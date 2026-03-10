POCO C85x 5G ra mắt: Pin 6300 mAh, màn hình 120Hz và kết nối 5G giá từ 3.14 triệu Xiaomi ra mắt POCO C85x 5G với pin 6,300 mAh, màn hình 120Hz và chipset 5G tiên tiến. Thiết bị sở hữu cấu hình ổn định cùng mức giá hấp dẫn chỉ từ 3.14 triệu đồng.

Xiaomi vừa chính thức trình làng mẫu smartphone POCO C85x 5G tại thị trường Ấn Độ, hướng đến phân khúc người dùng phổ thông. Dù có mức giá cạnh tranh, thiết bị vẫn sở hữu nhiều thông số ấn tượng như viên pin dung lượng lớn, màn hình tần số quét cao và khả năng kết nối 5G hiện đại.

Màn hình 6.9 inch mượt mà tích hợp bảo vệ mắt

POCO C85x 5G được trang bị màn hình kích thước lớn lên đến 6.9 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz. Đây là những thông số vượt trội trong tầm giá, giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh trở nên mượt mà hơn.

POCO C85x 5G sở hữu màn hình 120Hz mượt mà

Đáng chú ý, màn hình này đạt chứng nhận TÜV Rheinland về khả năng giảm ánh sáng xanh và chống nhấp nháy. Công nghệ này giúp bảo vệ thị lực và giảm tình trạng mỏi mắt khi người dùng sử dụng thiết bị liên tục trong thời gian dài.

Hiệu năng ổn định với chipset 5G thế hệ mới

Về cấu hình, POCO C85x 5G sử dụng con chip 8 nhân Unisoc T8300 tiên tiến, đạt xung nhịp tối đa 2.4GHz. Đi kèm là RAM chuẩn LPDDR4x và bộ nhớ trong UFS 2.2, mang lại tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh chóng. Theo công bố, thiết bị đạt điểm AnTuTu hơn 600,000, đảm bảo xử lý tốt các tác vụ hàng ngày và các tựa game phổ biến.

Máy chạy trên hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng. Hệ thống camera bao gồm camera sau kép 32MP hỗ trợ công nghệ AI và camera selfie 8MP ở mặt trước, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh cơ bản và gọi video.

Điểm nhấn từ viên pin 6,300 mAh bền bỉ

Ưu điểm lớn nhất của POCO C85x 5G chính là viên pin dung lượng 6,300 mAh. Theo hãng sản xuất, thiết bị có thể hoạt động bền bỉ lên đến 2 ngày chỉ với một lần sạc. Viên pin này cũng có độ bền cao khi giữ được khoảng 80% dung lượng sau 1,000 chu kỳ sạc.

Điện thoại có pin lớn với độ bền ấn tượng

Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh có dây 15W và đặc biệt là tính năng sạc ngược có dây 7.5W. Tính năng này cho phép POCO C85x 5G đóng vai trò như một viên pin dự phòng để nạp năng lượng cho các thiết bị khác trong trường hợp khẩn cấp.

POCO C85x có hỗ trợ sạc ngược cho các thiết bị khác

Thiết kế trẻ trung và tính năng thông minh

POCO C85x 5G có kích thước tổng thể 171.56 × 79.47 × 8.15 mm và trọng lượng 210g. Máy đạt chuẩn kháng nước và bụi IP52, giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày. Bên cạnh đó, thiết bị còn tích hợp các tính năng hiện đại như Circle to Search, trợ lý AI Gemini và chế độ âm lượng siêu lớn 200%.

Điện thoại có thiết kế trẻ trung, bắt mắt

Thông số kỹ thuật chi tiết của POCO C85x 5G

Thông số Chi tiết Màn hình 6.9 inch, 120Hz, 240Hz Touch Sampling Vi xử lý Unisoc T8300 (8 nhân, tối đa 2.4GHz) RAM/ROM 4GB/64GB hoặc 4GB/128GB (LPDDR4x/UFS 2.2) Pin/Sạc 6,300 mAh, sạc nhanh 15W, sạc ngược 7.5W Camera sau 32MP (AI) Camera trước 8MP Hệ điều hành Android 16 Tiện ích IP52, RAM ảo 4GB, Jack 3.5mm, AI Gemini

Giá bán và tùy chọn màu sắc

POCO C85x 5G ra mắt với 3 tùy chọn màu sắc: Đen, Xanh lá và Vàng. Tại thị trường Ấn Độ, mức giá cụ thể cho từng phiên bản như sau: