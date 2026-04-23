POCO C81 và C81x trình làng: Pin khủng 6.300 mAh, màn hình 120Hz, giá từ 2,79 triệu đồng Xiaomi vừa ra mắt bộ đôi smartphone giá rẻ POCO C81 và C81x nổi bật với dung lượng pin ấn tượng, màn hình tần số quét 120Hz mượt mà và cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm lên đến 6 năm.

Xiaomi vừa chính thức bổ sung vào phân khúc smartphone giá rẻ hai đại diện mới là POCO C81 và POCO C81x. Bộ đôi này tập trung vào trải nghiệm người dùng với không gian hiển thị rộng rãi, thời lượng pin dài và chính sách hậu mãi phần mềm hiếm thấy trong tầm giá chỉ từ 2,79 triệu đồng.

POCO C81 ra mắt

Màn hình 120Hz và thiết kế tối ưu cho trải nghiệm giải trí

Cả POCO C81 và C81x đều sở hữu màn hình kích thước lớn, lần lượt là 6,9 inch và 6,88 inch. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là tần số quét 120Hz, giúp các thao tác vuốt chạm và hiệu ứng chuyển cảnh trở nên mượt mà hơn đáng kể so với chuẩn 60Hz truyền thống trên các dòng máy giá rẻ.

Về độ sáng, POCO C81 vượt trội hơn với mức tối đa 800 nits, trong khi C81x đạt 600 nits, đảm bảo khả năng quan sát nội dung ổn định dưới ánh nắng mặt trời. Bên cạnh đó, thiết bị còn được trang bị công nghệ cảm ứng ướt 2.0, hỗ trợ người dùng thao tác chính xác ngay cả khi tay đang dính nước hoặc trong điều kiện độ ẩm cao.

Hiệu năng từ chip UNISOC và pin dung lượng lên đến 6.300 mAh

Cung cấp sức mạnh cho bộ đôi này là bộ vi xử lý 8 nhân UNISOC T7250, kết hợp với bộ nhớ RAM lên đến 4GB. Thiết bị cũng hỗ trợ công nghệ RAM ảo, cho phép mở rộng thêm 4GB để cải thiện khả năng đa nhiệm.

Về thời lượng pin, POCO C81 sở hữu viên pin dung lượng lớn 6.300 mAh, trong khi POCO C81x sử dụng viên pin 5.200 mAh. Cả hai máy đều hỗ trợ sạc có dây 15W. Đáng chú ý, Xiaomi khẳng định pin của thiết bị có tuổi thọ lên tới 1.000 chu kỳ sạc mà vẫn duy trì được trên 80% dung lượng ban đầu, giúp người dùng yên tâm sử dụng trong thời gian dài.

Thiết kế của POCO C81x

Khác biệt về phần mềm và chính sách cập nhật

Một điểm khác biệt quan trọng giữa hai model này nằm ở hệ điều hành. POCO C81 được xuất xưởng với Android 16 trên giao diện HyperOS 3 mới nhất. Trong khi đó, POCO C81x chạy Android 15 với giao diện HyperOS 2.

Xiaomi cũng đưa ra cam kết cập nhật phần mềm dài hạn một cách khác biệt cho hai thiết bị:

POCO C81: 4 bản nâng cấp Android lớn và 6 năm cập nhật bảo mật.

4 bản nâng cấp Android lớn và 6 năm cập nhật bảo mật. POCO C81x: 2 bản nâng cấp Android lớn và 4 năm cập nhật bảo mật.

Thông số POCO C81 POCO C81x Màn hình 6,9 inch, 120Hz, 800 nits 6,88 inch, 120Hz, 600 nits Vi xử lý UNISOC T7250 (8 nhân) UNISOC T7250 (8 nhân) Pin / Sạc 6.300 mAh / 15W 5.200 mAh / 15W Camera sau/trước 13MP / 8MP 13MP / 8MP Hệ điều hành Android 16 (HyperOS 3) Android 15 (HyperOS 2)

POCO C81 Series có giá hấp dẫn

Giá bán và tùy chọn phiên bản

Về khả năng nhiếp ảnh, cả hai thiết bị đều trang bị camera chính 13MP và camera selfie 8MP, đáp ứng các nhu cầu chụp ảnh và gọi video cơ bản. Sản phẩm có các tùy chọn màu sắc bao gồm Xanh băng, Đen Elite và Vàng hoàng hôn.

Tại thị trường quốc tế, POCO C81x có mức giá khởi điểm là 9.999 INR (khoảng 2,79 triệu đồng) cho phiên bản 3GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. POCO C81 có giá cao hơn một chút, ở mức 10.999 INR (khoảng 3,08 triệu đồng) cho cấu hình 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong.