Poco M8 Power 5G lộ diện với pin 8.000 mAh: Bước tiến mới trong phân khúc tầm trung Xiaomi vừa chính thức hé lộ mẫu smartphone Poco M8 Power 5G tại thị trường Ấn Độ với điểm nhấn là viên pin dung lượng lớn và thiết kế màu cam trẻ trung, hứa hẹn tạo nên cơn sốt mới.

Xiaomi đã bắt đầu chiến dịch quảng bá cho mẫu smartphone mới nhất của mình, Poco M8 Power 5G, trước thềm sự kiện ra mắt tại Ấn Độ. Thông qua trang microsite chính thức trên nền tảng thương mại điện tử Flipkart, hãng đã xác nhận thiết bị này sẽ tập trung tối đa vào trải nghiệm thời lượng pin và sở hữu một tùy chọn màu cam đặc trưng.

The Poco M8 Power 5G teased in an orange finish

Chiến lược tái định nghĩa dòng Power của Poco

Dòng sản phẩm Poco M8 tiêu chuẩn đã được trình làng vào tháng 01/2026 dưới dạng thiết bị tầm trung, chia sẻ nhiều đặc điểm kỹ thuật với mẫu Xiaomi Redmi Note 15. Tuy nhiên, với biến thể "Power" lần này, Xiaomi dường như đang muốn nhắm tới nhóm người dùng ưu tiên cường độ sử dụng cao. Mặc dù dung lượng pin chính xác chưa được công bố trong các đoạn teaser, nhưng hậu tố "Power" đi kèm với thông điệp về pin trên microsite đã khẳng định định hướng này.

Đáng chú ý, các dữ liệu từ mã nguồn HyperOS cho thấy Poco M8 Power 5G có mã model trùng khớp với một mẫu máy khác của hệ sinh thái Xiaomi là Redmi Note 17. Nếu thông tin này là chính xác, người dùng có thể kỳ vọng vào một cấu hình phần cứng cực kỳ ấn tượng trong phân khúc giá rẻ và tầm trung.

The Xiaomi Redmi Note 17.

Phân tích thông số kỹ thuật dự kiến

Dựa trên mối liên hệ với Redmi Note 17, Poco M8 Power 5G nhiều khả năng sẽ sở hữu màn hình OLED kích thước lớn lên tới 7 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz giúp các thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà. Bên trong, máy có thể được trang bị vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4 – con chip thế hệ mới của Qualcomm dành cho các thiết bị 5G phổ thông, tối ưu hóa giữa hiệu năng và khả năng tiết kiệm điện năng.

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật dự kiến của thiết bị:

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình 7-inch OLED, 120Hz, 2.396 x 1.080 pixels Vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4 Dung lượng pin 8.000 mAh Sạc nhanh 45W (có dây), sạc ngược 22.5W Camera sau 50MP Camera trước 8MP

Điểm nhấn về năng lượng và khả năng sạc ngược

Điểm đáng kinh ngạc nhất nếu Poco M8 Power 5G giữ nguyên thông số của Redmi Note 17 chính là viên pin 8.000 mAh. Đây là mức dung lượng hiếm thấy trên các smartphone phổ thông, thường chỉ xuất hiện trên các dòng máy siêu bền hoặc máy tính bảng. Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh 45W, giúp rút ngắn thời gian nạp đầy viên pin khổng lồ này.

Ngoài ra, tính năng sạc ngược có dây với công suất 22.5W biến chiếc điện thoại này thành một viên pin dự phòng thực thụ, có thể nạp năng lượng cho các thiết bị khác như tai nghe không dây hoặc smartphone khác trong trường hợp khẩn cấp.

Tuy nhiên, người dùng cũng cần lưu ý rằng Poco thường có những điều chỉnh nhỏ về phần cứng khi cải biên từ dòng Redmi. Ví dụ, chiếc Poco M8 trước đây từng sử dụng camera chính 50MP thay vì cảm biến 108MP như trên Redmi Note 15. Do đó, cấu hình camera trên Poco M8 Power 5G có thể sẽ có sự khác biệt so với nguyên mẫu Redmi Note 17 để tối ưu giá thành.

Hiện tại, ngày ra mắt chính thức và mức giá cụ thể của sản phẩm vẫn chưa được tiết lộ, nhưng với việc microsite đã đi vào hoạt động, thời điểm trình làng có lẽ chỉ còn tính bằng ngày.