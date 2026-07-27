Poco F9 Pro và F9 Ultra rò rỉ cấu hình: Sạc 100W, RAM 16GB sẵn sàng ra mắt toàn cầu Bộ đôi smartphone cao cấp Poco F9 Pro và Poco F9 Ultra liên tục đạt các chứng nhận quan trọng từ cơ quan quản lý, hé lộ thông số sạc nhanh 100W và cấu hình bộ nhớ ấn tượng.

Sau khi trình làng dòng Poco F8 vào tháng 11/2025, Xiaomi tiếp tục chuẩn bị cho thế hệ smartphone tiếp theo với việc xuất hiện của Poco F9 Pro và Poco F9 Ultra trên hàng loạt cơ sở dữ liệu chứng nhận quốc tế. Các dữ liệu này cho thấy ngày ra mắt toàn cầu của hai thiết bị đang đến rất gần.

The Xiaomi Poco F8 Ultra.

Dấu vết trên các cơ sở dữ liệu chứng nhận quốc tế

Dữ liệu từ cơ sở dữ liệu IMEI của GSMA đã xác nhận sự tồn tại của hai mẫu điện thoại mới. Cụ thể, Poco F9 Pro mang mã model 2607APCA5G, trong khi Poco F9 Ultra sở hữu mã model 26077PC53G. Hậu tố "G" trong mã thiết bị khẳng định đây là các phiên bản dành cho thị trường toàn cầu.

GSMA IMEI database listing of the Poco F9 Pro.

Bên cạnh đó, bộ đôi này cũng đã thông qua quá trình kiểm duyệt của Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA) tại Singapore và nền tảng TKDN tại Indonesia. Hồ sơ chứng nhận từ IMDA xác nhận cả hai máy đều hỗ trợ các kết nối chuẩn hiện nay bao gồm mạng 5G, Wi-Fi, Bluetooth và NFC.

IMDA certification of the Poco F9 Pro and F9 Ultra.

Công nghệ sạc 100W và tùy chọn bộ nhớ lớn

Thông tin kỹ thuật chi tiết hơn tiếp tục lộ diện qua cơ sở dữ liệu của Ủy ban Truyền thông Quốc gia (NCC) tại Đài Loan. Theo đó, cả Poco F9 Pro và Poco F9 Ultra đều hỗ trợ sạc nhanh có dây với công suất lên tới 100W. Đáng chú ý, phiên bản cao cấp Poco F9 Ultra còn được trang bị thêm công nghệ sạc không dây 50W.

NCC certification of the Poco F9 Pro and F9 Ultra.

Về dung lượng bộ nhớ, dữ liệu chứng nhận hé lộ các tùy chọn cấu hình đa dạng cho người dùng:

Poco F9 Ultra: Tùy chọn RAM và bộ nhớ trong bao gồm 12GB/256GB, 12GB/512GB và phiên bản cao nhất 16GB/512GB.

Tùy chọn RAM và bộ nhớ trong bao gồm 12GB/256GB, 12GB/512GB và phiên bản cao nhất 16GB/512GB. Poco F9 Pro: Cung cấp hai lựa chọn bộ nhớ lưu trữ chính là 256GB và 512GB.

Thông số kỹ thuật lộ diện của dòng Poco F9

Thông số Poco F9 Pro Poco F9 Ultra Mã model 2607APCA5G 26077PC53G Sạc có dây 100W 100W Sạc không dây Không hỗ trợ 50W Tùy chọn RAM / Bộ nhớ 256GB, 512GB 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB Kết nối 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Kỳ vọng về nền tảng phần cứng và thời điểm ra mắt

Mặc dù Poco chưa đưa ra thông báo chính thức, nhiều dự đoán cho rằng Poco F9 Pro và F9 Ultra sẽ phát triển dựa trên nền tảng của dòng Redmi K100 series, dự kiến ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào cuối năm 2026.