ cơ bản. Hình ảnh thiết kế ban đầu cho thấy mẫu máy này trang bị một ống kính máy ảnh duy nhất ở mặt sau, tối giản hóa để tập trung vào hiệu quả sử dụng thực tế.

Phiên bản Poco C81X cũng được xác nhận sẽ sở hữu một viên pin dung lượng 5,200 mAh

So sánh thông số dự kiến giữa Poco C81 và Poco C81X

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật chính đã được xác nhận trước ngày ra mắt:

Thông số Poco C81 Poco C81X Dung lượng pin 6,300 mAh 5,200 mAh Công suất sạc 15W Đang cập nhật Sạc ngược 7.5W Không hỗ trợ Camera chính 13 megapixel Ống kính đơn Kết nối 4G 4G

Việc Poco tập trung mạnh vào yếu tố pin và tính năng sạc ngược cho thấy chiến lược thực dụng tại các thị trường đang phát triển. Thay vì chạy đua cấu hình, dòng C81 hướng tới độ bền bỉ và tính đa năng trong sử dụng hàng ngày. Các thông số chi tiết khác về vi xử lý và màn hình dự kiến sẽ được hãng công bố ngay trước sự kiện ra mắt chính thức.